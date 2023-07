Los SUV medianos no paran de crecer: cuántos modelos hay y qué precios tienen

escuchar

El mercado de los SUV no para de crecer no solo a nivel global sino también local. Según los últimos datos del Sistema de Información Online del Mercado Automotor Argentino (Siomaa), que pertenece a la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), en nuestro país en el primer semestre de este año más del 35% de los vehículos vendidos correspondió a esta silueta, ubicándose definitivamente en el segundo escalón de las preferencias del público, detrás de los autos chicos y entrada de gama y por delante de las pickups medianas (otro formato en pleno auge).

No extraña entonces que dentro de este universo haya cada vez una oferta más amplia y diversa, que busca complacer a una demanda que, ante la cantidad de opciones, se pone más exigente. Y si bien las estrellas de este grupo son los del segmento B (son los más accesibles), los que están un escalón arriba, los compactos (o sea, los del C) tienen una cantidad de variantes que sorprende y que también va en aumento.

Y a diferencia de lo que ocurre con los más chicos, el origen de las unidades es de lo más heterogéneo, por lo que la disponibilidad puede verse afectada por las conocidas trabas a las importaciones; asimismo, al ser alcanzados por el llamado “impuesto al lujo” y por tributar aranceles extrazona, los precios son bastante más elevados.

Sin entrar en las marcas premium o modelos exclusivos, la oferta que encontramos entre las generalistas es la siguiente:

Toyota por dos

Desde que se lanzó a principios de 2021, el Corolla Cross rápidamente fue aceptado por el público, al punto que se convirtió en el C-SUV más vendido del país en lo que va del año. Producido en Brasil, hay dos tipos de mecánica: una tradicional (cuatro versiones), compuesta por el motor naftero de 4 cilindros en línea con 16 válvulas, con cadena de distribución y 2.0 L, que entrega 170 CV a 6600 rpm y 21 kgm a 4400 rpm, asociado a una caja automática de 10 marchas. La otra es híbrida autorecargable (dos opciones) y cuenta con un impulsor también a nafta de ciclo Atkinson de 1.8 L, 98 CV a 5200 rpm y 142 Nm a 3600 rpm, que trabaja junto con otro eléctrico para lograr en conjunto 122 CV; en este caso, la transmisión es automática del tipo eCVT.

El ToyoTa Corolla Cross

Los precios sugeridos al público son: para las convencionales, XLI, $10.876.000; XEI, $12.512.000; SEG, $14.135.000, y GR-Sport, $15.024.000. En cuanto a las híbridas, estos son los valores: XEI HEV eCVT, $13.104.000, y SEG HEV eCVT, $14.981.000.

Toyota también tiene otro modelo dentro del segmento, el RAV4, que hasta hace un tiempo se ofrecía en una sola variante, HEV AWD Limited CVT, con mecánica integrada por un propulsor naftero 2.5 L que genera 175 CV a 5700 rpm y 23 kgm entre 3600 y 5200 rpm, junto a otros dos eléctricos de 118 y 53 CV, para producir en conjunto 222 CV a 5700 rpm; la caja automática e-CVT y la tracción es integral AWD. Sobre éste no hay precios sugeridos y hay que consultar por la disponibilidad en los concesionarios.

Volkswagen Taos

Fabricado en la planta de General Pacheco desde 2021, el de la marca alemana es hoy el segundo C-SUV en ventas y el tercero entre todos los sport utility, lo que habla a las claras del éxito de este modelo. Son tres los niveles de equipamiento, Comfortline, Highline e Highline Bitono.

El Volkswagen Taos

La mecánica es idéntica en los tres casos: propulsor turbonaftero con inyección directa 250 TSI de 4 cilindros en línea, 16 válvulas y 1.4 L de cilindrada, con una potencia de 150 CV entre 4500 y 6000 rpm y 25,5 kgm de (250 Nm, de allí su denominación) desde 1400 y hasta 3800 rpm, combinado con una transmisión automática tipo Tiptronic de 6 cambios con convertidor de par y levas al volante; la tracción es delantera.

Los precios sugeridos son: Comfortline 250 TSI AT, $14.101.154; Highline 250 TSI AT, $17.089618, y Bitono 250 TSI AT, $17.225.804.

