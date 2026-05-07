“Eran los peores”: la declaración del intendente de San Isidro por el conflicto con los colectivos

Cuatro líneas de colectivo que circulaban por el Municipio de San Isidro y pertenecían a la empresa privada Micro Ómnibus General San Martín (M.O.G.S.M.) dejaron de prestar servicio debido a la compleja situación financiera que atraviesa la compañía desde hace tiempo, según informó el municipio a través de un comunicado oficial.

Las líneas afectadas son la 707, 333, 437 y 407, utilizadas diariamente por muchos vecinos del distrito. Actualmente, ninguna de ellas se encuentra en funcionamiento, lo que generó complicaciones para los usuarios que dependían de estos recorridos para trasladarse dentro del municipio y hacia otras zonas.

El conflicto también derivó en protestas por parte de los trabajadores de la empresa, quienes reclaman soluciones ante la incertidumbre laboral y la paralización total del servicio.

En este contexto, el intendente de San Isidro, Ramón Lanús, se refirió a la situación y cuestionó la calidad del servicio que brindaba la compañía. “Todos los vecinos de San Isidro saben perfectamente que los colectivos de esta empresa eran de los peores del municipio. Durante años sufrimos malas condiciones, un pésimo servicio y frecuencias insuficientes”, expresó el jefe comunal.

Quien, a su vez, explicó que la crisis actual dejó a muchos vecinos sin alternativas de movilidad para ir a trabajar, estudiar o realizar actividades cotidianas.

“Hoy buena parte de nuestra ciudad está incomunicada. Hay vecinos que no pueden circular con normalidad, llegar a sus trabajos o llevar a sus hijos a la escuela. Sabemos perfectamente lo que significa esta situación y no queremos resignarnos a que continúe”, agregó.

En ese sentido, Lanús detalló que el Municipio viene trabajando desde hace semanas junto al Ministerio de Transporte bonaerense en una alternativa para resolver la emergencia.

“Nosotros elegimos otro camino. Presentamos una propuesta concreta para que otras líneas que hoy ya circulan por San Isidro puedan absorber los recorridos que hacía la 707 y los demás servicios afectados. Estamos convencidos de que esto no solo permitirá recuperar la conectividad rápidamente, sino también mejorar el servicio y las frecuencias para todos los vecinos”, afirmó el intendente, quien además remarcó la urgencia de avanzar con la implementación de los cambios.

Municipalidad de San Isidro

“No da lo mismo resolver esto mañana que dentro de una semana o un mes. Por eso estamos trabajando intensamente con el Ministerio de Transporte de la Provincia para que estas modificaciones puedan ponerse en marcha lo antes posible”, señaló.

Por último, el intendente cerró: “Quiero pedirles disculpas por todo lo que están atravesando. Créannos que estamos trabajando para que esta situación dure lo menos posible, porque sabemos lo difícil que es para miles de familias quedarse sin transporte”.