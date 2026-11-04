Toyota congela el precio de la Hilux para noviembre: el monto, versión por versión

La Toyota Hilux lideró el ranking de patentamientos de octubre con 2820 unidades registradas, un 7,4% menos que en septiembre y un crecimiento interanual del 11,1%, según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

De esta manera, la camioneta mediana de Toyota, producida en Zárate, provincia de Buenos Aires, acumuló 27.003 unidades patentadas entre enero y octubre de 2026. Esta cifra acumulada representa una caída del 0,5% en comparación con el mismo período del año pasado, cuando se habían registrado 27.128 unidades, mientras que el mercado automotor en su conjunto retrocedió un 12,8% en el acumulado de los primeros diez meses del año.

La Toyota Hilux es el modelo más vendido de este año

La pickup, entonces, se proyecta a cerrar el año como el vehículo más vendido del mercado. Si bien faltan dos meses para el cierre del cómputo, el segundo modelo más patentado es el Fiat Cronos, con 19.601 matriculaciones.

Para lograrlo, Toyota decidió congelar su precio para noviembre, es decir, mantuvo los mismo que el mes anterior:

Hilux DX/SR

Toyota Hilux 4x2 DX (cabina simple): $44.034.000

$44.034.000 Toyota Hilux 4x4 DX (cabina simple): $52.934.000

$52.934.000 Toyota Hilux 4x2 DX MT: $49.621.000

$49.621.000 Toyota Hilux 4x4 DX MT: $58.116.000

$58.116.000 Toyota Hilux 4x2 DX AT: $51.008.000

$51.008.000 Toyota Hilux 4x4 DX AT: $59.739.000

$59.739.000 Toyota Hilux 4x2 SR AT: $59.480.000

$59.480.000 Toyota Hilux 4x4 SR MT: $66.856.000

$66.856.000 Toyota Hilux 4x4 SR AT: $69.742.000

Hilux SRV/SRX

Toyota Hilux 4x2 SRV AT: $67.911.000

$67.911.000 Toyota Hilux 4x4 SRV+ AT: $80.317.000

$80.317.000 Toyota Hilux 4x4 SRX AT: $84.855.000

Hilux GR-SPORT

Toyota Hilux GR-Sport 4x4 AT: $89.863.000

Así es la Toyota Hilux SRX

Toyota ya entregó el papamóvil

Algunos días atrás, Toyota Argentina presentó formalmente una de las dos camionetas Hilux especialmente adaptadas y donadas para los traslados del sumo pontífice en Buenos Aires y Córdoba.

La presentación del vehículo que prestará servicio en la capital se realizó en el concesionario Kansai ante la presencia del Nuncio Apostólico, monseñor Michael Wallace Banach, en representación de la Santa Sede. Asimismo, la segunda unidad ya fue trasladada a la provincia de Córdoba, donde permanece en custodia de la Gendarmería Nacional hasta el inicio de las actividades oficiales.

Mariano Fernández, presidente del Concesionario Kansai, Michael Wallace Banach, monseñor en representación de la Santa Sede y Gustavo Salinas, presidente de Toyota Argentina

Ambos papamóviles fueron construidos sobre la base de unidades Toyota Hilux fabricadas en la planta industrial de Zárate, provincia de Buenos Aires, siguiendo los requerimientos especificados por el Vaticano.

Para llevar a cabo la transformación vehicular, la automotriz trabajó en conjunto con Vallé Equipamientos, empresa con 70 años de trayectoria en carrozado vehicular que cuenta con sedes en Buenos Aires y Córdoba, y posee certificación de Toyota Motor Corporation en Japón.

Desde la compañía expresaron su orgullo por el hecho de que un producto representativo del entramado productivo local haya sido elegido para acompañar al Sumo Pontífice en su recorrido por el país.