Ford por tres

Completando el top three de favoritos del público local en lo que va del año aparece el recientemente renovado Ford Territory. Ya por su segunda generación, es desarrollado por el óvalo en conjunto con el fabricante chino JMC, y llega importada de ese país en dos opciones, SEL y Titanium. La principal novedad de este MY23 es que cambia la mecánica: en lugar del bloque turbonaftero de 1.5 L, 143 CV y 23 kgm de torque y la caja automática del tipo CVT, ahora estrena el naftero con turbo EcoBoost de 1.8 L de cilindrada, 185 CV y 33 kgm de par, vinculado a una nueva transmisión automática de doble embrague y 7 relaciones. La tracción sigue siendo delantera. Los valores sugeridos son SEL, $14.785.000, y Titanium, $17.134.000.

El Ford TerriTory

El óvalo tiene otra propuesta en este segmento, el Kuga, que tiene la particularidad de venderse exclusivamente con mecánica híbrida y en una sola versión, Titanium (o sea la más completa), que se produce en los Estados Unidos. La configuración está compuesta por un impulsor naftero de ciclo Atkinson de 4 cilindros, 16 válvulas, 2.5 L, 165 CV a 6250 rpm y 21,5 kgm a 4500 rpm junto a otro eléctrico que genera 130 CV y 24 kgm y que se alimenta de una batería de 1,1 kWh para completar así 203 CV a 6250 rpm. La caja es automática con variador continuo (eCVT) y la tracción es delantera. El precio sugerido es de $24.187.000.

Y para cerrar la oferta de la marca norteamericano encontramos el Bronco Sport, que se fabrica en México y tiene dos alternativas: la Big Bend cuenta con el motor naftero con turbo 1.5 L de 3 cilindros en línea y 12 válvulas, que genera 175 CV a 6000 rpm y 26 kgm a 2500 rpm, junto a una transmisión automática de 8 velocidades y tracción integral AWD. Y la Wildtrak, con el impulsor naftero Ecoboost de 4 cilindros en línea y 2.0 L que genera 240 CV a 5500 rpm y 38,1 kgm a partir de las 3000 rpm, adjuntado a una caja automática de 8 marchas y tracción 4x4.

Los precios de lista son: Big Bend, $15.306.000, y Wildtrack, $18.680.000.

Jeep Compass

La marca de los siete bastones tiene en su cartera el Compass, que llega fabricado en Brasil en seis posibilidades, cinco de ellas nafteras (Sport, Longitude, Longitude Plus, Limited Plus y Serie-S) y una diésel (Trailhawk).

El Jeep Compass

En el caso de las primeras, todas cuentan con la misma mecánica: motor con turbo T270 de 4 cilindros en línea, 16 válvulas y 1.3 L de cilindrada, que genera 175 CV de potencia a 5750 rpm y 270 Nm (27,5 kgm) de torque desde 1850 rpm, caja automática de 6 relaciones y tracción delantera. La Trailhwak, en tanto, es de las pocas gasoleras que se comercializan en el país, y equipa el propulsor turbodiésel 2.0 L de 4 cilindros en línea y 16 válvulas, que entrega 170 CV a 3750 rpm y 35,5 kgm de torque a 1750 rpm, anexado a una transmisión automática de 9 cambios; además, también es de los pocos modelos que traen tracción 4x4.

Los precios sugeridos son los siguientes: Sport, $14.463.300; Longitude, $18.079.800; Longitude Plus, $18.118.100; Limited Plus, $18.118.100; Serie-S, $18.118.100, y Trailhawk TD350 4X4, $18.118.100.

Chevrolet Equinox

El Chevrolet Equinox

El Equinox se ubica dentro de la familia de sport utility de Chevrolet entre el Tracker y el Trailblazer. Producido en Brasil, apunta a un público familiar ya que cuenta con siete asientos y mucho espacio interior. Son dos las versiones, Premier (tope de gama) y la inédita RS, ambas con la misma mecánica: propulsor naftero con turbo de 1.5 L que genera 172 CV a 5600 rpm y 28 kgm entre 2500 y 4500 rpm, asociado a una caja automática de 6 marchas; la tracción es integral (AWD) en el caso de la variante Premier o delantera en el de la RS.

Los valores al público son de $17.537.900 para la RS, y $17.924.900 para la Premier AWD.

