Test drive: así es el nuevo Audi e-tron 55 quattro

No es un SUV más. Si bien los utilitarios deportivos son una tendencia que no se detiene, lo cierto es que no todos son iguales, menos en nuestro país. El Audi e-tron 55 quattro es un SUV, pero a diferencia de los otros, se impulsa de forma 100% eléctrica. Es más, se trata del primer modelo EV (Electric Vehicle) de la marca de los cuatro anillos que salió a la venta en el mundo y que fue presentado oficialmente en la Argentina en diciembre de 2020.

Aunque recién está en los principios de su comercialización, la nacion tuvo la oportunidad de tomar contacto y de manejar este flamante Audi e-tron por las calles y avenidas de Buenos Aires.

Si bien tiene un diseño exterior clásico de los SUV, el Audi e-tron incluye varios detalles para insertarlo en la era de las nuevas tecnologías impulsoras. El principal es la parrilla Singleframe octogonal, que mantiene los fundamentos de la ya conocida en otros Audi, pero con una grilla cerrada y estructuras verticales, todo en gris aluminio, que lo identifican como un auto eléctrico, para lo que también colaboran las grandes llantas de 19″ con radios estilo “aspas”. Además, la carrocería tiene un gran trabajo aerodinámico.

Lo primero que salta a la vista al sentarnos al volante es la gran habitabilidad interior. No es para menos esto último dado que el e-tron mide 4,901 m de largo; 1,935 de ancho; 1,629 m de alto, y tiene una distancia entre ejes de 2,928 m. Sobra espacio para cinco pasajeros y su equipaje en el gran baúl de 660 L de capacidad.

Luego resalta el sofisticado diseño interior y la calidad que se percibe en las terminaciones y materiales, el entorno de manejo completamente digital con grandes pantallas, tanto para el tablero como para el sistema de multimedia y configuración del vehículo.

Motor: 2 eléctricos

Potencia máxima normal: 360 CV

Par normal: 561/57,2 Nm/kgm

Par con boost: 664/67,7 Nm/kgm

Capacidad de las baterías: 95 kWh

Voltaje baterías: 396 V

Caja: automática de 1 marcha

Tracción: integral permanente

Se pone en marcha con un botón como los actuales modelos, pero nada parece suceder porque no hay ninguna emisión de ruido. Solo las indicaciones del tablero nos advierten que el e-tron está listo para partir. Este Audi dispone de dos motores eléctricos, uno en el eje delantero y otro en el posterior; en conjunto entregan una potencia máxima de 360 CV y el sistema cuenta con una función boost que suma un pico de potencia hasta llegar a los 408 CV durante 10 segundos. El torque normal es de 561 Nm (57,2 kgm) mientras que en el modo boost trepa a 664 Nm (67,7 kgm). Con estos niveles de potencia y torque, el Audi e-tron 55 quattro acelera de 0 a 100 km/h en 6,6 s, que bajan a 5,7 s con el uso de la sobrepotencia. La velocidad máxima está limitada a 200 km/h.

El modo de tracción es mediante la última generación (eléctrica) del sistema integral permanente quattro (es decir que todas las ruedas son motrices) y la transmisión es de una sola marcha (herencia de los Audi de Fórmula E). El consumo combinado es de 22,2 y 26,1 kWh/100 km, según la nueva norma de medición europea WLTP, lo que le permite ofrecer una autonomía de entre 369 y 441 km. La cifra homologada es de 417 km sin recargar las baterías.

El pack de baterías, como es usual, conforma el piso del auto. Son de ion-litio, operan a 396 voltios y tienen una capacidad total de 95 kWh. Lo novedoso de este e-tron son sus puertos de carga: uno en cada lateral. El de la izquierda es doble: sirve tanto para cargadores de corriente continua (DC), los más rápidos porque permiten una carga de hasta 150 kWh, como para corriente alterna (AC) hasta 22 kWh. El de la derecha es para AC.

El interior del sofisticado Audi e-tron 55 quattro AUDI AG

Una vez en marcha, entre el silencio de los impulsores y la gran insonorización del habitáculo, si no fuese porque debemos apretar el acelerador y el freno, además de mover el volante, parece que el auto se maneja solo. De hecho, es hacia dónde va toda esta tecnología de cero emisión que se fusiona con los nuevos asistentes a la conducción que tiene este Audi e-tron: cámara de entorno 360° con Top View, control de velocidad crucero adaptativo, alerta de colisión frontal con detección de peatones y ciclistas más frenado total, asistente de cruce, sistema preventivo ante colisiones traseras, detección de tránsito que cruza por detrás, control de punto ciego y varios ADAS más.

Las levas en el volante tienen en este e-tron una tarea diferente a la de subir y bajar marchas en un auto convencional. Con ellas se configura durante la marcha el grado de recuperación de la energía cinética de frenado. Es decir, la fuerza del freno-motor, que tiene tres niveles. Cuando se desacelera o se frena, los motores eléctricos se invierten a generadores, toman la energía cinética del frenado, la transforman en eléctrica y recargan las baterías. En el nivel máximo, la fuerza del freno-motor es tan grande que hasta puede manejarse el auto solo con el acelerador, porque al soltarlo el auto se frena.

El confort de marcha es lujoso (tiene suspensiones neumáticas): pozos, baches y cunetas pasan casi desapercibidos para el conductor. El equipamiento de confort es muy amplio. Descubriremos más secretos cuando realicemos una prueba de mayor duración. El precio de este e-tron 55 quattro es de US$204.000.