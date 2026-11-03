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Caputo confirmó una nueva línea de crédito del Banco Nación para comprar autos

El ministro de Economía adelantó plazos de tres a cinco años para impulsar al sector; todavía restan conocer los montos y los requisitos, que se anunciarían a fines de esta semana

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Discurso de Luis Caputo en la Conferencia Industrial. En ella el Minstro de Economía anunció la suspensión de embargos a pymes hasta mayo y propuso un ambicioso plan para eliminar Sellos.
El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció una serie de medidas en la conferencia de Unión Industrial Argentina (UIA)UIA

Con las ventas de autos en caída, el Gobierno busca darle un nuevo impulso al mercado a través del crédito. El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que el Banco Nación ofrecerá financiación para el sector automotor con una tasa fija cercana al 20% y plazos de tres, cuatro o cinco años.

El anuncio se realizó este martes durante la 32ª Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA) y confirmó el avance de la propuesta que LA NACION había anticipado a partir de consultas con varias terminales.

Las automotrices habían señalado que trabajaban con el Gobierno en una línea destinada a facilitar la compra de vehículos fabricados en el país. Todavía restan conocer los montos máximos, los requisitos para acceder y la fecha de puesta en marcha, además del costo financiero total.

Un impulso al crédito en un mercado en caída

La iniciativa llega después de otro mes de retroceso. En octubre se patentaron 45.965 vehículos 0km, un 12% menos que un año atrás y un 8,4% por debajo de septiembre, según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara). Con ese resultado, entre enero y octubre se acumularon 481.852 unidades, una baja interanual del 12,8%.

En octubre se patentaron 45.965 vehículos 0km, un 12% menos que un año atrás y un 8,4% por debajo de septiembre
En octubre se patentaron 45.965 vehículos 0km, un 12% menos que un año atrás y un 8,4% por debajo de septiembreOATZ To Go FACTORY - Shutterstock

A la menor actividad se suma un cambio en la composición del mercado. En octubre, el 68% de los vehículos patentados fueron importados y el 32% correspondió a unidades fabricadas en el país. Las terminales locales compiten, así, por una demanda más reducida y con una presencia creciente de modelos del exterior.

En ese escenario, la financiación mantiene un papel central para acercar compradores a los concesionarios. El último informe de SIOMAA difundido por Acara, correspondiente a septiembre, registró 26.266 prendas sobre vehículos nuevos, un 17% más que en agosto y un 1,3% por encima del mismo mes de 2025. Fue la primera mejora interanual del año para ese segmento.

La participación de las operaciones financiadas llegó al 52,3% de los patentamientos, frente al 49,9% de agosto. Sin embargo, el repunte todavía no alcanzó para compensar los meses anteriores. En el acumulado de los primeros nueve meses, las prendas sobre unidades nuevas quedaron un 12,1% por debajo de 2025.

La participación de las operaciones financiadas llegó al 52,3% de los patentamientos en septiembre
La participación de las operaciones financiadas llegó al 52,3% de los patentamientos en septiembreViDI Studio - Shutterstock

Las propias marcas tienen un peso importante en ese negocio. Sus financieras concentraron el 42,6% de las operaciones prendarias acumuladas, seguidas por los planes de ahorro, con el 41,2%, y los bancos, con el 13,9%.

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