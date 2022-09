Subastas online: pujas con grandes beneficios

Desde hace más de veinte años, una de las opciones que el mercado ofrece para adquirir un vehículo usado o cero kilómetro es el de las subastas online, una metodología que comenzó tímidamente y para un grupo reducido de personas, pero que cada vez suma más adeptos. “Estas subastas se crearon para actuar en forma simultánea a las subastas presenciales, por lo que los compradores podían elegir entre ambas opciones. El advenimiento de los avances tecnológicos más el aislamiento derivado de la pandemia de Covid-19 potenciaron que los remates se realicen hoy ciento por ciento online”, dijo Martín Ruiz, gerente de la división Subastas de Activos de Monasterio Tattersall.

Ruiz detalló que los vehículos que pueden obtenerse son de empresas, con buenos mantenimientos y kilómetros reales. “Hoy el mercado se encuentra con una gran demanda por parte de los compradores que consiguen ahí disponibilidad para hacerse de unidades de forma casi inmediata, teniendo en cuenta lo que cuesta conseguir unidades 0km”.

“Además, la modalidad online ayuda a democratizar el acceso a oportunidades a las que antes pocas personas podían acceder. Nuestra plataforma brinda un entorno de compra seguro y en igualdad de condiciones para todos los participantes, con trazabilidad de todo en un proceso certificado por normas ISO que garantizan transparencia en una operación rápida y sencilla. Cualquier persona puede participar sin costo ni obligación de compra desde cualquier dispositivo y contamos con una web responsive para que los usuarios puedan ofertar desde su celular. Actualmente operamos exclusivamente por el canal online con más de 8000 vehículos vendidos”, explicó el CEO de Narvaezbid, Juan Pablo Ardohain.

Exhibición. Las unidades se puede revisar y poner en marcha antes de que salgan a la venta Shutterstock

Walter Sosa, martillero público del Grupo Adrián Mercado, destacó que “son vehículos que se encuentran a la venta en subastas privadas. La ventaja que tiene el comprador es que paga un precio más bajo que en una compra particular. Pueden encontrar camiones, pickups, automóviles, motos, cuatriciclos... En su mayoría son usados, aunque, en algunos casos, también hay vehículos 0km”.

Respecto de los modelos que se subastan, Ardohain explicó que ofrecen “todas las alternativas posibles de vehículos: desde colecciones de autos clásicos, deportivos de alta gama y unidades de uso militar, hasta los de recupero prendario o aseguradoras, flotas de empresas (como YPF,

Unilever o Telecom, entre otras) y también la categoría seminuevos e incluso 0 km. Estos últimos dos grupos provienen de nuestros clientes como Volkswagen, Ford, General Motors y la ex FCA y pueden ser unidades con muy pocos kilómetros de uso interno o de exhibición sin garantía o 0km. Además, pueden encontrarse repuestos, llantas y autopartes; y del transporte pesado camiones, carretones y semirremolques”.

Unidades y precios

Las unidades subastadas de manera online llegan de pymes e importantes empresas que renuevan su flota y unidades recuperadas que provienen de bancos y aseguradoras, directamente de algunas automotrices (con muy poco uso) y en algunos casos sin rodar. “Este último es el único caso donde el vendedor ofrece garantía. Para el resto de las subastas las unidades se venden en el estado en que se encuentran, pudiendo el cliente visitarlas y participar de las puestas en marcha para ver su funcionamiento”, explicó Ardohain.

Además, los rodados se venden libres de deuda de patentes e infracciones y se retiran transferidas. Los usuarios pueden observar cada modelo mediante la web de las empresas de subasta donde aparecen fotos, videos y la descripción. En el caso de requerir el entrar en contacto con los vehículos y verlos en marcha, Sosa señaló que “se ponen días y horarios de exhibición previo a la subasta para que los posibles compradores puedan verlos”.

En tanto, Ardohain explicó que “contamos con una playa propia en San Fernando, Buenos Aires. Los interesados pueden visitar las unidades según la información publicada en la Web. Y los casos de vehículos en el resto del país se coordinan previamente las visitas. Además, hacemos puestas en marcha mediante videos”.

Oportunidad. Muchas de las unidades que se rematan corresponden a planes de ahorro caídos de coches de entrada de gama Shutterstock

Para Ruiz, la modalidad de subasta de mayor utilización en la Argentina es la denominada “sin base sujeta a aprobación”, e indicó que de los valores de inicio el incremento oscila hasta en un 40 por ciento, siendo los vehículos más buscados aquellos de mayor reventa, por ejemplo, las camionetas y autos de gama media.

Sosa comentó que los precios finales siempre van a depender de la puja que haya en cada subasta: “No hay una subasta igual a otra. En la actualidad, y debido a que no hay entrega en las concesionarias, lo más solicitado son camiones y pickup”.

