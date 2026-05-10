Nueva York endurece las reglas: quiénes pueden perder la licencia en 2026 y cómo evitarlo

El 16 de febrero de 2026 entraron en vigor nuevas reglas para los conductores en el estado de Nueva York. Estas son las razones por las que podrían acumularse puntos y que la licencia de conducir sea revocada o suspendida.

DMV recuerda a los neoyorquinos la actualización del sistema de puntos

Mediante un comunicado, el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) explicó cómo cambió el reglamento de tránsito en Nueva York.

por sus siglas en inglés) explicó cómo cambió el Lo principal es que ahora una infracción de tránsito más grave implica una mayor acumulación de puntos.

Estos son los cambios vigentes desde febrero:

Cualquier infracción relacionada con el alcohol o las drogas implica 11 puntos.

Una maniobra agravada sin licencia implica 11 puntos.

Adelantar o rebasar un autobús escolar detenido implicaba cinco puntos; ahora suma ocho.

Conducir con exceso de velocidad en una zona de construcción antes se sancionaba según la velocidad; ahora implica automáticamente ocho puntos.

Colisión de vehículos de gran altura con puentes. Antes no era considerado en el sistema de puntos; ahora se sanciona con ocho.

Abandonar el lugar de un accidente con heridos antes implicaba tres puntos; ahora son cinco.

Falta de diligencia. Hasta febrero de 2026 se multaba con dos puntos; ahora con cinco.

Permitir conducir sin licencia. Anteriormente no era considerado en el sistema de puntos; ahora implica cinco.

Participar en carreras ilegales. Antes no se acumulaban puntos; ahora suma cinco.

Las autoridades también advirtieron que los puntos se mantienen vigentes por un período de revisión de hasta 24 meses. Anteriormente, únicamente se consideraban por un plazo de 18.

En Nueva York los conductores pueden acumular puntos hasta perder la licencia Department of Motor Vehicles

¿Cuántos puntos se deben acumular para perder la licencia en Nueva York?

En el portal del DMV de Nueva York se explica que el sistema de puntos por infracciones está destinado a identificar y sancionar a conductores de alto riesgo. Si un conductor acumula 11 puntos en un período de 24 meses, su licencia de conducir puede ser suspendida.

Las autoridades pueden determinar si se trata de una suspensión temporal o una revocación, en cuyo caso, el titular deberá iniciar un proceso completo para obtener un nuevo permiso.

A su vez, si se acumulan seis puntos o más en 18 meses, el conductor deberá pagar una tarifa de evaluación de responsabilidad, monto que se suma a cualquier multa, sanción o recargo que corresponda a una infracción anterior.

Una vez transcurridos 24 meses desde la fecha de la infracción, los puntos ya no se contabilizan. No obstante, se mantienen en el historial de conducción, por lo que la persona podría verse afectada de otras maneras, por ejemplo, con el aumento de su prima de seguro.

Los puntos por infracciones pueden afectar el precio del seguro de auto Freepik - Freepik

Otras infracciones de tránsito que suman puntos en Nueva York

El sistema de puntos por infracciones de tráfico en Nueva York no solo considera las faltas mencionadas anteriormente, sino también las siguientes: