Las razones por las que cada vez vas a ver autos más viejos en la Argentina

El parque automotor argentino cerró el año pasado con 15.784.385 vehículos en circulación, un avance del 1% respecto al registro del 2024, cuando se contabilizaron 15.552.418 de unidades. La cifra total abarca automóviles, comerciales livianos y pesados, aunque excluye remolques, acoplados y maquinaria pesada, según el reporte difundido por la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC).

Esta cantidad de rodados establece una relación de 2,89 habitantes por vehículo en el país. El dato posiciona a la Argentina en un nivel similar al de México, mientras que queda lejos de otras realidades regionales y globales.

Como punto de comparación, Brasil registra un ratio de 4,6; Alemania se ubica en 1,6 y Estados Unidos lidera con 1,1 habitantes por vehículo. No obstante, el desafío central reside en la antigüedad de la flota, cuya edad promedio alcanzó los 14,8 años frente a los 14,3 del 2024. Si el análisis se limita a la flota de los últimos 20 años, el promedio se ajusta a 10 años, una cifra superior a los 9,8 registrados en el periodo anterior.

El desafío central reside en la antigüedad de la flota, cuya edad promedio alcanzó los 14,8 años frente a los 14,3 del 2024 Shutterstock - Shutterstock

Estos datos toman relevancia en la semana que se llevará a cabo Automechanika en Buenos Aires, el evento que reúne a toda la cadena del mercado de reposición.

El mercado automotor presenta una dualidad marcada, con un segmento relativamente moderno y otro antiguo que convive en las rutas. Unas 11,4 millones de unidades componen el parque de hasta 20 años de antigüedad, cifra que se mantuvo estable respecto al ciclo previo.

Los expertos indican que, para mantener la edad promedio actual del parque automotor, el mercado requiere la incorporación constante de 1,1 millones de vehículos cada año, algo improbable considerando que el año récord fue en 2013, con un total de 955.023 unidades patentadas. Ante la ausencia de ese flujo, los informes prevén una profundización del envejecimiento vehicular en el futuro próximo.

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En cuanto a la composición técnica, el 82% de la flota son automóviles, el 15% vehículos comerciales livianos y el 3% restante corresponde a comerciales pesados, como camiones y ómnibus.

Respecto al tipo de combustible, el 63,5% de los rodados utiliza nafta y el 25,5% funciona a gasoil. El segmento diésel mostró un retroceso significativo si se considera que en 2010 representaba el 37% del mercado total. El GNC, por su parte, alcanza al 10,6% del parque, con una leve merma frente al año anterior.

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La electromovilidad, aunque todavía minoritaria, muestra un crecimiento veloz. Los vehículos híbridos sumaron 76.192 unidades al cierre de 2025, con una suba interanual del 63,3%. A su vez, los modelos totalmente eléctricos crecieron un 86,6%, al pasar de 1555 a 2901 unidades. A pesar de estos avances, ambas categorías apenas suman el 0,50% del total de vehículos.

Finalmente, la concentración geográfica sigue centralizada, ya que la provincia de Buenos Aires junto a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aglutinan el 46,6% de los vehículos, mientras que Córdoba, Santa Fe y Mendoza agrupan un 23,5% del restante de la flota nacional.