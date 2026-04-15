LA NACION

Los precios de los autos chinos en la Argentina en abril 2026

Con más marcas, nuevas estrategias de importación y una oferta que crece en tecnología y electrificación, estos modelos continúan ampliando su presencia en el país; cuáles son las opciones disponibles y cuánto cuestan este mes

  • icono tiempo de lectura4 minutos de lectura'
El Changan CS55 Plus PHEV es uno de los modelos chinos que busca dar un golpe en el mercado
El Changan CS55 Plus PHEV es uno de los modelos chinos que busca dar un golpe en el mercado

Los autos de origen chino mantienen su avance en el mercado argentino y consolidan una tendencia que ya no aparece como incipiente, sino como parte estructural de la oferta disponible. En un contexto de mayor apertura comercial y con herramientas como el cupo de electrificados vigente, estas marcas continúan ampliando su presencia en concesionarios y ganando participación mes a mes.

Durante el último año, la participación de vehículos provenientes de China creció de manera significativa. Mientras que a comienzos de 2025 representaban menos del 1% del mercado, hacia los primeros meses de 2026 ya alcanzan niveles cercanos al 10% en los registros mensuales. Este salto se explica tanto por la llegada de nuevas marcas como por la expansión de las ya instaladas, que incrementaron su portfolio de productos.

Un grupo argentino fabricará autos chinos en el país y negocia para producir otra marca asiática

Uno de los factores que impulsa este fenómeno es el régimen que permite importar hasta 50.000 unidades electrificadas por año sin abonar el arancel extrazona del 35%, siempre que cumplan con determinados requisitos técnicos y un valor FOB máximo de US$16.000. Este esquema no solo mejora la competitividad en precios, sino que también amplía la oferta en segmentos donde la electrificación comienza a ganar protagonismo.

Con este escenario, los modelos disponibles en abril continúan ampliándose y diversificándose. Así las cosas, estas son todas las unidades de origen chino que se pueden encontrar en la Argentina con su respectivo precio.

Haval:

  • Jolion 1.5 DCT Deluxe: US$30.000
  • Jolion 1.5 7DCT Supreme: US$33.000
  • Jolion PRO HEV Deluxe: US$28.990
  • Jolion PRO HEV Supreme: US$30.990
  • H6 2WD: US$36.500
  • H6 4WD: US$39.900
  • H6 GT 4WD: US$44.400
  • H6 HEV Deluxe: US$33.500
  • H6 HEV Supreme: US$35.500
El SUV Haval H6 arranca en los US$36.500
El SUV Haval H6 arranca en los US$36.500

Ora:

  • Ora 03 Deluxe: US$31.000
El 100% eléctrico ORA 03 ya está en la Argentina
El 100% eléctrico ORA 03 ya está en la Argentina

Poer:

  • Poer Elite 2WD: US$28.730
  • Poer Elite 4WD: US$32.697
  • Poer 4WD Super Luxury 8AT: US$41.990
Poer Elite 4WD
Poer Elite 4WD

Tank:

  • Tank 300: US$51.900
Tank 300
Tank 300jess

Jetour:

  • X50: US$26.600
  • T2: US$54.900
  • T1: US$51.900
  • Dashing: US$38.500
  • X70 Plus: US$40.500
  • X70 1.5T AT: US$31.500
Nuevo Jetour T2
Nuevo Jetour T2

BYD:

  • Dolphin Mini GL: US$22.990
  • Dolphin Mini GS: US$23.990
  • Yuan Pro GL: US$29.990
  • Yuan Pro GS: US$30.990
  • Song Pro GL: US$34.990
  • Song Pro GS: US$36.990
  • Atto 2 DM-i: US$31.990
BYD Dolphin Mini
BYD Dolphin Mini

Maxus:

  • T60 CS 4x4 6MT: US$31.500
  • T60 4x2 6MT: US$28.900
  • T60 4x4 6MT: US$31.500
  • T60 4x4 6MT Minera: US$35.000
  • T60 4x4 6AT Max Elite: US$38.000
  • T60 4x4 6AT Max Luxury: US$41.500
  • T90: US$43.000
  • T90 EV: US$72.000
  • D90: US$66.000
  • eTerron 4x4 Flagship 102.2 kWh: US$80.600 (lanzamiento)
Maxus T90 100% eléctrica
Maxus T90 100% eléctrica

Chery:

  • Tiggo 2 Pro Max MT Confort: US$23.000
  • Tiggo 2 Pro Max CVT Confort: US$25.500
  • Tiggo 4 Hybrid Premium: US$33.500
  • Tiggo 7 Pro Hybrid Premium: US$32.900
  • Tiggo 8 Pro Luxury: US$46.600
Chery Tiggo 8 Pro
Chery Tiggo 8 Pro

