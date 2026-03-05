Aumentan las multas en CABA y hay infracciones que llegan hasta $3,8 millones

Las infracciones de tránsito suelen ser un dolor de cabeza para los conductores, especialmente cuando el titular necesita renovar su licencia de conducir o quiere vender su vehículo con el libre deuda de multas. En ese contexto, el problema no sólo es administrativo, sino que también puede implicar montos muy elevados. Tras la última actualización, una de las faltas más graves alcanzó los $3,8 millones en suelo porteño.

Esto se debe a que los valores de las multas se actualizan cada seis meses en la Ciudad de Buenos Aires. En rigor, lo que se modifica no es cada infracción en particular, sino el valor de la Unidad Fija (UF), que es la unidad de medida utilizada para calcular el monto de las sanciones y que está atada al precio promedio de medio litro de nafta de mayor octanaje en la Ciudad de Buenos Aires.

En ese sentido, desde el 3 de marzo y hasta el próximo 2 de septiembre el valor de cada UF pasó a ser de $949,99. Esto representa un aumento del 18%, ya que antes de este ajuste equivalía a $798,51.

De esta manera, las falta de tránsito a partir de marzo 2026 cuentan con los siguientes montos:

No respetar los límites de velocidad máximos (entre 400 y 4000 UF): entre $379.996 y $3.799.960.

entre $379.996 y $3.799.960. Conducir con alcohol en sangre (entre 250 y 2000 UF): entre $237.498 y $1.899.980.

entre $237.498 y $1.899.980. Cruzar el semáforo en rojo (entre 300 y 1500 UF): entre $284.997 y $1.424.985.

entre $284.997 y $1.424.985. Tapar o adulterar la patente (1000 UF): $949.990.

$949.990. No contar con la VTV (entre 100 y 400 UF): entre $94.999 y $379.996.

entre $94.999 y $379.996. No usar cinturón de seguridad (100 UF): $94.999.

$94.999. Uso del celular (100 UF): $94.999.

Conducir con alcohol en sangre por encima de lo permitido representa una de las infracciones de tránsito más costosas GCBA

Cómo revisar si un auto cuenta con infracciones en CABA

Existen tres formas para verificar si un vehículo tiene multas en la Ciudad de Buenos Aires: se puede realizar la consulta de manera presencial, en la oficina de la Dirección General de Administración de Infracciones (DGAI) o en cualquier sede comunal con el Documento Nacional de Identidad (DNI) o por la patente del vehículo, también se puede saber a través del chatbot de la Ciudad (vía WhatsApp) o a través del sitio web oficial de infracciones.

Para realizar la consulta a través del sitio web oficial porteño se debe realizar el siguiente procedimiento:

Ingresar a la página Consulta de Infracciones.

Ingresar el DNI o el dominio del auto ―el registro numérico que identifica a cada vehículo en particular― para chequear si hay infracciones.

Seleccionar “No soy un robot” y luego hacer click en “Consultar”. Automáticamente, el sitio mostrará el estado de la situación del conductor o del vehículo.

Se puede saber cuántas infracciones tiene un auto a través del chatbot de la Ciudad de Buenos Aires

Ahora bien, para saber el estado del dominio a través de WhatsApp, se debe agendar a Boti, el chatbot de la Ciudad (+54 9 11 5050-0147). Luego, se debe apretar la opción de “infracciones” y luego elegir si desea buscar por patente o por DNI. Finalmente, Boti presentará un aviso legal que el vecino debe aceptar para obtener el resultado final.

Cuándo prescriben las infracciones de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires

Las infracciones de tránsito en la Argentina tienen una fecha en la que prescriben, que varía dependiendo de cada jurisdicción. Si bien la Ley Nacional de Tránsito (N°24.449) establece ciertos plazos, cada provincia tiene la potestad de ajustar esos tiempos para que rijan acorde a la normativa local.

A nivel nacional, en el artículo 89 de la ley, a los dos años prescriben las faltas leves y a los cinco años las faltas graves. Ahora bien, la Ciudad de Buenos Aires le aplicó algunas modificaciones a ese esquema e implementó uno en el que todas las infracciones prescriben a los cinco años, es decir, no hace diferencia entre lo que se considera leve y grave.