Una automotriz japonesa presentó un nuevo SUV que declara bajo consumo de combustible

Suzuki, de la mano de su importador y distribuidor Inchcape, amplió su gama de vehículos en la Argentina con el lanzamiento del Across, un SUV compacto que se comercializa en dos versiones: Across Hybrid 1.5 AT GL y Across Hybrid 1.5 AT GLX. Ambas comparten la misma motorización y se diferencian principalmente por su nivel de equipamiento.

En términos de diseño, presenta una estética de líneas rectas y aspecto robusto. En el frente se destacan la parrilla con detalles cromados, las ópticas LED con luces diurnas (DRL), los espejos con luz de giro incorporada y las llantas de aleación de 17 pulgadas, que en la variante GLX adoptan un acabado bitono.

A nivel de dimensiones, el SUV mide 4360 mm de largo, 1795 mm de ancho y 1655 mm de alto, mientras que su distancia entre ejes alcanza los 2600 mm. Además, tiene un despeje al suelo de 210 mm, un radio de giro de 5,4 metros y un peso en orden de marcha de 1250 kg.

Ambas versiones, como se mencionó previamente, cuentan con un motor híbrido naftero de 1.5 litros (1462 cc), de cuatro cilindros y 16 válvulas con distribución variable (VVT), que desarrolla 101 CV a 6000 rpm y un torque máximo de 136,8 Nm a 4400 rpm. El conjunto está asociado a una transmisión automática de seis velocidades y tracción delantera.

También incorpora inyección multipunto Dualjet, dirección con asistencia eléctrica y suspensión delantera tipo McPherson con eje trasero de barra de torsión.

El baúl ofrece 347 litros en la versión GL y 333 litros en la GLX

De acuerdo con información de la marca, el consumo homologado es de 6,3 l/100 km en ciudad, 5,1 l/100 km en ruta y 5,5 l/100 km en ciclo mixto, con emisiones de CO₂ de 125 g/km. El tanque de combustible tiene una capacidad de 45 litros.

Desde la versión GL, el Across incorpora climatizador automático con salidas para las plazas traseras, tablero digital de 10,25 pulgadas, pantalla multimedia táctil de 10,1 pulgadas, conectividad inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay, cargador inalámbrico para celulares, volante revestido en cuero, freno de estacionamiento eléctrico, monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) y cuatro puertos USB-C.

El interior incorpora un tablero digital de 10,25 pulgadas y una pantalla multimedia táctil de 10,1 pulgadas

La versión GLX suma una serie de elementos orientados al confort, entre ellos head-up display, cámara con visión de 360°, sensores de estacionamiento delanteros, asientos delanteros ventilados, regulación eléctrica en ocho posiciones para el asiento del conductor, retrovisores exteriores con plegado automático, iluminación ambiental LED, techo panorámico, apertura manos libres del baúl y sistema de sonido Infinity con ocho parlantes.

En cuanto a la capacidad de carga, el baúl tiene 347 litros en la versión GL y 333 litros en la GLX, mientras que con los respaldos traseros rebatidos el volumen aumenta hasta 615 y 601 litros, respectivamente.

El consumo homologado es de 6,3 l/100 km en ciudad

En seguridad, ambas variantes incluyen seis airbags, frenos a disco en las cuatro ruedas (ventilados adelante y sólidos atrás), ABS con distribución electrónica de frenado (EBD) y asistencia al frenado (BAS), control electrónico de estabilidad (ESP), asistente de arranque en pendiente (Hill Hold Control), anclajes Isofix e inmovilizador antirrobo.

Además, el SUV incorpora un paquete de asistencias avanzadas a la conducción (ADAS), con frenado autónomo de emergencia, alerta y asistencia de mantenimiento de carril, asistente de centrado, control de velocidad crucero adaptativo, luces altas automáticas, alerta de tráfico cruzado y monitoreo de punto ciego. En la versión GLX, esto se complementa con la cámara de visión de 360° y sensores delanteros de estacionamiento.

El Suzuki Across ya se encuentra disponible en la red de concesionarios oficiales de la marca en la Argentina. Se comercializa con una garantía de tres años o 100.000 kilómetros y un plan de mantenimiento programado cada 10.000 kilómetros.