BAIC:

  • X35 Fashion: US$25.500
  • X35 Fashion Plus: US$27.200
  • X35 Luxury: US$28.200
  • X55 II Luxury: US$39.700
  • X55 II Plus: US$45.700
  • BJ30 Hybrid 4X2: US$35.800
  • BJ30 Hybrid 4X4: US$45.700
  • BJ40 3 Puertas: US$61.300
  • BJ40 Plus: US$63.900
  • BJ60 Mild Hybird: US$78.600
  • U5 Plus: US$25.600
  • EU 5 - 100% Eléctrico: US$28.900
  • EU5 Plus: US$48.700
BAIC BJ30
BAIC BJ30

ARCFOX:

  • T1: US$29.500
  • KAOLA S: US$27.200
  • T5: US$39.600
  • S5: US$39.800
El Arcfox S5 cotiza a US$39.800
El Arcfox S5 cotiza a US$39.800

MG:

  • MG3 HEV Confort: US$23.500
  • MG3 HEV Luxury: US$25.900
  • MG ZS HEV Confort: US$27.500
  • MG ZS HEV Luxury: US$29.900
  • MG Cyberster: US$130.000
El MG3, un compacto con mecánica híbrida
El MG3, un compacto con mecánica híbrida

Skywell:

  • ET5: US$48.000
  • BE11: US$58.000
Skywell ET5
Skywell ET5Zurueta, Inaki (Redacción)

DFSK:

  • E5 PHEV: US$34.500
  • Glory 500 Confort CVT: $34.500.000
  • Glory 580 Confort 7 asientos: $39.200.00
DFSK Glory 580
DFSK Glory 580

Foton:

  • Tunland G7 4x2 MT: $43.137.500
  • Tunland G7 4x4 MT: $46.182.500
  • Tunland G7 4x2 AT: $48.212.500
  • Tunland G7 4x4 AT: $52.932.250
  • Tunland V9 4x4 AT: $73.739.750
  • Tunland V7 MHEV 4x4 AT: US$54.500 (preventa)
  • Tunland V9 Pro Sport 4X4 AT: US$57.000 (preventa)
Foton Tunlad V9
Foton Tunlad V9

JAC:

  • S2 MT Intelligent FL: US$19.900
  • JS2 Luxury LV: US$21.900
  • JS4 LV: US$27.500
  • JS4 Flagship: US$29.500
  • JS6 PHEV Euro VI: US$33.900
  • JS8 Pro: US$38.900
  • E30X Luxury: US$30.500
  • T8 4X4 MT: US$34.900
  • T9 Luxury: US$38.500
El 100% eléctrico JAC E30X
El 100% eléctrico JAC E30X

Kaiyi:

  • X3 1.5 Luxury: US$22.000
  • X3 PRO 1.5 Turbo Luxury: US$26.000
  • X7 1.5 Hibrid: US$35.000
  • X7 2.0T Luxury: US$38.000
Kaiyi X3
Kaiyi X3

GEELY:

  • EX5: US$34.800
Geely EX5
Geely EX5

CHANGAN:

  • CS55 Plus PHEV: US$32.000
Changan CS55 Plus PHEV
Changan CS55 Plus PHEV

GAC:

  • GS3 Emzoom: entre US$31.900 y US$36.500 según la versión
  • GS4 Emkoo HEV: US$33.800
  • Aion ES: US$33.800
  • GS8: US$60.000
El GS3 Emzoom es un SUV compacto con motor 1.5 turbo de 177 CV
El GS3 Emzoom es un SUV compacto con motor 1.5 turbo de 177 CV

Forthing:

  • T5 MT: US$21.950
  • T5 HEV: US$36.190
  • T5 EVO: US$36.840
  • U-Tour: US$40.221
  • Friday EREV Luxury: US$37.855 (nuevo)
El Forthing T5 EVO cotiza a US$36.840
El Forthing T5 EVO cotiza a US$36.840
LA NACION
autos
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Autos
  1. Presentan un SUV que ya se convirtió en el mejor auto del año del mundo
    1

    Presentan un SUV que ya se convirtió en el mejor auto del año del mundo

  2. Este es el equipamiento obligatorio de seguridad que tienen que tener todos los autos en la Argentina
    2

    Cuál es el equipamiento obligatorio en autos en la Argentina

  3. Automotrices de la Argentina y Brasil piden reformular el acuerdo entre países y atraer nuevas inversiones
    3

    Automotrices de la Argentina y Brasil piden reformular el acuerdo entre países y atraer nuevas inversiones

  4. Qué significa manejar con el brazo apoyado fuera de la ventanilla según la psicología
    4

    Qué significa manejar con el brazo apoyado fuera de la ventanilla según la psicología