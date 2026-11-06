Uno por uno, estos son los registros automotores que serán cerrados por el Gobierno

A través de la Resolución 538/2026 del Ministerio de Justicia, 72 registros seccionales del automotor cerrarán en un plazo de 60 días hábiles
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El Gobierno nacional dispuso el cierre operativo de 72 registros seccionales de la Propiedad del Automotor en distintas provincias del país, en el marco del denominado “Plan Nacional de Digitalización y Reorganización Integral del Sistema Registral Automotor”.
La medida se formalizó mediante la Resolución 538/2026 del Ministerio de Justicia, publicada el jueves 5 de noviembre en el Boletín Oficial y firmada por el ministro Juan Bautista Mahiques. La normativa establece un plazo improrrogable de 60 días hábiles para que la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA) concrete el cierre de las dependencias alcanzadas.
La Resolución 538/26 del @MinJusticia_Ar, con firma de @juanbmahiques, cierra 72 registros automotor. Nada, eso. Sigan con lo suyo.— Fede Sturzenegger (@fedesturze) November 5, 2026
Un punto importante de la disposición es que no se trata de 72 nuevas supresiones. De acuerdo con el texto oficial, 67 registros seccionales son suprimidos mediante esta resolución, mientras que los cinco restantes ya habían sido alcanzados por una medida anterior, otra resolución del año anterior, y ahora deberán completar su cierre operativo.
Los registros del automotor que cerrarán
De las 72 oficinas alcanzadas, 22 corresponden a la provincia de Buenos Aires, lo que representa el 30,6% del total. Le siguen Santa Fe, con 13 registros; Córdoba, con 10; la Ciudad de Buenos Aires, con siete; Entre Ríos, con seis; Corrientes, Chaco y La Rioja, con dos cada una. Las provincias de Jujuy, La Pampa, Misiones, Río Negro, Salta, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán tienen una dependencia alcanzada cada una.
A continuación, el detalle de las oficinas incluidas en los anexos de la resolución:
Provincia de Buenos Aires
- Registro Seccional de Azul N° 1.
- Registro de maquinaria agrícola, vial e industrial de Balcarce.
- Registro de maquinaria agrícola, vial e industrial de Carhué.
- Registro de Coronel Dorrego y Oriente.
- Registro de maquinaria agrícola, vial e industrial de General Belgrano.
- Registro de maquinaria agrícola, vial e industrial de General La Madrid.
- Registro de General Rodríguez N° 2.
- Registro de Juan Bautista Alberdi y Vedia.
- Registro de maquinaria agrícola, vial e industrial de Laprida.
- Registro de maquinaria agrícola, vial e industrial de Lobos.
- Registro de Luján, Ramos Mejía, Tres de Febrero y Morón.
- Registro de Merlo N° 1.
- Registro de maquinaria agrícola, vial e industrial de Pigüé.
- Registro de Quilmes N° 1.
- Registro de maquinaria agrícola, vial e industrial de Rojas.
- Registro de San Pedro N° 1.
- Registro de maquinaria agrícola, vial e industrial de Tandil.
- Registro de maquinaria agrícola, vial e industrial de Trenque Lauquen.
- Registro de maquinaria agrícola, vial e industrial de Zárate.
- Registro de La Matanza N° 8.
- Registro de Mercedes N° 1.
- Registro de Morón N° 1.
Santa Fe
- Registro de maquinaria agrícola, vial e industrial de Chañar Ladeado.
- Registro de maquinaria agrícola, vial e industrial de Esperanza.
- Registro de Firmat y Melincué.
- Registro de maquinaria agrícola, vial e industrial de Las Rosas.
- Registro de María Teresa y Venado Tuerto.
- Registro de motovehículos y créditos prendarios de Rafaela.
- Registro de maquinaria agrícola, vial e industrial de Rufino.
- Registro de maquinaria agrícola, vial e industrial de San Carlos Centro.
- Registro de San Genaro y Totoras.
- Registro de maquinaria agrícola, vial e industrial de San Justo.
- Registro de maquinaria agrícola, vial e industrial de Santa Fe N° 2.
- Registro de maquinaria agrícola, vial e industrial de Vera.
- Registro de Rosario N° 3.
Córdoba
- Registro de maquinaria agrícola, vial e industrial de Córdoba N° 2.
- Registro de Deán Funes.
- Registro de Huinca Renancó.
- Registro de Jesús María.
- Registro de Las Varillas.
- Registro de Mackenna.
- Registro de Marcos Juárez.
- Registro de Morteros.
- Registro de Río Cuarto.
- Registro de San Francisco.
Entre Ríos
- Registro de Basavilbaso y Rosario del Tala.
- Registro de Gualeguaychú y Urdinarrain.
- Registro de maquinaria agrícola, vial e industrial de Nogoyá.
- Registro de maquinaria agrícola, vial e industrial de Paraná.
- Registro de maquinaria agrícola, vial e industrial de Ramírez.
- Registro de Concepción del Uruguay N° 3.
Ciudad de Buenos Aires
- Registros de maquinaria agrícola, vial e industrial de Capital Federal N° 01, 06, 07, 11 y 12.
- Registro de Capital Federal N° 052.
- Registro de Capital Federal N° 078.
Chaco
- Registro de maquinaria agrícola, vial e industrial de Resistencia N° 1.
- Registro de maquinaria agrícola, vial e industrial de Villa Ángela.
Corrientes
- Registro de Corrientes N° 3.
- Registro de maquinaria agrícola, vial e industrial de Goya.
La Rioja
- Registro de La Rioja N° 1.
- Registro de La Rioja N° 2.
Jujuy
- Registro de motovehículos de La Quiaca, letra A.
La Pampa
- Registro de maquinaria agrícola, vial e industrial de Realicó.
Misiones
- Registro de maquinaria agrícola, vial e industrial de Posadas.
Río Negro
- Registro de maquinaria agrícola, vial e industrial de Cipolletti.
Salta
- Registro de Salta y Güemes.
San Luis
- Registro de maquinaria agrícola, vial e industrial de Villa Mercedes.
Santiago del Estero
- Registro de maquinaria agrícola, vial e industrial de Añatuya.
Tucumán
- Registro de maquinaria agrícola, vial e industrial de Concepción.