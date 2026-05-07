Llega un nuevo SUV a la Argentina que se puede financiar y pagar en hasta 24 cuotas a tasa 0

San Pablo, Brasil-. Chevrolet lanzó el nuevo Sonic. El modelo, producido en la planta de Gravataí del país vecino, comenzará su comercialización local el próximo mes y ya inició su preventa con dos versiones: Premier AT y RS AT.

Se trata de uno de los lanzamientos más importantes del año para la compañía en la región y de una nueva propuesta dentro de la gama de la marca, donde se posicionará entre el Onix y Tracker.

Mecánicamente, ambas versiones utilizan un motor naftero 1.0 turbo de tres cilindros, con 116 CV a 5500 rpm y 160 Nm de torque a 2000 rpm, asociado a una caja automática de seis velocidades.

Ambas versiones utilizan un motor naftero 1.0 turbo con 116 CV y 160 Nm de torque

La suspensión delantera es tipo McPherson y la trasera semiindependiente con eje de torsión. Según la ficha técnica, el consumo mixto homologado es de 6,1 L/100 km.

Nueva línea de diseño

La apuesta desde lo estético combina rasgos de hatchback con una silueta más cercana a la de un SUV, siendo característicos un mayor despeje al suelo y una silueta con caída de techo más pronunciada.

La caída del techo tiene una inspiración de estilo coupé

A su vez, el modelo adopta el nuevo lenguaje de diseño global de Chevrolet, con una parte frontal elevada, ópticas afinadas y una parrilla dividida en dos niveles.

La sección superior conecta con las luces diurnas LED, mientras que la inferior utiliza líneas horizontales para reforzar la sensación de anchura. Según informó la automotriz, los proyectores delanteros ofrecen casi un 20% más de potencia lumínica respecto a sistemas tradicionales.

Chevrolet mostró cómo se verá el Sonic, su nuevo SUV coupé

Con 4,23 metros de largo, 1,77 m de ancho, 1,53 m de alto y una distancia entre ejes de 2,55 m el Sonic presenta proporciones compactas, aunque con una estética más robusta que la de un hatchback convencional. También incorpora casi 20 centímetros de despeje al suelo y llantas de 17 pulgadas. El tanque de combustible es de 44 L.

Cuenta con 4,23 metros de largo, 1,77 m de ancho, 1,53 m de alto y una distancia entre ejes de 2,55 m

En la parte trasera aparecen luces LED con diseño tridimensional horizontal y un portón que busca optimizar la capacidad del baúl, que declara 392 litros. El modelo, además, estrena el nuevo emblema de Chevrolet, con el tradicional “moño” pero ahora más horizontal y en color negro, una identidad que la marca extenderá progresivamente a sus próximos lanzamientos.

Tecnología y seguridad

En seguridad, tanto el Premier como el RS incorporan seis airbags, control de estabilidad, alerta de colisión frontal, mantenimiento de carril, control de velocidad crucero, detección de peatones y ciclistas, monitoreo de punto ciego, frenado autónomo de emergencia y cámara de retroceso HD con sensores traseros.

La versión RS agrega además sensores delanteros, encendido automático de luces altas y sistema de estacionamiento automático Park Assist, que asiste en estacionamientos paralelos o perpendiculares tomando el control de la dirección, mientras el conductor solo gestiona acelerador, freno y selección de marchas.

En el interior, ambas variantes incluyen tablero digital de 8”, pantalla multimedia MyLink de 11”, Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos, cargador inductivo, OnStar y encendido remoto desde la aplicación MyChevrolet.

En el interior, ambas variantes incluyen tablero digital de 8” y pantalla multimedia MyLink de 11”

Las diferencias aparecen principalmente en la ambientación y detalles exteriores. La versión Premier utiliza parrilla cromada, barras de techo plateadas y tapizado en cuero beige “Storm Sky”, mientras que la RS incorpora parrilla Black High Gloss, espejos y barras de techo negras, techo bitono y tapizado negro “Jet Black” exclusivo de la versión.

Precios y financiación a tasa 0%

El nuevo Sonic ya se ofrece en preventa desde $38.390.900 para la versión Premier AT y desde $39.690.900 para la RS AT. Se comercializará en los colores Blanco Summit, Negro, Rojo Jinx, Gris Urbano, Azul Kinda y Plata Shark. Los últimos dos son exclusivos de la versión Premier, como también solo la alternativa RS cuenta con techo bitono negro.

El nuevo Sonic ya se ofrece en preventa desde $38.390.900 para la versión Premier AT y desde $39.690.900 para la RS AT

Por otro lado, Chevrolet anunció opciones de financiación a tasa 0% de hasta $28 millones en 12 meses, $25 millones en 18 meses y $22 millones en 24 meses.

La marca también confirmó que desde su sistema de plan de ahorro ofrecerá el “Plan Sonic Premier”, financiado al 100% en 84 cuotas, aunque sus características serán anunciadas en las próximas semanas.

“Este es el lanzamiento más importante del año para la compañía. Coloca a Chevrolet como la marca con el mayor portafolio de SUV y crossovers del mercado y demuestra que el Sonic tiene potencial para convertirse en el vehículo de pasajeros más deseado y vendido de la región”, afirmó Thomas Owsianski, presidente de GM Sudamérica.