El robo de vehículos continúa siendo una de las preocupaciones de los conductores, no solo por la cantidad de hechos delictivos, sino también por los cambios en las modalidades y los horarios en los que se producen.

En ese contexto, un nuevo informe de Ituran Argentina, empresa especializada en la localización y el recupero de vehículos robados, detectó un fuerte desplazamiento de los delitos hacia la tarde-noche y un aumento en la participación de las motos entre los vehículos sustraídos.

Según el Indicador de Robo Vehicular (IRV) de octubre de 2026, el 48,94% de los robos ocurrió entre las 18 y las 24, frente al 26,53% registrado en septiembre. Esto representa un incremento de 22,41 puntos porcentuales en la participación de esa franja horaria.

En cuanto a segmentos de autos, el relevamiento también mostró que los autos particulares fueron los vehículos más afectados, con el 56,90% de los casos. En segundo lugar se ubicaron las pickups 4x4 y las motos, ambas con el 13,79%. Más atrás quedaron los utilitarios, con el 12,07%, y los camiones, con el 3,45%.

Más de la mitad de los robos registrados fueron a mano armada Shutterstock - Shutterstock

Luego, en referencia a las modalidades delictivas, los robos a mano armada representaron el 51,06% de los casos registrados durante octubre, mientras que los hurtos concentraron el 48,94%. De esta manera, ambas formas de sustracción tuvieron una participación prácticamente equilibrada.

Al analizar dónde ocurrieron los hechos, la vía pública volvió a posicionarse como el principal escenario, porque ahí se produjo el 95,83% de los robos a mano armada y el 86,96% de los hurtos.

La distribución horaria mostró una concentración todavía mayor durante la tarde-noche. Después del período comprendido entre las 18 y las 24, que reunió el 48,94% de los hechos, se ubicó la franja de 12 a 18, con el 21,28%. Por su parte, la madrugada (de 0 a 6) representó el 17,02% de los casos, mientras que la mañana (de 6 a 12) concentró el 12,77%.

Daniela Medina, gerente de Seguridad y Emergencias de la compañía, advirtió sobre la concentración de los delitos durante la tarde-noche: “Que casi la mitad de los robos se concentre entre las 18 y las 24 horas nos marca que el riesgo crece cuando baja la luz y aumenta el movimiento en la calle, justo en el regreso del trabajo o en las salidas. Esas horas piden más atención al circular. La tecnología de localización y asistencia funcionan como aliados fundamentales de la vida cotidiana y permiten reaccionar rápido”.

En cuanto a la distribución geográfica, la zona oeste del Gran Buenos Aires encabezó el relevamiento, con el 48,94% de los delitos. Le siguió la zona sur, con el 29,79%, mientras que la Ciudad de Buenos Aires y la zona norte registraron un 10,64% cada una. Dentro de ese panorama, La Matanza concentró el 34,9% de los casos relevados.

El relevamiento también analizó la cantidad de personas involucradas en los hechos. Los robos cometidos por dos delincuentes fueron los más frecuentes, con el 54,55% del total.

En segundo lugar quedaron los episodios protagonizados por tres y cuatro personas, ambos con el 18,18%. Por último, los hechos cometidos por una sola persona representaron el 9,09%.

La vía pública fue el principal escenario de los delitos Shutterstock - Shutterstock

“Detrás de cada número hay una forma de organizarse que también cambia. Que la mayoría de los hechos los lleven adelante dos personas es un dato más para entender cómo evoluciona el delito, y por eso creemos que seguir estas variaciones en el tiempo es parte de entender el problema de fondo”, señaló Franco Taraborrelli, gerente general de Ituran Argentina.

Otro dato que difundió la compañía fue la distribución de los delitos según el día de la semana. El jueves fue el que registró la mayor cantidad de robos, al concentrar el 23,40% de los casos. Le siguieron el viernes y el sábado, ambos con el 19,15%, y el lunes, con el 14,89%. Por su parte, el martes representó el 10,64% de los hechos, mientras que el domingo alcanzó el 8,51%. Finalmente, el miércoles fue el día con menor actividad delictiva, con el 4,26%.