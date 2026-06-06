En California y Texas: cuál es el precio actualizado de un Tesla Cybertruck nuevo en junio 2026

Tesla mantiene en junio de 2026 el mismo valor del Cybertruck en California y Texas. La compañía comercializa esta pickup eléctrica con precios base nacionales en Estados Unidos. La versión más accesible parte de US$69.990, pero al sumar los gastos de destino y la tarifa de pedido el valor puede alcanzar los US$72.235 en ambos estados.

Tesla Cybertruck en California y Texas: precios por versión y cargos obligatorios

Tesla comercializa actualmente en su sitio web tres configuraciones del Cybertruck. Cada una ofrece diferentes niveles de autonomía, desempeño, capacidad de remolque y equipamiento.

El Dual Motor AWD es la opción más accesible y arranca en US$69.990

La opción de entrada es el Cybertruck Dual Motor All-Wheel Drive. Su precio inicial es de US$69.990 y se posiciona como la alternativa más accesible de la gama. Esta versión ofrece una autonomía estimada de 325 millas (523 kilómetros), aceleración de cero a 60 mph en 4,1 segundos y puede remolcar hasta 7500 libras (3401 kilogramos).

Por encima se ubica el Cybertruck Premium All-Wheel Drive, disponible por US$79.990. Esta configuración incorpora equipamiento adicional y eleva la capacidad de remolque hasta las 11.000 libras (4989 kilogramos). También suma suspensión neumática adaptativa, altura de conducción regulable, tomas de corriente adicionales y una pantalla táctil trasera de 9,4 pulgadas.

La versión más costosa es el Cyberbeast. Tesla la comercializa desde US$99.990 y la presenta como la versión de mayor rendimiento. Cuenta con una aceleración de cero a 60 mph en 2,6 segundos, remolque de 11.000 libras (4989 kilogramos) y hasta 120 pies cúbicos de espacio de carga (3,4 metros cúbicos).

Tesla aclara que estos valores corresponden al precio base de los vehículos y no incluyen impuestos, tarifas de pedido, gastos de entrega ni otros cargos adicionales. Con el cargo de destino y la tarifa de pedido incluidos:

Cybertruck Dual Motor All-Wheel Drive: US$72.235.

Cybertruck Premium All-Wheel Drive: US$82.235.

Cybertruck Cyberbeast: US$102.235.

La versión Premium suma equipamiento y mayor capacidad de remolque

Financiamiento y leasing del Tesla Cybertruck: cuotas, anticipo y plazos

Además de la compra al contado, Tesla ofrece distintos planes de financiamiento para quienes prefieren pagar el vehículo en cuotas:

Para el Cybertruck Dual Motor All-Wheel Drive , la empresa publica un financiamiento estimado de US$1119 por mes . El cálculo contempla una tasa porcentual anual (APR, por sus siglas en inglés) del 5,69%, un anticipo de US$4050 y un plazo de 72 meses.

, la empresa publica un financiamiento estimado de . El cálculo contempla una tasa porcentual anual (APR, por sus siglas en inglés) del 5,69%, un anticipo de US$4050 y un plazo de 72 meses. En el caso del Cyberbeast, la cuota estimada asciende a US$1613 mensuales bajo las mismas condiciones de financiamiento.

Tesla también promociona una alternativa de leasing para el Cyberbeast. El plan contempla pagos estimados de US$1439 por mes durante 36 meses, con un anticipo de US$5000 y un límite de 10.000 millas (16.093 kilómetros) anuales.

Tesla Cybertruck: funciones de seguridad, FSD supervisado y garantía oficial

Todas las versiones incluyen compatibilidad con Full Self-Driving (Supervised), el sistema avanzado de asistencia a la conducción desarrollado por Tesla. Estas funciones requieren supervisión activa del conductor y no convierten al vehículo en autónomo. Además, todos los modelos incorporan de serie:

Frenado automático de emergencia.

Advertencia de colisión frontal.

Advertencia de colisión en punto ciego.

Asistencia para evitar salidas involuntarias de carril.

Control de crucero adaptativo.

Dashcam.

Sentry Mode.

Tesla ofrece una garantía limitada para el vehículo de cuatro años o 50.000 millas (80.467 kilómetros), lo que ocurra primero. La batería y la unidad motriz cuentan con una garantía de ocho años o 150 mil millas (241.401 kilómetros), según la condición que se alcance antes.

Descuento American Heroes de Tesla: quiénes pueden acceder al beneficio de US$500

Tesla también ofrece ventajas para determinados grupos a través de su programa American Heroes. La iniciativa está dirigida a militares, socorristas, trabajadores de la salud, docentes y estudiantes.

El Cyberbeast apuesta al máximo desempeño dentro de la línea Cybertruck TESLA

Para acceder al beneficio, los compradores deben completar una verificación de identidad mediante la plataforma ID.me antes de realizar el pedido. Quienes cumplan los requisitos pueden obtener un descuento de US$500 sobre el precio de compra del vehículo. Además, la empresa estima un ahorro potencial de hasta US$8000 en costos de combustible durante cinco años en comparación con vehículos impulsados por gasolina.