Citroën C5 Aircross

EL Citroën C5 Aircross

Viene importado de Francia y hace unos meses se lanzó una actualización de este modelo que desembarcó en nuestro país a mediados de 2020. La mecánica continúa invariable: cuenta con el conocido motor naftero con turbo 1.6 L THP que proporciona 165 CV a 6000 rpm y un torque de 24,5 kgm desde las 1400 rpm, acoplado a una transmisión automática con convertidor de par de 6 velocidades y tracción delantera. Se ofrece en una única versión, Feel Pack, que tiene un precio sugerido al público es de $17.676.100.

Peugeot 3008

Ya por su segunda generación, a la cual se le realizaron un par de actualizaciones, este modelo con cinco plazas fue lanzado en nuestro país en 2017, cuando cambió completamente su fisonomía. Importado de Francia, la oferta consta de tres variantes: Allure Pack y GT Pack, con la misma mecánica que su primo C5 Aircross: impulsor turbonaftero THP de 1.6 L de cilindrada que produce 165 CV a 6000 rpm y 24,5 kgm desde 1400 rpm, junto a una transmisión automática con convertidor de par de 6 cambios; la tracción es delantera.

El Peugeot 3008 en su versión híbrida

La tercera es la híbrida enchufable (PHEV) Hybrid4, que también tiene el mismo propulsor naftero que las otras, pero que en este caso rinde 197 CV a 6000 rpm y 30,6 kgm a 3000 rpm, al que se le suman dos eléctricos, uno sobre el eje delantero que produce 110 CV y otro sobre el trasero que genera 112 CV, y que juntos suman 49,5 kgm de torque; así, el conjunto brinda tremendos 300 CV y 53 kgm de par. La transmisión es automática de 8 relaciones y la tracción es integral (4WD).

Los valores de lista son: Allure Pack, $17.676.100; GT Pack, $17.676.100, y GT Pack Hybrid4, $29.275.790.

Renault Koleos

La segunda generación fue lanzada en nuestro mercado a mediados de 2018. Desde entonces recibió dos restyling, uno en septiembre de 2021 y otro en abril último. Se fabrica en Corea del Sur y acá llega en una sola versión, la Intens 2.5 4WD CVT, que tiene un precio sugerido de $18.095.315.

El Renault Koleos

En cuanto a la mecánica, tiene un bloque naftero de 4 cilindros en línea, 16 válvulas y 2.5 L de cilindrada con inyección electrónica secuencial multipunto, que entrega 170 CV a 6000 rpm y 24,5 kgm de torque a 4000 rpm, y que se une a una transmisión automática de variador continuo X-Tronic; la tracción es integral permanente AWD.

Honda CR-V

Mientras se espera la llegada a la Argentina de la sexta generación (se concretará antes de fin de año y exhibirá una renovación total de estética y mecánica), el exitoso SUV de la marca japonesa (es su modelo más vendido del mundo) actualmente está disponible en una única versión, la tope de gama EXT, que lleva el motor turbonaftero 1.5 L también de 4 cilindros en línea y 16 válvulas, 190 CV a 5600 rpm y 24,5 kgm entre 2000 y 5000 rpm, también con transmisión automática de variador continuo y tracción integral AWD. El valor de lista es de US$59.900.

Dos chinos

Hay que mencionar otros dos modelos que vienen del gigante asiático. Por un lado, está el Chery Tiggo 4 Pro, recientemente arribado a nuestro país, que ofrece un motor naftero con turbo 1.5 L, que genera 147 CV a 5500 rpm y 23,5 kgm de par desde las 1750 y hasta las 4000 rpm, al que se le anexa una caja CVT que lleva la tracción al eje delantero.

Chery Tiggo 4 Pro

El Haval Jolion

El otro es el Haval Jolion, (US$51.900), que reemplazó al H2 y que cuenta con un bloque turbonaftero de 1.5 L que ahora produce 143 CV a 5500 rpm y 21,5 kgm entre las 2000 y las 4500 rpm, y una transmisión automática de doble embrague y 7 velocidades; la tracción sigue siendo delantera.

Subaru Forester

Para cerrar, encontramos el Subaru Forester, que acaba de llegar con su quinta generación importado de Japón y en tres versiones: 2.0i AWD Dynamic EyeSight, 2.5i AWD Dynamic EyeSight y 2.5i AWD Limited Sport EyeSight.

Las opciones mecánicas son dos: motores nafteros 2.0 L, 156 CV a 6000 rpm y 20 kgm a 4000, o 2.5 L de 184 CV a 5800 rpm y 24,5 kgm a 4400 rpm. Ambos con caja CVT y tracción integral AWD. Los precios arrancan en los US$73.000.