Qué cosas de los autos antiguos se extrañan más a pesar de los avances tecnológicos

Los autos modernos pueden acelerar más rápido, consumir menos combustible, estacionar solos y hasta actualizar su software a distancia. Sin embargo, en paralelo a esa evolución tecnológica, también fueron perdiendo parte de la simpleza mecánica y algunos rasgos que durante décadas definieron la experiencia de manejar.

La transformación no ocurrió de un día para otro. Fue el resultado de nuevas normas de seguridad, exigencias ambientales, cambios en el diseño y una creciente digitalización del habitáculo.

En el proceso, desaparecieron elementos que hoy todavía generan nostalgia entre los entusiastas, pero también entre conductores comunes que simplemente valoraban soluciones más intuitivas, prácticas o con mayor personalidad.

El interior de los autos solía ser más práctico e intuitivo Sorranop - Shutterstock

Uno de los cambios más notorios ocurrió puertas adentro. Durante años, el tablero de un auto podía entenderse de un vistazo, con dos relojes grandes, algunos comandos físicos y controles intuitivos distribuidos en el centro de la consola.

Hoy, gran parte de esas funciones migraron a pantallas táctiles que concentran climatización, multimedia, configuración del vehículo e incluso comandos básicos.

Muchísimas funciones del auto migraron a pantallas táctiles, en el caso de algunos modelos como Tesla, casi todas Stanislavskyi - Shutterstock

La tendencia permitió reducir botones y modernizar el diseño interior, aunque también abrió un debate sobre ergonomía y distracción al volante. Ajustar la temperatura ya no siempre implica girar una perilla, sino que muchas veces obliga a navegar menús digitales mientras el vehículo está en movimiento.

Algo similar ocurrió con los tableros analógicos. Los cuadros digitales ofrecen más información y posibilidades de personalización, pero no necesariamente mejor lectura.

Los tableros modernos traen más información, lo que no implica necesariamente una mejor lectura respectos a los tradicionales Shutterstock

Durante décadas, velocímetros y tacómetros físicos fueron diseñados con un criterio casi universal de claridad. Hoy algunos fabricantes priorizan gráficos complejos, animaciones y configuraciones visuales que no siempre resultan igual de intuitivas.

También cambió la relación física entre conductor y vehículo. El clásico gesto de insertar una llave y girarla prácticamente desapareció frente a los sistemas de acceso y arranque sin llave, perdiendo cierta emoción en el proceso.

El clásico gesto de insertar una llave y girarla prácticamente desapareció en los nuevos modelos Shutterstock

Lo mismo sucedió con el freno de mano mecánico, reemplazado por comandos electrónicos que ocupan menos espacio y pueden integrarse con asistentes de conducción.

En términos racionales, la evolución tiene lógica. Los nuevos sistemas simplifican procesos, reducen componentes y permiten sumar funciones automáticas. Pero también eliminan pequeñas interacciones mecánicas que formaban parte del manejo cotidiano.

Se eliminaron pequeñas interacciones mecánicas que formaban parte del manejo cotidiano, como poner el freno de mano de forma manual De Monstera Studio - Shutterstock

Otro punto que suele aparecer en cualquier conversación nostálgica tiene que ver con la visibilidad. Los autos actuales poseen pilares más anchos, superficies vidriadas más pequeñas y líneas de cintura elevadas.

La explicación está directamente relacionada con la seguridad estructural y la resistencia ante impactos, aunque el resultado es evidente, donde muchos vehículos modernos dependen de cámaras, sensores y alertas electrónicas para compensar puntos ciegos que antes prácticamente no existían.

Los neumáticos también reflejan ese cambio de paradigma. Las ruedas crecieron progresivamente de tamaño y los perfiles bajos pasaron a dominar incluso en modelos compactos.

Cada vez son menos los modelos que cuentan con una rueda de auxilio tradicional

La estética deportiva y la necesidad de alojar frenos más grandes empujaron esa tendencia, aunque el confort quedó parcialmente relegado. Los flancos altos absorbían mejor imperfecciones y protegían más frente a pozos o cordones.

En paralelo, desaparecieron soluciones que hoy serían difíciles de justificar desde lo técnico, pero que dejaron una marca en la cultura automotriz. Los faros escamoteables son probablemente el mejor ejemplo de una invención rendida a la estética y no a la practicidad del vehículo.

Algunos agregados se extrañan por la nostalgia y no por su practicidad Ferrari

Durante años fueron sinónimo de deportivos y diseño futurista, aunque las normativas de protección a peatones y el avance de la iluminación LED terminaron condenándolos.

Algo parecido sucede con los interiores coloridos. Los autos de los años 80 y 90 solían ofrecer tapizados llamativos, combinaciones poco convencionales y detalles visuales que hoy serían impensados en gran parte de la industria. La búsqueda de una estética más sobria y globalizada dejó atrás buena parte de esa identidad.

La industria solía apostar más seguido por interiores coloridos, como en este caso del mítico Twingo

También hay cambios menos visibles, pero igual de relevantes para quienes disfrutan el conducir. La insonorización extrema y el refinamiento actual hicieron desaparecer gran parte de los ruidos mecánicos.

Antes era normal escuchar válvulas, transmisiones, admisiones o pequeñas vibraciones provenientes del motor. Hoy, muchos modelos incluso reproducen sonidos artificiales a través de los parlantes para recuperar parte de esa sensación perdida.

Incluso elementos tan simples como la rueda de auxilio completa comenzaron a desaparecer. En muchos casos fueron reemplazadas por kits de reparación o neumáticos run-flat, principalmente para ahorrar espacio y reducir peso (pensado para aumentar la autonomía), especialmente en vehículos electrificados.

Muchos componentes desaparecieron porque aparecieron alternativas objetivamente superiores en seguridad, eficiencia o confort Shutterstock

Por supuesto, tampoco la intención es caer en la nostalgia y argumentar que todo tiempo pasado fue mejor. Muchos componentes desaparecieron porque aparecieron alternativas objetivamente superiores en seguridad, eficiencia o confort.

Pero la nostalgia no necesariamente implica rechazo al progreso. En gran parte de los casos, lo que se extraña no es la tecnología antigua en sí misma, sino una manera diferente de relacionarse con el auto. Un vínculo más analógica, más directo y menos filtrado por pantallas, asistentes y automatizaciones.