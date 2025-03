Qué pasa si la temperatura del motor aumenta peligrosamente y qué hacer antes de salir de viaje con el auto

Tomar el vehículo, reunir a la familia e iniciar un viaje a la playa o el campo es uno de los mejores planes para disfrutar un fin de semana; sin embargo, la aventura puede volverse una pesadilla si es que el auto empieza a fallar o se recalienta. Y es que tener auto no es sinónimo de sólo manejarlo, sino de saber qué hacer cuando se presentan ciertas fallas. Estas son algunas pautas a seguir para reaccionar de la mejor manera si notás que la temperatura del motor aumenta peligrosamente.

Lo primero que hay que tener en mente antes de comenzar cualquier viaje es realizar una revisión básica del estado de la unidad. Hay que revisar que el motor funcione en condiciones óptimas ya que las altas temperaturas pueden disminuir la potencia si es que el sistema de propulsión se recalienta.

Eso no es todo, los expertos aconsejan mantener una correcta presión de aire en cada uno de los neumáticos y certificar que la banda de rodamiento no esté desgastada, de manera que cuando tus neumáticos tengan contacto directo con el asfalto, estos no se calienten más de la cuenta.

También es importante revisar periódicamente el sistema de refrigeración del motor, más aún si se va a realizar un viaje o recorrido largo. Conviene evitar conectar muchos accesorios eléctricos, para que el alternador no tenga un exceso de trabajo y la batería no se vea afectada. Es aconsejable no sobrecargar el techo del vehículo, salvo que se tenga un portaequipaje especial y una parrilla instalada, ya que esto aumenta el consumo del combustible e incluso puede desestabilizar el auto.

Hay que revisar el nivel del aceite y del líquido refrigerante del motor antes de emprender un viaje largo Me dia - Shutterstock

Por último, si el auto se queda varado, lo primero que se debe hacer es prender las luces intermitentes del vehículo, luego asegurarlo y también a los pasajeros colocando el triángulo de seguridad a 30 o 50 metros del coche. Finalmente, contactar inmediatamente a tu aseguradora o a algún servicio de asistencia mecánica.

¿Qué hacer si el auto se sobrecalienta?

El sobrecalentamiento del motor es un problema común que puede causar daños graves si no se atiende de inmediato y poner en peligro la vida de los ocupantes. Conocer las causas y cómo actuar puede marcar la diferencia entre una simple parada y una costosa reparación. Los factores son diversos: pérdida de refrigerante, fallas en la bomba de agua, termostato defectuoso, problemas en el sistema eléctrico o falta de mantenimiento preventivo, entre otros.

Si notás que la temperatura del motor aumenta peligrosamente, se recomienda:

Estacionar el vehículo en un lugar seguro y detente.

Colocar los triángulos de seguridad para advertir a otros conductores.

Apagar el motor para evitar daños mayores.

Esperar a que el motor se enfríe antes de revisar cualquier componente.

Pedir apoyo si no se cuenta con los conocimientos mecánicos, ya que el refrigerante puede estar a temperaturas extremadamente altas y ser peligroso.

¿Cómo revisar los niveles de refrigerante sin riesgos?

Si la decisión es de inspeccionar el nivel de refrigerante, se deben seguir los siguientes pasos con mucha precaución:

Levantar el capó con cuidado, evitando el contacto con partes calientes.

Observar el depósito de refrigerante para verificar el nivel.

Buscar posibles fugas en mangueras y conexiones.

Revisar la faja de transmisión para asegurarte de que no esté desgastada o rota.

El Comercio (Perú)

Temas Autos usados