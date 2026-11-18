Las autoridades de Suiza evalúan reducir el límite de velocidad en sus autopistas de 120 a 80 km/h ante los problemas de abastecimiento de combustibles que afectan al país. La propuesta busca disminuir el consumo de carburantes y se aplicaría únicamente si la situación empeora y las medidas voluntarias de ahorro energético resultan insuficientes.

Por ahora, la iniciativa no ha sido aprobada ni está en vigor. El Gobierno considera que bajar la velocidad sería un último recurso, después de promover el ahorro de energía y fomentar el uso del transporte público, especialmente autobuses y trenes.

Suiza es uno de los países afectados por los problemas de abastecimiento de combustible Shutterstock - Shutterstock

La escasez de combustibles responde a una serie de dificultades logísticas que han complicado el suministro de diésel y queroseno. Suiza depende casi por completo de las importaciones que llegan por el río Rin desde Róterdam, en Países Bajos, hasta Basilea.

Sin embargo, el bajo caudal del río ha dificultado la navegación de los barcos cisterna encargados de transportar estos productos. A esto se suman las obras en la red ferroviaria alemana y la paralización temporal de dos oleoductos en el sur de Francia.

Ante este escenario, la Oficina Federal para el Abastecimiento Económico del País (BWL) ha recurrido cinco veces desde septiembre a las reservas estratégicas para mantener el suministro nacional. En las últimas medidas, Suiza liberó 45 millones de litros de diésel y 50 millones de litros de queroseno.

Además, aumentó en 30.000 metros cúbicos la cuota de gasóleo autorizada para retirar de sus reservas obligatorias, hasta alcanzar los 75.000 metros cúbicos disponibles.

Suiza depende casi por completo de las importaciones que llegan por el río Rin Shutterstock - Shutterstock

El país cuenta principalmente con dos vías de abastecimiento de productos petrolíferos: la navegación por el río Rin y la refinería de Cressier, la única que opera en territorio suizo. La eventual reducción de los límites de velocidad en las autopistas responde a que circular más despacio permite disminuir el consumo de combustible.

Esto se explica porque a menor velocidad se reduce la resistencia aerodinámica y el motor necesita realizar menos esfuerzo. Suiza también se caracteriza por sus severas sanciones por exceso de velocidad.

Superar en 31 km/h el límite permitido implica perder la licencia de conducir durante al menos un mes, mientras que excederlo en 35 km/h eleva la suspensión a un mínimo de tres meses. En los casos más graves, sobrepasar el límite en 60 km/h puede significar entre uno y cuatro años de cárcel, además de la confiscación del vehículo.