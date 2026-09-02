Aumentó el valor de las multas de tránsito en la provincia y Ciudad de Buenos Aires: cuánto cuesta cada una

Las multas de tránsito no tienen un valor fijo ni se ajustan por inflación, sino que varían a partir de una unidad de referencia llamada Unidad Fija (UF). Este sistema busca que las infracciones de tránsito mantengan un determinado valor económico y que no queden desactualizadas frente a la suba de precios.

Para eso, el monto que se debe pagar depende de dos cosas: de la cantidad de unidades fijas a la que equivale una multa -a mayor gravedad, más UF- y de su valor, que es lo que se actualiza cada determinada cantidad de tiempo.

Otra aclaración es que el valor de una UF no se actualiza cada igual cantidad de tiempo en las jurisdicciones. Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires es cada seis meses, sobre la base del precio promedio en la Ciudad de medio litro de nafta de mayor octanaje; y en la provincia de Buenos Aires cada dos meses, también a partir del precio por litro de la nafta de mayor octanaje informado por el Automóvil Club Argentino (ACA).

El valor de las multas depende del valor de la unidad de medida llamada Unidad Fija (UF) Alexander Steamaze - Shutterstock

En septiembre coincidieron el ajuste de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires y el valor de la UF en suelo porteño pasó de ser $949 a $1173 y permanecerá así hasta el 1 de marzo de 2027. Mientras que en territorio bonaerense pasó de $2271 a $2281 y quedará con ese valor hasta el último día de octubre.

Multas más frecuentes: cuánto cuestan y cuándo prescriben

De esta manera, en la Ciudad de Buenos Aires, las infracciones de tránsito tienen los siguientes valores tras la última actualización de la UF:

Exceso de velocidad: desde $175.962 hasta $4.692.000

desde $175.962 hasta $4.692.000 Conducir con alcohol en sangre o bajo los efectos de estupefacientes: desde $175.950 hasta $2.346.000

desde $175.950 hasta $2.346.000 Cruzar un semáforo en rojo: desde $351.900 hasta $1.759.500

desde $351.900 hasta $1.759.500 Circular sin patente o con la misma adulterada: $1.173.000

$1.173.000 Circular sin VTV: $469.200

$469.200 Circular sin seguro: $351.900

$351.900 Estacionar en un lugar indebido: $117.300

En cambio, en la provincia de Buenos Aires una sola infracción puede costar más de $2.280.000, ya que los valores quedaron configurados de la siguiente manera:

Conducir con alcohol en sangre o bajo los efectos de estupefacientes: desde $684.300 hasta $2.281.000

desde $684.300 hasta $2.281.000 Exceso de velocidad: desde $342.150 hasta $2.281.000

desde $342.150 hasta $2.281.000 Cruzar un semáforo en rojo: desde $684.300 hasta $2.281.000

desde $684.300 hasta $2.281.000 Circular sin VTV: desde $684.300 hasta $2.281.000

desde $684.300 hasta $2.281.000 Estacionar en un lugar indebido: desde $114.050 hasta $228.100

desde $114.050 hasta $228.100 Circular sin seguro: desde $114.050 hasta $228.100

desde $114.050 hasta $228.100 Circular sin patente o con la misma adulterada: desde $114.050 hasta $228.100

Todas las infracciones de tránsito prescriben, según la Ley Nacional de Tránsito 24.449 r.classen - Shutterstock

Es importante tener en cuenta que todas las infracciones de tránsito prescriben en distintos plazos, tal como lo establece el artículo 89 de la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449. De todos modos, cada provincia tiene la facultad de adaptar esa normativa a sus propias necesidades y aplicarla con criterios propios dentro de su jurisdicción.

Un punto donde se ven estas diferencias es en los plazos de prescripción. Según la ley nacional, las faltas leves prescriben a los dos años, mientras que las faltas graves lo hacen a los cinco años. Este esquema funciona como un marco general, pero no es de aplicación obligatoria en todas las jurisdicciones.

En la provincia de Buenos Aires se mantiene ese criterio y se conserva la distinción entre infracciones leves y graves. Pero, en la Ciudad de Buenos Aires rige un sistema diferente: todas las faltas prescriben a los cinco años desde la fecha de la infracción, sin distinguir su gravedad.