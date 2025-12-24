Revelan a qué edad conviene dejar de manejar y por qué

A medida que las personas envejecen, el deterioro cognitivo aumenta e influye en la seguridad vial, tanto para las propias personas como para terceros. Si bien puede variar en cada caso y afectar en mayor o menor medida a cada uno, un estudio realizado por Mapfre, una aseguradora que opera en Europa, estableció un promedio a partir del cual es más riesgoso que una persona esté tras el volante.

El estudio, llevado a cabo conjuntamente entre la Fundación Mapfre y el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona, España) y compartido por la Dircción General de Tráfico (DGT) del país europeo, hace hincapié en que ni hay que restringir injustificadamente la movilidad, ni se puede conducir cuando exista un peligro para uno mismo o para los demás. Se destaca que para que esto ocurra es fundamental una comunicación abierta entre los adultos mayores con su entorno y los especialistas médicos, ya que el dejar de conducir sigue siendo un tema difícil por las variables socioemocionales que influyen.

De las principales conclusiones obtenidas, se desprende que el 45% de los exconductores mayores reconoce haber dejado de conducir de manera sugerida o forzada por las personas de su entorno y no de manera voluntaria.

Las razones principales que derivaron en esa decisión se relacionan a sus condiciones médicas (41%), problemas de memoria (36%), dificultades para conducir el vehículo (32%) y un diagnóstico de demencia (23%). Según la investigación, las respuestas difieren cuando son los familiares los que responden: un 74% de ellos asegura que el mayor ha dejado la conducción de forma involuntaria, principalmente por problemas cognitivos (61%), deficiencias en la conducción y malas condiciones físicas (35%), así como debido a un diagnóstico de demencia (17%).

En la Argentina, los mayores de 70 años deben renovar anualmente el carnet

La gran dificultad que trae consigo la pérdida de manejo es la falta de autonomía y pérdida de independencia que genera sobre la persona el ya no poder manejar. Es un desafío complejo el buscar generar esta transición con el menor impacto emocional posible para los adultos mayores y no se sientan muy afectados.

“Ya no soy el mismo”, “mi familia ya no confía en mí”, y “ya no sirvo para nada”. Así es como describen que se sienten muchos mayores cuando dicen adiós a las llaves según la investigación realizada a un grupo de casi 50 personas que han experimentado un proceso de cese de la conducción. De todos los los casos estudiados, el 41% lo vive de forma negativa.

Según la muestra analizada, las personas dejan de conducir, en promedio, a los 75 años. Para evitar riesgos al volante, desde la fundación recomiendan a estas personas pasar por todos los reconocimientos psicofísicos necesarios para la renovación del permiso de conducir y hacer caso a las recomendaciones de los médicos, viajar acompañado siempre que sea posible, no usar el auto en hora pico ni en condiciones meteorológicas adversas y horarios nocturnos y ser consciente de los efectos de los medicamentos que se están tomando y sus posibles implicaciones en la conducción.

En esa línea, en la Argentina la exigencia para obtener la licencia aumenta pasados los 65 años y, a partir de los 70, se renueva únicamente por un año además de solicitarse requisitos extra dentro de los cuales se encuentran: