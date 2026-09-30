El Gobierno cambió los montos para que ingresen autos al país sin pagar impuestos

El Gobierno modificó el régimen que permite importar vehículos electrificados sin pagar el arancel extrazona del 35%. A partir del 1° de octubre, los autos completamente eléctricos podrán acceder al beneficio siempre que tengan un valor de hasta US$35.000 FOB por unidad, frente a los US$16.000 que regían hasta ahora.

La medida fue establecida mediante el Decreto 1128/2026, publicado en el Boletín Oficial. El cambio no amplía el cupo de vehículos que pueden entrar con arancel cero, sino que eleva el precio máximo de los modelos habilitados para competir por esas unidades.

La modificación es especialmente relevante para los eléctricos puros, ya que el techo pasó de US$16.000 a US$35.000, un incremento del 118,75%. Para los híbridos convencionales y los híbridos enchufables, el nuevo máximo será de US$18.000, mientras que los denominados mild hybrid o híbridos ligeros conservarán el límite de US$16.000.

El cambio tiene una lectura particular para Tesla, que vende exclusivamente vehículos eléctricos y sus modelos más accesibles se ubican, según el mercado, en una franja de precios de alrededor de US$30.000 a US$40.000 al público.

Qué significa el límite de US$35.000

El punto central es que esos US$35.000 no representan el precio que pagará el comprador en una concesionaria, sino que es el valor máximo FOB (Free on Board) que puede declarar el importador sobre el vehículo.

El valor FOB es, en términos simples, el precio del vehículo en origen puesto a bordo para su exportación. No incluye el transporte internacional, el seguro ni los costos e impuestos posteriores que terminan formando el precio de venta en la Argentina.

El valor FOB es el precio del vehículo en origen puesto a bordo para su exportación

Lo que hace el régimen es llevar a 0% el Derecho de Importación Extrazona para los vehículos que cumplan las condiciones y obtengan una asignación dentro del cupo. Sin este beneficio, los automóviles provenientes de fuera del Mercosur están alcanzados, como regla general, por un arancel del 35%.

Con el nuevo techo, el Gobierno busca incorporar eléctricos de una gama superior, con mayores niveles de autonomía, equipamiento y seguridad. Y principalmente, aparenta ser el guiño final para el desembarco de Tesla.

El cambio que puede facilitar la llegada de Tesla

La modificación se produce en momentos en los que la compañía de Elon Musk viene dando distintos pasos para desembarcar oficialmente en el mercado argentino.

El 25 de marzo de este año se constituyó Tesla Argentina S.R.L.. Según su inscripción en el Boletín Oficial, la sociedad tiene entre sus actividades previstas la importación, comercialización y venta de vehículos eléctricos, además de servicios de mantenimiento y reparación y el desarrollo de infraestructura de carga.

El 25 de marzo de este año se constituyó Tesla Argentina S.R.L BRANDON BELL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Y a eso se suma que el pasado 7 de septiembre, el presidente Javier Milei recibió en Casa Rosada a directivos de Tesla, entre ellos responsables de Finanzas, Comercio Global, Políticas Públicas y Nuevos Mercados. La compañía norteamericana lleva desde hace meses diferentes búsquedas de personal para su operación en la Argentina, y según pudo saber LA NACION, ya habría contratado más de 10 personas para ello.

Imagen de archivo de cuando el Presidente Javier Milei se reunió con los directivos de Tesla David Feinstein, Karen Steakley y Stephan Spazier

El nuevo límite de US$35.000 elimina una restricción importante, ya que con un máximo FOB de apenas US$16.000, buena parte de los eléctricos de una franja de precios como la que ocupa Tesla quedaba directamente fuera del régimen. Con un techo de US$35.000, el universo de modelos potencialmente alcanzados se amplía considerablemente.

Con un máximo FOB de apenas US$16.000, buena parte de los eléctricos de una franja de precios como la que ocupa Tesla quedaba directamente fuera del régimen Jenny Kane - AP

Como referencia regional, Tesla ya comenzó a operar oficialmente este año en Uruguay con los Model 3 y Model Y, importados desde su planta de Shanghai. Allí, el Model 3 parte de US$32.990 al público y el Model Y de US$36.490.

Qué pasa ahora con el cupo

El régimen mantiene por el momento su volumen de 50.000 unidades por año. Según informó la Secretaría de Industria, las convocatorias correspondientes a 2025 y 2026 adjudicaron en conjunto 100.000 vehículos, de los cuales 68.792 ya ingresaron al país. En total se importaron 58 modelos pertenecientes a 29 marcas.

El crecimiento de este tipo de vehículos fue acelerado. De acuerdo con los datos difundidos por el Gobierno, en 2025 se patentaron unos 25.600 híbridos y eléctricos, 90% más que el año anterior. En los primeros siete meses de 2026 fueron 48.320 unidades y su participación sobre el mercado pasó del 4,4% al 21,1% interanual. El Ejecutivo indicó además que el 72% de esos patentamientos correspondió a modelos alcanzados por el régimen de arancel cero.

El próximo paso será la convocatoria para las 50.000 unidades correspondientes a 2027, cuya resolución será publicada próximamente por la Secretaría de Industria y Comercio. Será esa adjudicación la que permita saber qué marcas y modelos aprovecharán efectivamente el nuevo límite.