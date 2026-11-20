Se acercan varios fines de semana largos antes de que finalice el año y muchos aprovechan estas fechas para hacer una escapada en auto. Sin embargo, antes de salir a la ruta, hay una serie de cuestiones que conviene revisar para evitar inconvenientes durante el trayecto.

Además de comprobar el estado general del vehículo, los neumáticos, los frenos y las luces, es importante verificar que toda la documentación necesaria para circular esté en regla.

Durante los controles de tránsito, las autoridades pueden solicitar distintos documentos tanto del conductor como del auto. Y no contar con ellos puede derivar en una infracción económica y, en determinadas circunstancias, impedir que el vehículo continúe circulando.

La cédula es uno de los documentos obligatorios

De acuerdo con la normativa vigente, estos son los documentos que se deben tener al momento de circular por las calles, avenidas y rutas de la Argentina:

Documento Nacional de Identidad (DNI): permite acreditar la identidad del conductor. Es importante llevar el documento físico o contar con la versión digital disponible en la aplicación Mi Argentina, según las condiciones de validez correspondientes.

permite acreditar la identidad del conductor. Es importante llevar el documento físico o contar con la versión digital disponible en la aplicación Mi Argentina, según las condiciones de validez correspondientes. Licencia Nacional de Conducir: debe estar vigente y habilitar al conductor para manejar el tipo de vehículo en cuestión. Circular con una licencia vencida o sin la categoría correspondiente constituye una infracción.

debe estar vigente y habilitar al conductor para manejar el tipo de vehículo en cuestión. Circular con una licencia vencida o sin la categoría correspondiente constituye una infracción. Cédula de identificación del vehículo: acredita que el auto está registrado. Se debe contar con la cédula verde, en formato físico o digital, o con la autorización correspondiente para conducir un vehículo de un tercero. Esta última puede gestionarse a través de Mi Argentina. Las cédulas azules ya no se emiten, aunque las que fueron otorgadas anteriormente mantienen su validez.

acredita que el auto está registrado. Se debe contar con la cédula verde, en formato físico o digital, o con la autorización correspondiente para conducir un vehículo de un tercero. Esta última puede gestionarse a través de Mi Argentina. Las cédulas azules ya no se emiten, aunque las que fueron otorgadas anteriormente mantienen su validez. Comprobante de seguro obligatorio: todo vehículo debe contar con una póliza de responsabilidad civil vigente. El conductor debe poder acreditar que tiene la cobertura exigida por la normativa.

todo vehículo debe contar con una póliza de responsabilidad civil vigente. El conductor debe poder acreditar que tiene la cobertura exigida por la normativa. Verificación Técnica Vehicular (VTV) o Revisión Técnica Obligatoria (RTO): se debe contar con la inspección técnica vigente, siempre que corresponda realizarla según la antigüedad y las características del vehículo y la jurisdicción.

se debe contar con la inspección técnica vigente, siempre que corresponda realizarla según la antigüedad y las características del vehículo y la jurisdicción. Patentes colocadas y visibles: el vehículo debe tener las chapas identificatorias correspondientes, sin adulteraciones y en condiciones que permitan su correcta lectura.

La falta de VTV vigente puede derivar en la remisión del vehículo, según la jurisdicción GCBA

Si bien la falta de cualquiera de los documentos obligatorios puede derivar en una multa económica, algunas infracciones pueden tener consecuencias adicionales. Según la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), circular sin la cédula del vehículo o la autorización correspondiente, no contar con el seguro obligatorio, dar positivo en un control de alcoholemia o no tener la VTV vigente cuando corresponde puede provocar la remisión del vehículo.

¿Cómo autorizar a un tercero a conducir?

En lo que respecta a las cédulas, si bien la verde ya no tiene vencimiento y puede ser utilizada por cualquier conductor, según la normativa vigente, hay una situación particular: si el vehículo no cuenta con la cédula verde física y lo conduce una persona que no es su titular, se debe gestionar una autorización a través de Mi Argentina.

El trámite es 100% online y gratuito, y debe ser realizado exclusivamente por el titular del vehículo, quien tiene que contar con la versión más reciente de la aplicación Mi Argentina. Una vez dentro de la plataforma, el procedimiento para autorizar a un tercero contempla los siguientes pasos:

Ingresar a la sección “Vehículos” del menú principal.

Seleccionar la opción “Vehículos a mi nombre”.

Buscar el vehículo sobre el que se quiera generar la autorización y presionar “Habilitar a conducir”.

Ingresar los datos correspondientes (nombre, apellido y número de CUIL) de la persona que será autorizada.

La autorización se tramita a través de MI Argentina

Una vez completado el procedimiento, la persona habilitada verá reflejada la credencial digital en su propia aplicación, dentro del apartado “Vehículos autorizados a conducir”, ubicado en el menú de “Vehículos”.

Por su parte, quienes conserven una cédula azul física tramitada con anterioridad pueden seguir utilizándola, ya que continúa vigente hasta que el titular del vehículo decida revocarla.