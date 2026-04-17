Lanzan una moto pensada para viajes largos en ruta con mucha tecnología

La industria de las motos atraviesa un gran presente en la Argentina. En marzo de 2026 se patentaron 79.115 unidades 0km, el registro mensual más alto de la historia, según la División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara). Para sostener este ritmo, las novedades en el sector no se detienen.

En ese contexto, BMW Motorrad presentó la nueva BMW R 1300 RT, una touring pensada para viajes de larga distancia. El rediseño pone el foco en la ergonomía: el conjunto manillar–pedalines–asiento (con una altura de 780 mm) fue reconfigurado para lograr una postura más adelantada y activa, que mejora el control dinámico sin resignar confort en ruta.

También se optimizó el espacio para el pasajero con un asiento más largo que permite variar la posición, mientras que el carenado incorpora un nuevo corte lateral que canaliza aire fresco hacia el conductor sin perder protección frente al viento y las bajas temperaturas a velocidad.

La garantía es de tres años sin límite de kilometraje

Llegó a la Argentina en cuatro versiones (Alpine White, Triple Black, Impulse y Option 719 Blue Ridge Mountain), equipada con un motor bóxer de dos cilindros y 1300 cc que entrega 145 CV y 149 Nm de torque.

A esto suma un conjunto de suspensiones renovado (Evo Telelever adelante y Evo Paralever atrás) y un chasis completamente nuevo, más rígido, que combina acero estampado con una estructura tubular de aluminio en la parte trasera. El resultado es un centro de gravedad más bajo, que se traduce en mayor precisión de manejo y frenadas más estables.

La versión entrada de gama parte desde los US$44.900

Qué trae cada versión de la BMW R 1300 RT y cuánto cuestan

La gama de la BMW R 1300 RT inicia con la versión estándar, disponible en cuatro colores desde US$44.900.

Esta incluye, entre otros, sistema de audio integrado con parlantes, equipajes ajustables Vario (permiten extender el volumen de 27 a 33 litros) con iluminación interior, puerto USB-C y cierre centralizado, topcase, pantalla TFT de 10,25 pulgadas con compartimiento de carga ventilado, puños calefactables, llave de proximidad Keyless Ride, asiento confort para conductor y pasajero, faro PRO, luces antiniebla led, ABS Pro con detección de inclinación, control de velocidad crucero dinámico (DCC), control de freno motor (MSR), asistencia al arranque en pendiente y sistema de monitoreo de presión de neumáticos.

Tiene una pantalla TFT de 10,25 pulgadas

Asimismo, por el lado de las asistencias a la conducción, toda la gama de la BMW R 1300 RT también incluye la suspensión electrónica DCA con ajuste dinámico, compensación de carga y dos posiciones para adaptar la geometría a una conducción más confortable o dinámica, el freno deportivo (que le aporta todavía mayor poder de frenado y cálipers en color titano al sistema estándar, el cual posee doble disco con mordazas de cuatro pistones en el eje delantero y freno de disco simple con cáliper de dos pistones en la rueda trasera); el asistente de cambio PRO para controlar las seis marchas y los modos de conducción PRO, que adicionan las configuraciones Dynamic y Dynamic Pro a los tres modos estándar.

Con un precio de US$46.550 continúa la alternativa Triple Black, decorada con la tradicional terminación Black Storm Metallic, múltiple de escape cromado, manillar forjado, silenciador específico para esta versión y parabrisas sport.

En esta versión, se optimizó el espacio para el pasajero con un asiento más largo

Luego aparece la BMW R 1300 RT Impulse, que se ofrece con el acabado Racing Blue Metallic y agrega el deflector variable “slipstream” por US$48.660.

En el tope de la gama se ubica la BMW R 1300 RT Option 719 Blue Ridge Mountain con los elementos propios del paquete Option 719, el cual distingue a esta versión con llantas específicas, un silenciador exclusivo y el juego de palancas con terminación Shadow.

Por último, cabe destacar que toda la gama puede configurarse, de forma opcional, con asistente de cambio automático (ASA), sistema Audio Pro, el cual mejora la calidad de sonido con parlantes de alta fidelidad y control de volumen dinámico; y/o el Innovation Package, que incluye modos de iluminación adaptativos y aviso de colisión trasera, entre otros. La versión tope de gama cuenta con un precio de lanzamiento de US$50.300.