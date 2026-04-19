El sueldo de un mecánico alcanza los $77.000 por hora

A un auto pueden surgirle distintos problemas que obligan a pasar por el taller, desde fallas eléctricas hasta trabajos de pintura, reparaciones de chapa o arreglos tras un choque. En ese contexto, conocer cuánto cobra un mecánico por hora resulta clave como referencia en un escenario marcado por la dispersión de precios.

Si bien existen valores orientativos dentro del sector formal, una parte significativa de la actividad se realiza de manera independiente o fuera del circuito registrado, lo que amplía las diferencias entre presupuestos incluso para trabajos similares.

En ese escenario, la llamada “hora taller” funciona más como una guía técnica que como un esquema de cobro estricto. En la práctica, la mayoría de los talleres no factura por tiempo reloj, sino por intervención realizada, considerando factores como la complejidad del trabajo, el nivel de especialización requerido, los insumos utilizados y la infraestructura disponible.

Para ordenar el mercado y ofrecer un parámetro común, la Federación Argentina de Asociaciones de Talleres de Reparación de Automotores y Afines (Faatra), a través de su Subcomisión de Carrocería y Pintura, estableció los siguientes valores orientativos para el primer trimestre del año:

Mecánica, electricidad y servicios generales: $77.000 + IVA por hora taller

$77.000 + IVA por hora taller Hora de pintura: $77.000 + IVA

$77.000 + IVA Día de chapa (equivalente a 4 horas de trabajo): $308.000 + IVA

$308.000 + IVA Paño de pintura (6 horas de trabajo con insumos incluidos): $462.000 + IVA

Se trata de referencias, no de tarifas obligatorias. Cada taller conserva autonomía para fijar sus precios, que pueden variar según la ubicación, la estructura de costos, el nivel de especialización y la disponibilidad de repuestos.

Los valores del segundo trimestre aun no fueron informados Shutterstock

Hasta el momento, no se informaron los valores correspondientes al segundo trimestre de 2026. Sin embargo, el último dato de inflación (que se ubicó en 2,9% mensual) funciona como una referencia clave para estimar posibles ajustes en los costos del sector.

¿Cómo se calculan los trabajos?

Aunque el concepto de “hora taller” es el más difundido, en los hechos el presupuesto suele construirse sobre tareas estandarizadas. En mecánica general, el valor responde principalmente a la complejidad de la intervención más que al tiempo exacto que demanda.

En chapa y pintura, esta lógica es todavía más evidente: se utilizan equivalencias como el “día de chapa” o el “paño de pintura”, que permiten calcular reparaciones de mayor escala sin depender exclusivamente del conteo de horas.

Así, dos trabajos que insumen tiempos similares pueden tener precios distintos si difieren en dificultad técnica, precisión requerida o materiales involucrados.

La confianza es un factor clave para los usuarios shutterstock - Shutterstock

La heterogeneidad del sector explica porque un mismo arreglo puede tener presupuestos muy distintos entre talleres. Por ejemplo, la ubicación (no es lo mismo un local en la Ciudad de Buenos Aires que en el interior de la Argentina), el nivel de equipamiento, la capacitación del personal y el grado de formalidad del negocio inciden directamente en el valor final.

A esto se suma un factor clave, que es el de la confianza. En muchos casos, los clientes priorizan la trayectoria del mecánico o la recomendación por sobre el precio, lo que también contribuye a sostener la dispersión en el mercado.