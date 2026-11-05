El Rolls Royce más antiguo del mundo volvió a la ruta más de un siglo después

En 1950 lo encontraron en un granero y hoy es el Rolls-Royce más antiguo conocido que todavía se conserva, según el Royal Automobile Club. Construido en 1904, fue el cuarto de los 17 Type A 10 hp fabricados y el único del que se tiene rastro.

El clásico tuvo que pasar por una restauración de tres años, lo que le permitió recuperar el amarillo claro con el que había salido de fábrica. Su historia podría terminar con el auto impecable en una exhibición, pero todavía necesita salir a la ruta. El pasado 31 de octubre ganó el Best in Show, el máximo reconocimiento del concurso de St James’s, en Londres. Y a la mañana siguiente dejó su lugar de exposición para sumarse a los autos que partieron desde Hyde Park rumbo a Brighton. Más de un siglo después, sigue haciendo aquello para lo que lo habían construido.

El clásico pasó por una restauración de tres años (Kimball Studios/Pebble Beach Concours d'Elegance)

Cuando Rolls y Royce eran dos apellidos separados

En 1904, Rolls-Royce todavía no existía. De hecho, Henry Royce y Charles Rolls ni siquiera se conocían. El primero era un ingeniero que había decidido fabricar su propio auto después de llevarse una decepción con uno que había comprado. El segundo, un empresario apasionado por el automovilismo que buscaba un buen vehículo británico para vender. De ese encuentro, que tuvo lugar apenas unos meses antes de la fabricación del ejemplar que acaba de ser premiado en Londres, nacería una de las marcas más reconocidas de la historia.

Todo había comenzado cuando Royce, que trabajaba en el sector de la ingeniería eléctrica, compró un Decauville francés usado. El vehículo tenía tantos defectos que decidió intentar construir uno mejor. Lo consiguió en abril de 1904, cuando puso en circulación su primer auto, equipado con un motor de 10 HP.

Por entonces, Rolls ya tenía experiencia en el negocio. Había estudiado en Cambridge, participaba en competencias automovilísticas y se dedicaba a importar y comercializar vehículos. Pero quería incorporar a su catálogo un modelo de fabricación británica. Un conocido en común lo puso en contacto con Royce y el 4 de mayo de 1904 se reunieron en Manchester.

EL Royce 10 HP Y el Rolls-Royce 10 HP antes de su presentación en el Salón de París de 1904 (Fundación Conmemorativa Sir Henry Royce)

Rolls probó el vehículo y quedó tan contento con su rendimiento que acordó comercializar todos los autos que Royce pudiera fabricar. Así, mientras uno se ocupaba de desarrollarlos y construirlos, el otro se encargaría de venderlos. Esa asociación fue el origen de Rolls-Royce.

Apenas seis meses después de aquel encuentro, en noviembre de 1904, se construyó el ejemplar que hoy se conserva con el número de chasis 20154. Se trató del modelo destinado a mostrar al público lo que podían ofrecer los vehículos de la nueva marca.

Para eso recibió una carrocería abierta Park Phaeton, fabricada por Barker, que incluía un asiento trasero para pasajeros ocasionales. En diciembre de ese mismo año viajó a Francia para exhibirse en el Salón del Automóvil de París.

El modelo lleva su matrícula original de Manchester M 612. (Kimball Studios/Pebble Beach Concours d'Elegance)

Debajo de la carrocería llevaba un motor de dos cilindros y 1,8 litros, con el que podía alcanzar unos 61 km/h, según la documentación del concurso de Pebble Beach. Una mecánica que hoy parece sencilla, pero que pertenece a los primeros pasos de una industria que todavía estaba definiendo cómo tenía que ser un auto.

Con el paso de las décadas, el vehículo terminó en un granero, donde fue encontrado en 1950. Más tarde lo restauraron y volvió a circular, incluso en la tradicional Londres–Brighton, una prueba reservada a los automóviles más antiguos.

El regreso al amarillo original, más de un siglo después

Su actual propietario, el coleccionista Terry Bramall, emprendió una nueva restauración con el objetivo de devolverle exactamente el aspecto que tenía cuando salió de fábrica en 1904.

El proyecto demandó tres años. Se recuperaron la configuración original de la carrocería, sus especificaciones y hasta el característico amarillo con el que había sido entregado. También volvió a llevar su matrícula original de Manchester, M 612.

Su actual propietario es el coleccionista Terry Bramall (Kimball Studios/Pebble Beach Concours d'Elegance)

El resultado no tardó en recibir reconocimientos. Primero viajó a California, donde ganó su categoría, Antique, en el prestigioso concurso de Pebble Beach. Allí también participó del recorrido organizado para los vehículos que competían en el evento.

Después llegó el turno de Londres. En el concurso de St James’s, el jefe del jurado, Philip Oldman, destacó especialmente la minuciosidad de la restauración y el esfuerzo por respetar cada detalle de su configuración original. Al día siguiente, el domingo 1° de noviembre, el Rolls-Royce volvió a ponerse en marcha para participar de la Londres–Brighton, la misma prueba en la que ya había circulado décadas atrás.