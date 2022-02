Volkswagen amplía la gama del Nivus

La firma alemana present贸 la nueva versi贸n de entrada a gama de su crossover del segmento B denominada 170 TSI y que se suma a las variantes Comfortline, Highline y Hero.

El Nivus fue lanzado al mercado argentino en octubre de 2020, y lleg贸 para continuar ampliando, junto con T-Cross, Tiguan y Touareg, la denominada 鈥淥fensiva SUV鈥 de Volkswagen en la regi贸n. La estrategia se complet贸 con la llegada de Taos, fabricado en Argentina.

Producido en Brasil, la novedad est谩 en la mec谩nica, ya que equipa el motor naftero con turbo 1.0 L de tres cilindros que en este caso genera 95 CV y 17 kgm de par (en lugar del de 115 CV y 20,6 kgm de las otras versiones) y que se asocia a una caja manual de 5 velocidades.

Cuenta casi con el mismo nivel de equipamiento que el Comfortline, entre los que destacan 6 airbags, control de estabilidad y asistente para arranque en pendiente; adem谩s, posee sensores de estacionamiento con visi贸n trasera, radio Composition Touch de 6,5鈥 y App Connect, control de velocidad crucero y volante multifunci贸n, entre otros.

Los precio sugeridos de la l铆nea Nivus son 茅stos: 170 TSI MT, $3.149.743,88; Comfortline 200 TSI AT, $3.360.700; Highline 200 TSI AT, $4.635.250, y Highline Hero 200 TSI AT, $4.708.250.