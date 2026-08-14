Autos 0km con descuentos: la estrategia de la marca china que más vende en el país

BYD se convirtió en la automotriz china con más patentamientos en la Argentina. Entre enero y julio alcanzó 9266 matriculaciones, según informó la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara) y, para mantener el nivel de ventas, lanza descuentos y beneficios para toda su gama.

Enmarcado en un “Electric Day”, la iniciativa se llevará a cabo de manera simultántea entre el 15 y 16 de agosto en los 17 concesionarios oficiales de la marca.

Durante esas tres jornadas, la compañía ofrecerá condiciones comerciales especiales para toda su gama, con descuentos (aunque se se desconocen los montos) y beneficios adicionales para quienes reserven un vehículo. La acción se desarrollará en los concesionarios de BYD ubicados en la Ciudad de Buenos Aires, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), Córdoba, Rosario y Mendoza.

En detalle, se incluyen descuentos directos sobre el valor de la unidad, la bonificación de los gastos de patentamiento y flete, tarjetas de carga y accesorios para el vehículo.

“En BYD creemos que democratizar la tecnología significa ponerla al alcance de cada vez más personas y generar oportunidades concretas para que puedan conocer sus beneficios, probarla y elegirla. Electric Day nace con ese propósito: acercar a los argentinos nuestras soluciones de movilidad de nuevas energías y permitirles experimentar de primera mano la tecnología, la eficiencia y la propuesta de valor de nuestros vehículos. Esta iniciativa refleja nuestro compromiso de largo plazo con la Argentina y nuestra decisión de seguir estando cada vez más cerca de nuestros clientes”, señaló Bernardo Fernández Paz, director comercial de BYD Argentina.

La Shark es la pickup híbrida enchufable de la automotriz china

Durante el fin de semana, además, los concesionarios ofrecerán distintas actividades de entretenimiento para los visitantes y sus familias, como parte de una experiencia que apunta no solo a mostrar los vehículos sino también a acercar al público a las tecnologías de electrificación de BYD.

La marca exhibirá todo su lineup disponible en el mercado local, compuesto por los BYD Dolphin Mini, Yuan Pro, Song Pro DM-i, Atto 2 DM-i, Shark DMO y Seal U DM-i.

El BYD Dolphin Mini es el auto más vendido de la firma en el país

Otro dato respecto de todos los modelos mencionados es que algunos ya lograron posicionarse entre los modelos más vendidos del país desde la llegada de BYD a fines del año pasado. El Dolphin Mini y el Song Pro DM-i son, además, dos de los tres modelos con los que la marca desembarcó en el mercado local. El primero es actualmente el eléctrico más vendido del país, con 2513 patentamientos acumulados en el año, mientras que el segundo registró 2750 unidades en el mismo período.