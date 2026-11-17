Captiva no es un nombre nuevo para el mercado argentino: entre mediados de la década de 2000 y buena parte de la siguiente, Chevrolet lo usó para identificar a su SUV mediano (tenía siete plazas), hasta que lo discontinuó en 2018. Ahora regresó completamente reformulado y con un cambio de fondo, acorde con esta época de electrificación: cuenta con una mecánica híbrida enchufable (PHEV), que se convierte en el primer modelo de la marca con esa tecnología en la región.

Se ofrece en una sola versión, la Premier, llega importada de China y estas fueron nuestras impresiones de manejo.

El baúl cuenta con apertura eléctrica

Claramente, la estética de este Captiva está lejísimos de la anterior generación. Luce un diseño exterior que apuesta a un perfil urbano y más de tipo sport antes que al aspecto de todoterreno que solía tener. Además, tiene medidas más grandes: 4,745 m de largo, 1,89 m de ancho y 1,68 m de alto.

Se destaca la parrilla en negro High Gloss combinada con un paragolpes alto y de color carrocería; los faros delanteros son angostos y con proyectores (la iluminación es full LED); las luces diurnas son independientes y están colocadas dentro de un aplique con los antiniebla y arriba aparece una franja cromada que une ambas ópticas.

Largo: 4,745 m

Ancho: 1,89 m

Alto: 1,68 m

Distancia entre ejes: 2,8 m

Despeje: 168 mm

Capacidad baúl: 532-1690 L

Capacidad del tanque: 53 L

Peso bruto: 2270 kg

Neumáticos: 235/55 R18″

De perfil se le ven líneas fluidas que están reforzadas por las baguetas cromadas de las puertas y destacan las llantas de aleación de 18” junto con las barras de techo en negro, que refuerzan ese carácter.

Atrás, el conjunto óptico full LED se une visualmente al portón trasero, que abre y cierra de forma eléctrica.

El interior privilegia el espacio y la sensación de amplitud: con 2,80 m de distancia entre ejes, ofrece un habitáculo que roza el segmento D, con lugar de sobra para que cinco pasajeros viajen con comodidad; asimismo, el baúl tiene una capacidad de de 532 L (estirable a 1690 L con la segunda hilera rebatida), más que suficiente para viajes largos en familia. Un detalle negativo: no tiene cortina para cubrir el maletero.

Ahí también hay un planteo bastante espartano que se nota tanto los pocos comandos físicos; en el volante (con apenas pocos mandos); el tablero digital de 8,8”, y la pantalla táctil central de 15,6” (compatible con Android Auto y Apple CarPlay por USB). No falta nada y luce sobrio; de alguna manera, podríamos decir que sigue la tendencia de los modelos chinos.

La central multimedia es de 15,6”

Las terminaciones combinan materiales de calidad y suaves al tacto con otros de aspecto noble, como el cuero ecológico o el símil madera. La posición de manejo es realmente cómoda y elevada y la visibilidad hacia el exterior se ve favorecida por la gran cantidad de superficies vidriadas.

Tiene una gran dotación de elementos de confort, entre los que destacan espejos exteriores eléctricos y calefaccionados, luces automáticas con sensor crepuscular, tapizados en cuero ecológico, techo panorámico, cámara 360°, sensores de estacionamiento traseros, butaca del conductor con regulación eléctrica, apertura de puertas por aproximación de llave Easy Entry, y más.

El modelo trae una rueda de auxilio

Como nos tiene acostumbrados GM en sus vehículos, la seguridad es uno de los puntos fuertes del modelo. El paquete estándar incluye 6 airbags, anclajes Isofix, frenos a discos en las cuatro ruedas con ABS y EBD, controles de estabilidad y tracción, asistente de arranque y descenso en pendientes, etcétera. Entre las ayudas a la conducción (ADAS) aparecen control de velocidad crucero adaptativo, alerta de colisión frontal, frenado autónomo de emergencia, asistente de salida de carril con corrección de volante, indicador de distancia frontal, monitoreo de presión de neumáticos, etcétera. Extrañamente, no tiene monitor de punto ciego...

Rinde y empuja

Vamos a la parte más importante de este Captiva: su mecánica. Cuenta con un motor naftero de 4 cilindros en línea, 16 válvulas y 1.5 L, que produce 105 CV y que trabaja junto a eléctrico y que ofrecen una potencia conjunta de 204 CV y un torque máximo de 31,6 kgm (310 Nm). La transmisión es automática DHT (Dedicated Hybrid Transmission), en tanto que la tracción es delantera.

Claramente, es una configuración que le queda muy bien, con muy buena potencia para empujar sin problemas y un par que le sobra para dar respuestas rápidas a los requerimientos del acelerador. Y en esto también colabora la caja, que se entiende muy bien con los impulsores.

La alimentación del sistema se da gracias a un pack de baterías de hierro-litio-fosfato con una capacidad máxima de 20,5 kWh, que no solo se van regenerando durante las desaceleraciones y las frenadas, sino que también se pueden recargar a través de un cargador rápido de corriente continua tipo CCS2 o conectado a corriente alterna (red domiciliaria) con una potencia de hasta 6,6 kW.

El baúl tiene una capacidad de 532 litros

La autonomía declarada por el fabricante supera los 1000 km, lo que resulta ideal para trayectos largos en ruta, mientras que, en la ciudad puede recorrer unos 90 km exclusivamente en modo eléctrico (siempre y cuando los acumuladores tengan más de un 35% de carga, pues es entonces que se enciende el naftero).

El rendimiento está bastante cerca de los números teóricos: en modo puramente eléctrico y en ciudad pudimos recorrer unos 75 km con el 65% de la carga (al llegar al 35% se prende el propulsor atmosférico); en modo híbrido y en condiciones de manejo normal en uso mixto (ciudad y ruta) registramos unos 5,6 L/100 km, lo que nos daría una autonomía de más de 950 km con un tanque.

La performance es para destacar, teniendo en cuenta que es un SUV familiar que pesa más de 2200 kg: acelera de 0 a 100 km/h en 9,2 segundos, recupera de 80 a 120 km/h en 6,9 segundos y la velocidad máxima limitada es de 174 km/h.

Como todo auto con esta impulsión, ofrece un andar sumamente silencioso, especialmente en el ámbito urbano donde trabaja como EV. Se lo siente suave y mullido en terrenos sin imperfecciones (las suspensiones están bien calibradas), pero cuando hay muchas irregularidades los neumáticos 235/55 no absorben del todo y a veces transmiten esas imperfecciones a la cabina. Dinámicamente se comporta de forma destacada tanto en rectas como en curvas, con un gran aplomo de la carrocería.