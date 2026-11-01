GWM Ora 5: así es el SUV chino “a lo Porsche” que se vende en la Argentina

Uno de los segmentos que más creció en los últimos años es el de los Sport Utility Vehicle (SUV). Dentro de esta categoría, los modelos híbridos (HEV) ganan terreno, especialmente por su adaptación a las necesidades del mercado local. En este contexto, hace algunos meses se lanzó el GWM Ora 5 HEV, comercializado por el Grupo Antelo, que se convirtió en el segundo modelo de la marca en el país, después del Ora 3, una propuesta más pequeña y 100% eléctrica.

Este SUV del segmento C mide 4,471 metros de largo, 1,833 metros de ancho y 1,641 metros de alto, con una distancia entre ejes de 2,720 metros. Estas proporciones le permiten tener un baúl (con apertura eléctrica) que tiene una capacidad de 272 litros. Además, equipa neumáticos de medida 225/60 R18 y cuenta con una rueda de auxilio temporal.

El baúl tiene apertura eléctrica

Uno de los rasgos más distintivos del Ora 5 es su diseño exterior, con una carrocería de formas curvas y una silueta que le da un aspecto particular dentro del segmento de los SUV. En el frente se destacan las ópticas Full LED de formato ovalado, acompañadas por una parrilla inferior de grandes dimensiones y luces diurnas LED.

De perfil, las superficies redondeadas se combinan con pasos de rueda marcados, llantas de 18 pulgadas y barras de techo. En la parte trasera, el diseño mantiene las líneas suaves de la carrocería, con un portón de apertura eléctrica y cristales oscurecidos. Además, tiene una elección de diseño con curvas “a lo Porsche”, una desición estética que le sienta bien.

El equipamiento exterior también contempla espejos retrovisores con regulación eléctrica, desempañador y plegado eléctrico automático, además de limpiaparabrisas con sensor de lluvia.

En cuanto a la mecánica, utiliza un sistema híbrido autorrecargable que combina un motor naftero turbo de 1.5 litros con uno eléctrico. Según la firma, la potencia combinada alcanza los 223 CV y el torque máximo es de 351 Nm. La transmisión, por su parte, es automática híbrida y la tracción se envía a las ruedas delanteras. La sensación de manejo es buena y suave, gracias al trabajo de las suspensiones.

En cuanto al consumo, uno de sus puntos fuertes, durante los más de 200 kilómetros recorridos en este test drive registró un promedio de 6,2 litros cada 100 kilómetros en uso mixto.

Puertas adentro, presenta una disposición tecnológica y minimalista, con una consola central flotante y un tablero dominado por dos pantallas integradas: la primera es de 10,25 pulgadas y corresponde al cuadro de instrumentos digital, mientras que la segunda es la multimedia que mide 14,6 pulgadas.

El asiento del conductor cuenta con memorias

La conectividad es rápida e incluye Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos de serie, además de un sistema de audio de seis parlantes con ajuste automático del volumen según la velocidad. También dispone de puertos USB delanteros tipo A y C, y uno tipo C para las plazas traseras, junto con un cargador inalámbrico rápido para celulares.

En materia de confort, cuenta con volante multifunción revestido en cuero, tapizados de cuero ecológico y asientos delanteros con ajustes eléctricos: el del conductor tiene seis posiciones y memoria, mientras que el del acompañante ofrece cuatro posiciones. Ambos asientos incorporan calefacción y ventilación.

A esto se suma un climatizador automático digital con salidas de aire para la segunda fila, iluminación ambiental interior, levantavidrios eléctricos con función de un toque y sistema antipinzamiento en las cuatro ventanillas.

El piso de las butacas traseras es plano

En seguridad, incorpora siete airbags de serie, entre ellos frontales, laterales delanteros y de cortina; también dispone de anclajes Isofix para sillas infantiles y cinturones de seguridad de tres puntos con pretensores y alerta de olvido en todas las plazas.

El equipamiento contempla frenos con ABS y distribución electrónica de frenado (EBD), control de tracción y asistente de arranque en pendientes. Para facilitar las maniobras, suma una cámara de visión periférica de 360 grados con buena calidad y cuatro sensores de estacionamiento traseros.

El interior cuenta con pocos botones físicos

Uno de los puntos destacados es el paquete de asistencias a la conducción (ADAS), que incluye control de crucero adaptativo, alerta de colisión frontal y frenado autónomo de emergencia con detección de peatones y ciclistas. También equipa un asistente de frenado en intersecciones y alerta de tráfico cruzado delantero con frenado autónomo.

A estos sistemas se agregan el asistente de mantenimiento y centrado de carril, la alerta de cambio de carril, el reconocimiento de señales de tránsito y la advertencia por exceso de velocidad.

Otro punto a favor es que incorpora un neumático de auxilio temporal

El conjunto se completa con alerta de punto ciego, asistencia de cambio de carril, alerta de tráfico cruzado trasero con frenado autónomo, advertencia de colisión trasera, alerta de apertura de puertas y asistencia inteligente para esquivar obstáculos.