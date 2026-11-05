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Así fueron la producción y las exportaciones de autos de octubre

Todos los datos correspondientes a la producción y exportación de vehículos del mes

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La producción de autos ascendió a {produccion_growth} unidades en {mes}.
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La producción de automóviles ascendió a 40.426 unidades en octubre, lo que representó una variación de 1,71% respecto del mes pasado y de -14,36% en comparación con el mismo mes del año último, según los datos proporcionados por la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa).

En términos de exportaciones, el sector automotor vendió al exterior 27.793 unidades durante octubre, lo que significó una variación de -1,49% respecto del mes pasado y de -6,17% en comparación con el mismo mes del año último.

En lo que va del año, las terminales automotrices llevan producidas 355.401 unidades, una variación de -16,66% en comparación con el mismo período del año último.

En exportaciones, los despachos acumulan en lo que va del año 230.865 unidades, una variación de 0,62% respecto de igual lapso del año último.

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