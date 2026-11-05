Habilitan un nuevo medio de pago de peajes en dos autopistas camino a la Ciudad de Buenos Aires: tiene 50% de descuento

En el marco de un proceso de modernización de los medios de pago, Autopistas del Sol (AuSol) y Autopistas del Oeste (AuOeste) incorporarán el pago de peajes mediante códigos QR en Panamericana y Acceso Oeste. La nueva alternativa estará disponible desde el 6 de noviembre y permitirá a los conductores abonar a través de distintas opciones digitales.

Como parte del lanzamiento, quienes utilicen Mercado Pago para realizar la transacción tendrán un 50% de descuento en un viaje por día durante 15 días, con aplicación automática del beneficio al escanear el código QR desde la aplicación. El beneficio se aplicará de manera automática una vez que el conductor escanee el código QR desde la aplicación. La bonificación estará disponible independientemente del medio de pago asociado a la cuenta digital: dinero en cuenta, tarjeta de débito o tarjeta de crédito.

Desde el 6 de noviembre estará habilitado el pago de peajes con código QR Fernando Torres Ullmer

La incorporación de esta tecnología apunta a ampliar las alternativas de pago electrónico disponibles en ambas autopistas y agilizar el paso por las estaciones de peaje. Según explicaron desde las concesionarias, la iniciativa forma parte de un proceso de modernización de los sistemas de cobro.

“Continuamos mejorando la oferta de pago electrónico en nuestras estaciones de peaje, apostando a soluciones más ágiles, a partir de tecnología probada, confiable y que brinda a los usuarios garantías de seguridad y trazabilidad de las transacciones”, señalaron en un comunicado oficial.

¿Dónde estará disponible el pago con QR? La nueva modalidad se implementará en los tótems de pago electrónico de dos de los principales corredores viales de acceso a la Ciudad de Buenos Aires.

Por un lado, como se mencionó previamente, estará disponible en Panamericana, administrada por Autopistas del Sol, concesionaria responsable del Acceso Norte, sus ramales hacia Pilar, Campana y Tigre, y la avenida General Paz. Por otro, se incorporará en el Acceso Oeste, bajo la concesión de Autopistas del Oeste, que administra el corredor desde Luján hasta la Ciudad de Buenos Aires.

¿Cómo evolucionó el pago electrónico en estos peajes?

Durante la primera mitad del año, estas autopistas atravesaron un cambio en sus modalidades de cobro como parte de un proceso de modernización. Hasta entonces, los usuarios contaban con dos alternativas: TelePASE o el pago manual en efectivo. Sin embargo, en marzo se incorporó una tercera opción: el pago electrónico mediante tarjetas de débito o crédito Visa y MasterCard, así como dispositivos con tecnología NFC, como los teléfonos celulares.

No obstante, esta modalidad tiene una tarifa equivalente a la del pago manual, que desde la implementación del nuevo esquema pasó a costar el doble que el abono mediante TelePASE.

El pago electrónico vale el doble que abonar con TelePASE Fernando Torres Ullmer

El funcionamiento es sencillo: al llegar al peaje, el conductor debe elegir una de las vías habilitadas para el pago electrónico, identificadas con cartelería de color violeta. Allí encontrará una terminal en la que podrá acercar su tarjeta o dispositivo móvil para realizar la operación. Una vez validado el pago en pantalla, la barrera se abrirá automáticamente.