Por su parte, Ardohain detalló que “los valores dependen mucho del vehículo, su estado, la ubicación y el contexto. Por lo general el valor está entre un 15% y un 20% por debajo del precio de calle, y se logran mayores ahorros sobre todo en los modelos más caros. Entre los de mayor salida están las pickups: lideran los modelos Hilux y Ranger. Entre los sedanes encontramos Focus, Voyage y Gol y los utilitarios como Kangoo también están entre los más vendidos”.

Compradores

Al inicio de esta modalidad, los asistentes a este tipo de subastas eran los compradores habituales de las subastas comunes y personas dedicadas a la compra-venta. Con el tiempo se han ido sumando personas de todo el país que desde su celular o computadora desean adquirir un auto en buen estado para uso particular, otros que buscan oportunidades para reacondicionarlo, empresas que quieren renovar su parque automotor, sobre todo en lo relativo a transporte pesado como camiones. “La seguridad del canal online permitió que se acercaran más mujeres a participar de las subastas, pasando a ser más de un 15% cuando antes no superaba el 5%”, destacó Ardohain.

No solo autos. Suelen subastarse vehículos utilitarios, repuestos y hasta camiones Shutterstock

Según la subasta online, hay modelos que han logrado valores interesantes como los clásicos o deportivos. Algunos ejemplos: una coupé Honda S800 de colección se pagó US$75.000; un Jaguar F-Pace R- Sport, US$76.000; un Chevrolet Camaro convertible Six Cabrio SS, US$70.000 y diversos camiones a muy buenos precios como un Ford 4000 en 12 millones de pesos, entre otros. Cada uno ha dejado conforme por su valor final tanto a los vendedores como a los compradores, explicaron los expertos.

Cómo asistir a la subasta online

Sosa explicó que en la web de la empresa “pueden registrarse en unos pocos pasos y automáticamente con un usuario y contraseña ya pueden seguir cualquiera de nuestras subastas online. Para poder participar y ofertar deben dejar un depósito o transferencia en garantía”.

En tanto, Ruiz detalló que el procedimiento de compra es muy simple y tiene como único requisito ingresar y ofertar desde la plataforma con una simple previa habilitación por parte de la empresa. En cuanto a recibir información y ser avisado de las subastas, desde que la persona se registra recibe por email la información de las próximas subastas además de realizar difusión desde los medios masivos.

Asimismo, Ardohain comentó que luego de registrarse en la web de la firma, la persona con su usuario creado solicita habilitación en la subasta de interés y aprueban las condiciones vía online. “Luego hace un depósito o transferencia para poder ofertar. Al terminar la subasta, se le reintegra al usuario el 100% de lo depositado en menos de cinco días hábiles. En nuestro caso las condiciones son públicas, es decir que no hace falta registrarse para verlas, y además se detallan todos los gastos de la operación”.

Las unidades están generalmente en playones de cada compañía

Respecto del pago por cada unidad, se realiza en pesos argentinos mediante las diferentes modalidades bancarias.

Un aspecto importante a tener en cuenta es la elección de la o las empresas que subastan unidades vía online es la experiencia en el mercado. En este sentido, Ruiz destacó que “Monasterio Tattersall es una empresa que cuenta con más de 70 años de trayectoria, brindando gran transparencia, solidez y respaldo en todas las operaciones. Al actuar como intermediario entre las empresas vendedoras y los compradores, ofrece confianza a todos los participantes que intervienen en cada operatoria”.

En tanto, sobre este particular, el CEO de Narvaezbid recomendó principalmente que “los usuarios operen en un portal que pueda mostrar las condiciones de participación y gastos de la compra sin ningún tipo de restricciones para el público, estén registrados o no en la plataforma. Por otro lado, cuando el proceso de ofertas y ganadores está automatizado, como en nuestro caso, permite que no haya un martillero digitando ofertas apócrifas para subir los valores. Por otro, lado la seguridad de transacciones y protección de datos es fundamental, y para eso tenemos relevados todos los detalles técnicos de gobernanza de datos personales y sistema de seguridad al nivel de entidades financieras en nuestro sitio: política de privacidad, certificado SSL (Secure Socket Layer) de seguridad internacional con un nivel máximo de criptografía (AES-256 de 256 bits)”.

En las plataformas aparecen todos los datos de los vehículos a subastar y los precios base

Ante la falta de unidades de usados y 0km la opción de compra vía subasta online suma constantemente compradores del país y del mundo. “La compra por subasta es una gran oportunidad por precio y se convirtió en la alternativa preferida para usados y seminuevos. Los usuarios visitan asiduamente la web dado que todas las semanas tenemos novedades. Hoy preguntan más y lo que todos destacan de nuestra plataforma, es que pueden ver ofertas en vivo aún sin haber gestionado participación en las subastas, por lo que pueden comparar precios con tranquilidad antes de participar”.

Finalmente, el representante del Grupo Adrián Mercado concluyó: “Vemos en las subastas online un mayor público para las unidades que provienen de empresas de renombre. Creemos que el mercado del usado siempre está latente y hoy es más complicado el del 0km, dependiendo la unidad lo que hace que ante esta falta el usado se cotice un poco más”.