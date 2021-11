Mercedes-Benz Clase C All-Terrain, un familiar con espíritu off-road

Quienes piensen que las viejas y queridas rurales no son vehículos para incursionar fuera de pista, se equivocan. Mercedes-Benz acaba de presentar su versión todoterreno del la variante familiar del Clase C. Se trata del Clase C All-Terrain.

Comparado con la rural común, esta versión tiene algunas particularidades que le dan otras capacidades. Para enumerar solo algunas, tiene un mayor despeje (40 mm más alto), la tracción es la integral 4Matic, los neumáticos son más grandes y tienen un perfil más alto, y ofrece dos modos de conducción fuera de pista: Offroad (pensado para caminos de tierra o ripio) y Offroad+ (para terrenos más técnicos), que regulan el motor, los cambios, la dirección, el control de estabilidad y la tracción para sortear obstáculos.

Por supuesto, todo el equipamiento de confort y seguridad está a la altura de cualquier otro Mercedes.

Se ofrece con dos mecánicas, ambas con microhibridación: una es con el motor naftero con turbo de 4 cilindros y 2.0 L que entrega 204 CV y 440 Nm de torque, y la restante es turbodiésel también de 4 cilindros pero que genera 200 CV y 440 Nm, ambos combinados con un pequeño impulsor eléctrico de 48 voltios que produce 20 CV. La transmisión es de doble embrague y 9 marchas.

El precio en Europa es de 55.000 euros y estará disponible en los primeros días del año próximo.