El primer ministro canadiense, Mark Carney, aseguró este lunes que su país podría recurrir a automotrices chinas en caso de que las negociaciones comerciales con el mandatario estadounidense, Donald Trump, no logren preservar una industria automotriz norteamericana integrada.

Carney habló desde Camboya antes de una reunión programada para esta semana con el presidente chino, Xi Jinping, en Shenzhen, China, donde se tiene previsto que discutan sobre la fabricación de automóviles en China. Ambos gobernantes alcanzaron un acuerdo en enero pasado, bajo el cual se permite la entrada de decenas de miles de vehículos eléctricos chinos a Canadá con aranceles reducidos.

Canadá busca alternativas ante las tensiones con Estados Unidos (Fuente: Pexels)

“Tenemos a los mejores trabajadores automotrices del mundo, y queremos que estén plenamente empleados, con todas las oportunidades, en un mercado norteamericano integrado”, declaró Carney a periodistas en Camboya.

“Ese mercado se ha vuelto menos integrado debido a las medidas comerciales de Estados Unidos”. Carney señaló el sábado en Manila, Filipinas, que cualquier acuerdo comercial con Washington debe dejar a Canadá con una industria automotriz viable. Añadió el lunes que las negociaciones con Estados Unidos siguen siendo su prioridad, pero que su resultado podría determinar si Canadá busca alternativas que involucren a fabricantes europeos, chinos o japoneses.

Al preguntarle si una posible inversión china era una herramienta de presión en las negociaciones con Estados Unidos, Carney respondió: “No lo es. Pero acción, reacción”. “Si no se los utiliza plenamente en un contexto norteamericano, eso abre otras oportunidades”, expresó Carney sobre los trabajadores del sector automotriz y los activos de fabricación de Canadá. “Canadá va a avanzar de cualquier manera”.

Canadá busca atraer inversiones para fortalecer su industria automotriz Getty Images

Los tres grandes de Detroit (Ford, General Motors y Stellantis) operan fábricas en Canadá, Estados Unidos y México, y a veces las piezas cruzan varias veces las fronteras antes de que se complete un vehículo. Trump ha presionado en repetidas ocasiones a los fabricantes para que trasladen la producción de Canadá a Estados Unidos.

Carney sostuvo que cualquier inversión china tendría que implicar una fabricación sustancial en Canadá, en lugar de limitarse a ensamblar piezas importadas. Añadió que requeriría normas laborales adecuadas, instalaciones de manufactura y cadenas de suministro nacionales que se amplíen con el tiempo, incluidos minerales críticos canadienses utilizados en vehículos eléctricos. “No se trata sólo de autos armados a partir de kits”, dijo.

“Tiene que haber un componente de fabricación”. En virtud del acuerdo alcanzado en enero, Canadá redujo su arancel del 100% sobre los vehículos eléctricos chinos al 6,1%, permitiendo en un principio la entrada de hasta 49.000 vehículos al año, con un tope que aumentará con el tiempo.

A cambio, China aceptó reducir los aranceles sobre productos agrícolas canadienses, incluida la canola. Carney dijo en ese momento que anticipaba que el acuerdo atrajera inversión china en la industria automotriz canadiense y creara empleos.

Trump presiona para trasladar la producción automotriz a Estados Unidos Shutterstock

El pacto fue criticado por el primer ministro de Ontario, Doug Ford, cuya provincia es el epicentro de la industria automotriz canadiense. Ford advirtió que permitir la entrada de vehículos eléctricos chinos a Canadá podría poner en riesgo empleos canadienses y el acceso al mercado de Estados Unidos.

Los aranceles de Estados Unidos han trastocado a la industria automotriz de Canadá, que depende en buena medida de la producción transfronteriza. Canadá amenazó recientemente con demandar a Stellantis después de que el fabricante trasladó la producción prevista del Jeep Compass de Brampton, Ontario, a Illinois y acordó la venta de su planta de ensamblaje en Canadá, la cual se encuentra inactiva en estos momentos. Carney comentó el sábado que había hablado extensamente con Trump y con altos funcionarios estadounidenses, y que ambos países avanzaban hacia un posible acuerdo comercial, aunque persistían diferencias.