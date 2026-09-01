Así fueron la producción y las exportaciones de autos de junio

La producción de automóviles ascendió a 37.029 unidades en junio, lo que representó una variación de -1,94% respecto del mes pasado y de -13,58% en comparación con el mismo mes del año último, según los datos proporcionados por la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa).

En términos de exportaciones, el sector automotor vendió al exterior 22.373 unidades durante junio, lo que significó una variación de -11,35% respecto del mes pasado y de -1,70% en comparación con el mismo mes del año último.

En lo que va del año, las terminales automotrices llevan producidas 204.658 unidades, una variación de -18,29% en comparación con el mismo período del año último.

En exportaciones, los despachos acumulan en lo que va del año 126.893 unidades, una variación de -2,13% respecto de igual lapso del año último.