Subastan ocho vagones del subte porteño fabricados en 1980 para que tengan “una segunda vida”

Los antiguos vagones del subte porteño tendrán una nueva oportunidad de uso fuera de las vías, ya que el Banco Ciudad anunció una subasta online de ocho coches Fiat-FM-Materfer fabricados en 1980 que quedaron fuera de servicio. Según informaron, el remate se realizará el miércoles 25 de noviembre a las 11 horas y tendrá una base de $24.000.000 por el conjunto.

El presidente de Subterráneos de Buenos Aires, Javier Ibañez, afirmó: “Esta subasta nos permite recuperar valor de coches que ya cumplieron su ciclo en el Subte y que pueden encontrar una segunda vida en otros proyectos. Y es parte de una transformación más amplia: la Ciudad realizó la compra de coches más grande de los últimos diez años. Adquirió 224 unidades 0km, para renovar las flotas de las líneas A, B y C.”

Son ocho coches Fiat-FM-Materfer fabricados en 1980 los presentes en esta subasta

Las unidades se ofrecerán en un único lote, por lo que los interesados deberán ofertar por los ocho vagones en conjunto y no podrán adquirirlos de manera individual.

A su vez, la propuesta está dirigida tanto a particulares como a empresas que busquen darles un nuevo destino a estos vehículos ferroviarios. Entre las posibilidades se mencionan su transformación en viviendas, ateliers, casas de campo, restaurantes u hospedajes turísticos. También pueden resultar de interés para coleccionistas y aficionados al transporte.

El lote está compuesto por los coches identificados como 3A, 3B, 11A, 11B, 15A, 15B, 25A y 25B, que prestaron servicio en distintas líneas de la red de subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires. Cada vagón tiene aproximadamente 17,77 metros de largo, 2,60 metros de ancho y 2,30 metros de alto. Su peso ronda las 32 toneladas y cuenta con una trocha de 1435 milímetros.

Además, en su configuración original, dispone de 40 asientos, ocho accesos para pasajeros, una cabina para el conductor con dos accesos y una puerta de comunicación entre coches.

Así luce el interior de las unidades

En cuanto a su estructura mecánica, cada unidad tiene dos bogies, con cuatro ruedas cada uno y sus respectivos motores. Sin embargo, los ocho vehículos se encuentran fuera de servicio y se comercializarán en condición de rezago.

¿Cómo participar? Las personas físicas o jurídicas interesadas en participar deberán inscribirse previamente a través del sitio web de subastas del Banco Ciudad. El trámite podrá realizarse hasta 48 horas hábiles antes del inicio del remate. Además, será necesario constituir una garantía de oferta equivalente al 10% del precio base del lote, es decir, $2,4 millones.