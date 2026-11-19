Dentro del mercado automotor, una de las siluetas más clásicas es, sin lugar a dudas, la del sedán. Durante décadas, los autos de cuatro puertas ocuparon un lugar destacado entre las preferencias de los consumidores, pero la irrupción de los SUV y el crecimiento de las pickups (un segmento con fuerte arraigo en el ADN argentino) modificaron el mapa de la industria.

Sin embargo, los sedanes todavía tienen argumentos para defender su lugar, especialmente por su comodidad y eficiencia para viajar en ruta, por ejemplo. En ese contexto, llegó al mercado local una nueva camada de modelos, mayoritariamente de origen chino, que busca revitalizar el segmento y redoblar la apuesta.

Uno de ellos es el Changan Eado Plus, un sedán con motorización híbrida enchufable (PHEV) que se suma a la oferta de la marca en el país, representada por el Grupo Antelo. Con este lanzamiento, la automotriz ya cuenta con dos modelos electrificados en el mercado local: el Eado Plus y el CS55, un SUV que también utiliza tecnología híbrida enchufable.

Equipa unos neumáticos de 18 pulgadas

Con 4,77 metros de largo, 1,84 metros de ancho y 1,46 metros de alto, y una distancia entre ejes de 2,76 metros, el Changan Eado Plus se ubica entre los sedanes medianos. Sus dimensiones le permiten ofrecer una carrocería de buen porte y un espacio interior pensado para cinco pasajeros. Además, equipa llantas de aleación de 18 pulgadas, con neumáticos en medida 225/45.

En materia de diseño, el Eado Plus mantiene las proporciones tradicionales de un sedán de cuatro puertas, aunque incorpora algunos elementos que le dan una impronta más moderna. En el frente se destacan las ópticas Full LED autoadaptativas, acompañadas por luces diurnas LED, mientras que en la parte trasera cuenta con faros de tecnología Full LED y diseño continuo.

Se trata del segundo modelo de Changan en el país

En cuanto al conjunto mecánico, el Changan Eado Plus PHEV combina un motor naftero 1.5 de cuatro cilindros, que desarrolla 101 CV y 136 Nm de torque, con un propulsor eléctrico de 212 CV y 330 Nm.

Se trata de un sistema híbrido enchufable (PHEV), denominado iDD, que entrega la potencia a las ruedas delanteras mediante una transmisión de triple embrague electrificada.

El sistema se alimenta de una batería de 18,4 kWh de capacidad, que le permite alcanzar una autonomía de hasta 132 kilómetros en modo 100% eléctrico, según el ciclo NEDC.

Ahora bien, en términos de consumo mixto, una vez que entra en funcionamiento el motor naftero, el vehículo registró un consumo de 5,7 litros cada 100 kilómetros, según las mediciones de LA NACION, con un uso predominantemente urbano.

En lo que respecta al manejo, es un vehículo que resulta muy ágil en las salidas y de gran desempeño cuando se lo exige. Eso, gracias al par instantáneo y, más allá de ser una unidad de gran porte, tiene un gran comportamiento tanto en tránsito urbano como en ruta, donde encuentra su mayor potencial.

Interior del sedán

Para ingresar, cuenta con manijas de las puertas con sensor de proximidad, que permiten acceder al vehículo sin necesidad de utilizar la llave. Una vez dentro, uno de los elementos que más llaman la atención es el conjunto de pantallas digitales integradas, que reemplaza gran parte de los botones físicos. Está compuesto por un instrumental de 12,25 pulgadas y una pantalla multimedia central táctil de 13,2 pulgadas.

A esto se suma la compatibilidad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, además de un sistema de comandos por voz en español que permite operar distintas funciones, como las ventanillas, el techo solar y el climatizador.

Adentro tiene tapizado de cuero ecológico microperforado, regulación eléctrica para el asiento del conductor, volante multifunción revestido en cuero y climatizador automático digital, con distribución de aire para las plazas traseras. También incorpora puertos USB adelante y atrás, y un apoyabrazos delantero con compartimiento refrigerado.

El modelo no trae rueda de auxilio

En el apartado de seguridad, el Changan Eado Plus cuenta con un paquete de asistencias a la conducción que incluye control de crucero adaptativo inteligente, asistente de conducción en tránsito urbano, sistema de centrado y mantenimiento de carril, alerta de colisión frontal y frenado autónomo de emergencia. También dispone de cámara de visión 360° HD (de buena calidad) con dashcam integrada.

Por su parte, incorpora airbags frontales, laterales delanteros y de cortina, además de anclajes ISOFIX para sillas infantiles. El equipamiento se completa con frenos ABS con distribución electrónica, control de estabilidad, control de tracción, asistente de frenado de emergencia y monitoreo de presión de neumáticos.