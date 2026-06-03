VTV: una por una, qué necesita hacer un taller para obtener la habilitación

El Gobierno reglamentó la apertura del sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV) a talleres privados a través de la publicación de la Resolución 32/2026 publicada este miércoles en el Boletín Oficial. A partir de ahora, cualquier establecimiento que cumpla con una serie de requisitos técnicos y administrativos podrá solicitar la habilitación para realizar la Revisión Técnica Obligatoria (RTO).

La medida busca ampliar la cantidad de prestadores disponibles, fomentar la competencia y permitir que talleres, concesionarios e importadores puedan ingresar a una actividad que hasta ahora estaba concentrada en una red limitada de plantas verificadoras. Sin embargo, la habilitación no será automática.

La resolución establece un procedimiento específico de inscripción y una serie de exigencias mínimas en materia de infraestructura, equipamiento, documentación y personal técnico.

Cómo será la inscripción

Los interesados deberán iniciar el trámite a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD), mediante una declaración jurada donde manifiesten cumplir con todos los requisitos previstos en la normativa. La presentación deberá incluir:

Identificación del solicitante.

Acreditación de personería en caso de actuar como representante legal o apoderado.

Designación de un Director Técnico.

Declaración del equipamiento mínimo exigido.

Documentación que acredite la disponibilidad legal del inmueble donde funcionará el taller.

Constitución de domicilio físico y electrónico para recibir notificaciones.

Los interesados de inscribirse en el sistema deberán iniciar el trámite a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD) Fabián Marelli - Archivo

La secretaría de Transporte tendrá un plazo de 30 días corridos para realizar el control formal de la documentación presentada. Si detecta inconsistencias u omisiones, podrá requerir su corrección dentro de un plazo de 20 días.

Uno de los aspectos más novedosos del sistema es que, si transcurren esos 30 días sin observaciones ni resolución expresa, el taller quedará considerado automáticamente inscripto en el Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos y habilitado provisoriamente para comenzar a operar. Posteriormente, el establecimiento podrá ser sometido a una auditoría dentro de los 90 días siguientes.

El taller debe quedar inscripto en el Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos Daniel Basualdo

Además, la normativa establece que cada centro de revisión deberá contar, como mínimo, con un director técnico. Ese profesional deberá ser un ingeniero matriculado con título habilitante y será el responsable técnico de las inspecciones realizadas.

Entre sus funciones estarán supervisar los procesos de revisión, cargar la información de cada vehículo en el sistema informático, conservar la documentación respaldatoria, garantizar la correcta aplicación de los protocolos técnicos y mantener independencia e imparcialidad en la evaluación de los vehículos. Sumado a esto, los talleres deberán conservar durante al menos dos años los legajos correspondientes a todas las inspecciones realizadas.

Qué infraestructura exige la normativa

Los establecimientos deberán contar con accesos que permitan una circulación segura y fluida de los vehículos. La reglamentación recomienda que el ingreso y el egreso sean independientes, aunque admite otras configuraciones siempre que exista espacio suficiente para realizar maniobras sin riesgos.

También será obligatorio disponer de una fosa de inspección o un elevador que permita examinar los componentes inferiores del vehículo. La instalación deberá posibilitar la revisión de elementos como suspensión, dirección, sistema de frenos, chasis, escape y tren delantero y trasero. Para ello, la resolución detalla una lista de equipos que deberán estar disponibles para realizar las inspecciones. Entre ellos figuran:

Frenómetro o sistema equivalente para medir la capacidad de frenado.

Alineador de faros con luxómetro.

Detector de holguras.

Sistema para verificar la alineación de dirección.

Decibelímetro para medir emisiones sonoras.

Opacímetro o analizador para motores diésel.

Analizador de gases para motores nafteros.

Equipo para controlar amortiguadores.

Instrumentos para medir el desgaste de los neumáticos.

La instalación deberá posibilitar la revisión de elementos como suspensión, dirección, sistema de frenos, chasis, escape y tren delantero y trasero nacho sanchez

Además, deberán contar con una serie de herramientas auxiliares, entre ellas: sistema de comunicación entre el inspector y el conductor, ricket de fosa, manómetro para neumáticos, calibres y elementos de medición, tester eléctrico, lupas de inspección y herramientas de mantenimiento para los equipos.

La normativa también impone obligaciones específicas respecto del mantenimiento de los instrumentos utilizados, donde los talleres serán responsables de mantener todo el equipamiento calibrado y en condiciones de funcionamiento.

Las calibraciones deberán realizarse en el propio establecimiento y quedar registradas en una base de datos que podrá ser auditada por las autoridades. Además, todos los equipos deberán someterse a controles generales de calibración cada seis meses o cada 6000 revisiones, lo que ocurra primero.

Todos los elementos que se chequean durante la Verificación Técnica Vehicular (VTV) GCBA

Aunque el Gobierno avanzó con una desregulación del acceso a la actividad, el sistema seguirá sujeto a controles. La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) será la encargada de realizar auditorías y verificar el cumplimiento de las exigencias técnicas previstas por la normativa.

Cuánto cuesta abrir un centro de revisión

La inversión necesaria dependerá de las características del establecimiento y de la cantidad de líneas de inspección que se pretenda instalar. En una entrevista previa con LA NACION, Constantino Abella Roigt, presidente de Control Vehicular Argentino (CVA), una de las principales empresas proveedoras de equipamiento para centros verificadores, estimó que antes de la reforma una línea completa para inspeccionar vehículos livianos requería una inversión de entre US$50.000 y US$60.000.

Según explicó, el aumento potencial de la demanda podría generar economías de escala que reduzcan esos valores hasta un rango estimado de entre US$40.000 y US$50.000.

Con la apertura del registro ya formalizada, el mercado comenzará ahora a medir cuántos talleres, concesionarios e importadores están dispuestos a realizar esa inversión para ingresar al nuevo sistema de revisión técnica vehicular.