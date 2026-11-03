Subastas de autos en noviembre 2026: dónde son, qué se vende y cómo participar

El año comienza a transitar su recta final, pero la industria automotriz mantiene su actividad, incluso en el segmento de las subastas de vehículos usados. En este contexto, la plataforma Narvaezbid dispone de distintos remates durante noviembre, entre los que se destaca uno organizado por el Banco Santander, cuyo cierre está previsto para el 4 de noviembre a las 14, con más de 100 lotes disponibles que incluyen autos y motos.

Pero otra de las subastas destacadas es la del Grupo Stellantis, que contará con vehículos cuyo cierre está programado para el 13 de noviembre. En este caso, los remates de los lotes publicados en pesos finalizarán a las 11, mientras que los correspondientes a vehículos cotizados en dólares cerrarán a las 14.

“El volumen de operaciones viene creciendo mes a mes, en particular con los vehículos de flota. El remate de los utilitarios siempre fue alto porque es el principal tipo de unidad que utilizan las empresas que operan con nosotros”, explica Federico Failace, Marketing Manager de Narvaezbid, quien agregó en diálogo con LA NACION: “También existe una gran oportunidad en vehículos seminuevos de distintas automotrices que están renovando su stock como por ejemplo Stellantis. Se trata por lo general de vehículos que pueden ser a patentar o tener muy pocos kilómetros”.

Respecto a las subastas de este mes, si bien a continuación se detallan algunas de las más destacadas junto a sus modelos, se recomienda ingresar al sitio web oficial de la plataforma para consultar la información completa y actualizada de cada vehículo, así como sus condiciones de participación.

Subasta del Banco Santander

Durante los primeros días de noviembre tendrá lugar la subasta del Banco Santander, que cuenta con precios iniciales desde $500.000. Entre los lotes disponibles se encuentra, por ejemplo, una Bajaj Dominar 250 modelo 2023, sin kilometraje declarado, ubicada en San Fernando, provincia de Buenos Aires.

Bajaj Dominar 250

Dentro del segmento de los autos, se destaca un citycar como el Renault Kwid modelo 2018, también ubicado en San Fernando, provincia de Buenos Aires. La unidad tiene un precio inicial de $1.000.000 y, al igual que otros lotes, no cuenta con el kilometraje declarado.

Renault Kwid

En el extremo opuesto aparece un SUV del segmento D, el Chevrolet Trailblazer 4x4 modelo 2026, ubicado en San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán. La unidad cuenta con apenas 13.602 kilómetros declarados y tiene un precio inicial de $15.500.000.

Chevrolet Trailblazer

Subasta del Grupo Stellantis

Por un lado, la subasta con valores expresados en pesos incluye ocho lotes, entre los que se destaca un Fiat Cronos modelo 2023, con 61.613 kilómetros declarados y un precio inicial de $11.277.000. El mismo está ubicado en El Palomar, provincia de Buenos Aires.

Fiat Cronos

Otro de los lotes corresponde a un Jeep Commander Overland 4x4 modelo 2022, ubicado también en El Palomar. La unidad registra 73.868 kilómetros en su odómetro y tiene un precio inicial de $31.927.000.

Jeep Commander

Por otro lado, la subasta incluye otras unidades del Grupo Stellantis con precios expresados en dólares y un horario de cierre diferente. Entre ellas se encuentra un DS 4 sedán modelo 2023, también ubicado en El Palomar, con 10.498 kilómetros declarados y un precio inicial de US$27.370.

DS 4

¿Cómo participar del remate?

Cualquier persona o empresa puede participar gratuitamente en las subastas. Para ello hay que registrarse en la web y, una vez que el usuario haya sido validado, se habilita la posibilidad de ofertar.

Pueden recibirse ofertas hasta el día y horario de cierre de la subasta, que puede variar dependiendo del evento. A partir de ese momento, cada oferta nueva que ingrese agrega tres minutos extras al reloj, hasta que la última en ingresar se convierta en la ganadora de la subasta.

Las unidades se venden directamente transferidas al comprador y pueden consultarse de manera online. Aunque, en el caso de que el interesado lo desee, también es posible coordinar una visita en la playa de Narvaezbid, ubicada en San Fernando, Buenos Aires, o en otros puntos de exhibición. En las condiciones de participación de las subastas se pueden encontrar todos los gastos de la operación detallados.