Así anda uno de los SUV premium más buscados del mercado argentino

Hay marcas que, por su identidad, resultan difíciles de pasar por alto. MINI es una de ellas. Integrante del BMW Group, construyó su reputación alrededor de autos compactos, con un diseño inconfundible y un marcado también por el espíritu deportivo.

Sin embargo, en su gama tiene un SUV que rompe con el esquema de vehículo compacto: el Countryman, el modelo más grande de la firma.

Desde marzo se vende en la Argentina en la versión D Essential, la más accesible de la gama. Al contar con tecnología mild hybrid (híbrido ligero), pudo ingresar dentro del cupo habilitado por el Gobierno nacional y quedar exenta del arancel extrazona del 35%.

Gracias a ese beneficio impositivo, se lanzó con un precio de US$43.500, convirtiéndose en la opción de entrada a la gama Countryman. Desde la marca aseguran que todavía cuentan con unidades de esta versión beneficiadas por ese régimen.

El modelo mide 4,433 m de largo

En el otro extremo de la gama se ubica el MINI Countryman S ALL4 Favoured (la versión que probó LA NACION), un SUV que no solo se destaca por sus prestaciones, sino también por el alto nivel de personalización que ofrece, uno de los rasgos distintivos de la marca.

Para empezar, el Countryman se destaca por sus dimensiones, que lo convierten en un SUV compacto con una presencia importante. Mide 4,433 m de largo, 2,069 m de ancho y 1,656 m de alto, mientras que la distancia entre ejes alcanza los 2,692 m.

Estas proporciones no solo le otorgan una imagen robusta, sino que también se traducen en un habitáculo amplio e incluso comodidad en sus plazas traseras para personas de estatura promedio.

Estas medidas también le permiten tener un baúl de 450L con una rueda temporal de repuesto en su interior (o 1000 L con tres asientos o 1390 L con todas las plazas traseras rebatidas).

Permite ofrece un baúl de 450 L con una rueda temporal

Dentro del habitáculo, este modelo destaca por tener una configuración orientada al confort y a la tecnología. Incorpora asientos deportivos John Cooper Works con tapizado en Vescin color Petrol oscuro, regulación eléctrica para las butacas delanteras, memoria para la posición del conductor y función de masaje con apoyo lumbar eléctrico.

También suma volante deportivo calefactable, espejo interior con antideslumbramiento automático y techo interior en color Antracita.

Tanto en el interior como en el exterior, el modelo cuenta con múltiples elementos personalizables

En el apartado tecnológico, cuenta con una pantalla central OLED circular (MINI Interaction Unit), cargador inalámbrico para celulares, sistema de sonido Harman Kardon de 12 parlantes y 365 W, acceso sin llave, techo panorámico eléctrico, Head-Up Display, navegación con realidad aumentada, eSIM integrada y los modos MINI Experience, que modifican la ambientación, la iluminación y la interfaz del vehículo según el modo de conducción seleccionado.

La central multimedia permite personalizar una gran cantidad de elementos, entre ellos, cuenta con la posibilidad de elegir el diseño de las luces traseras, ya sea con la bandera británica (alude al origen del vehículo) o con otras dos opciones disponibles.

La central multimedia es circular

Mecánica, seguridad y precio

En cuanto a la mecánica, antes de hablar del motor vale la pena explicar qué significa la denominación ALL4. Se trata del sistema de tracción integral de MINI, que emplea un mecanismo electrohidráulico con una bomba de control electrónico ubicada en el eje trasero para distribuir el torque entre ambos ejes.

En condiciones normales puede repartir la potencia en partes iguales entre las ruedas delanteras y traseras, aunque también es capaz de enviar prácticamente toda la fuerza al eje delantero cuando la situación lo requiere. El resultado es una mayor capacidad de tracción, estabilidad y control, tanto sobre asfalto como en superficies de baja adherencia.

La versión MINI Countryman S ALL4 Favoured está impulsada por un motor naftero TwinPower Turbo de cuatro cilindros y 2.0 litros, asociado a una caja automática Steptronic de doble embrague y siete velocidades y al sistema de tracción integral ALL4: que desarrolla 204 CV entre 5000 y 6500 rpm y un par máximo de 300 Nm disponible desde apenas 1450 rpm, lo que le permite acelerar de 0 a 100 km/h en 7,1 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 228 km/h.

Las plazas traseras ofrecen una buena habitabilidad

En materia de seguridad, incorpora de serie seis airbags, control dinámico de estabilidad (DSC), ABS con control de frenado en curva (CBC), monitoreo de presión de neumáticos, freno de estacionamiento electrónico con función Auto Hold, Dynamic Brake Control (DBC) y cinturones de tres puntos en todas las plazas con anclajes ISOFIX para los asientos traseros.

También suma un sensor de colisión que, en caso de impacto, desbloquea las puertas, activa las luces interiores y las balizas, además de desconectar automáticamente la bomba de combustible y activar el borne de seguridad de la batería.

En cuanto a las asistencias a la conducción, dispone del paquete Driving Assistant, que incluye alerta de cambio involuntario de carril, advertencia de tráfico transversal trasero con intervención sobre los frenos, alerta de salida y detector de punto ciego.

A ello se agregan cámaras con visión 3D, vista panorámica, sensores de estacionamiento delanteros y traseros, asistente de estacionamiento, llamada inteligente de emergencia y sistema de navegación con realidad aumentada.