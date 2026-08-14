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Los precios de los autos chinos en la Argentina en agosto 2026

La oferta de vehículos provenientes de China creció con fuerza y ya representa hasta 14% del mercado; cuánto cuesta cada uno este mes

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Los autos chinos se estabilizaron de momento cerca del 9% de participación de mercado
Los autos chinos se estabilizaron de momento cerca del 9% de participación de mercado

Los autos chinos avanzan en la Argentina con fuerza. En julio, las marcas de ese origen patentaron al menos 3811 automóviles y comerciales livianos, equivalentes al 9,3% del mercado. El volumen casi cuadruplicó las 1019 unidades registradas un año antes, aunque mostró una desaceleración frente a junio, cuando habían alcanzado aproximadamente 4.712 operaciones.

La participación resulta todavía mayor si el análisis no se limita al origen de la marca, sino que considera el lugar donde se fabrican los vehículos. Al sumar las 1564 unidades de la Ford Territory y las 448 de la Chevrolet Captiva —dos modelos producidos en China y comercializados bajo marcas estadounidenses—, el total de vehículos chinos llegó a 5823 unidades en julio y representó 14,2% de los patentamientos. En otras palabras, alrededor de uno de cada siete livianos vendidos durante el mes salió de una planta china.

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La tendencia también se sostiene en el acumulado. Entre enero y julio, las marcas chinas patentaron al menos 29.827 unidades y concentraron 9,3% del mercado. Con Territory y Captiva, el volumen ascendió a 44.291 vehículos y la participación llegó a 13,9%. BYD encabezó el avance entre las compañías de ese país, seguida por BAIC, Chery, Haval y MG, mientras el SUV de Ford terminó julio como el cuarto modelo más patentado de toda la Argentina.

El Ford Territory es el modelo fabricado en China más vendido de la Argentina
El Ford Territory es el modelo fabricado en China más vendido de la Argentina

Uno de los impulsores de este crecimiento fue el cupo habilitado por el Gobierno para importar vehículos eléctricos e híbridos sin pagar el arancel extrazona del 35%. El régimen permite el ingreso de hasta 50.000 unidades anuales durante cinco años, siempre que su valor FOB no supere los US$16.000. La medida facilitó la llegada de nuevas marcas y modelos —muchos de origen chino— y amplió la oferta en segmentos donde antes tenían una presencia reducida.

Uno por uno, todos los autos chinos que se venden en el país

Haval:

  • Jolion 1.5 DCT Deluxe: US$30.000
  • Jolion 1.5 7DCT Supreme: US$33.000
  • Jolion PRO HEV Deluxe: US$28.990
  • Jolion PRO HEV Supreme: US$30.990
  • H6 2WD: US$36.500
  • H6 4WD: US$39.900
  • H6 GT 4WD: US$44.400
  • H6 HEV Deluxe: US$33.500
  • H6 HEV Supreme: US$35.500
  • H6 PRO HEV: US$35.500
El SUV Haval H6 arranca en los US$36.500
El SUV Haval H6 arranca en los US$36.500

Ora:

  • Ora 03 Deluxe: US$31.000
El 100% eléctrico ORA 03 ya está en la Argentina
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JMEV

Easy 3: US$18.900

El JMEV Easy 3 es el eléctrico más barato del país
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Poer:

  • Poer Elite 2WD: US$28.730
  • Poer Elite 4WD: US$32.697
  • Poer 4WD Super Luxury 8AT: US$41.990
Poer Elite 4WD
Poer Elite 4WD

Tank:

  • Tank 300: US$51.900
Tank 300
Tank 300jess

Jetour:

  • X50: US$26.600
  • T2: US$54.900
  • T1: US$51.900
  • Dashing: US$38.500
  • X70 Plus: US$40.500
  • X70 1.5T AT: US$31.500
Nuevo Jetour T2
Nuevo Jetour T2

BYD:

  • Dolphin Mini GL: US$22.990
  • Dolphin Mini GS: US$23.990
  • Yuan Pro GL: US$29.990
  • Yuan Pro GS: US$30.990
  • Song Pro GL: US$34.990
  • Song Pro GS: US$36.990
  • Atto 2 DM-i: US$31.990
  • Shark DMO: US$59.990
  • Seal U DM-i: US$47.990
BYD Seal U DM-i
BYD Seal U DM-i

Maxus:

  • T60 CS 4x4 6MT: US$31.500
  • T60 4x2 6MT: US$28.900
  • T60 4x4 6MT: US$31.500
  • T60 4x4 6MT Minera: US$35.000
  • T60 4x4 6AT Max Elite: US$38.000
  • T60 4x4 6AT Max Luxury: US$41.500
  • T90: US$43.000
  • T90 EV: US$72.000
  • D90 Flagship: US$57.000
  • eTerron 4x4 Flagship 102.2 kWh: US$80.600 (lanzamiento)
Maxus T90 100% eléctrica
Maxus T90 100% eléctrica

Chery:

  • Tiggo 2 Pro Max MT Confort: US$23.000
  • Tiggo 2 Pro Max CVT Confort: US$25.500
  • Tiggo 4 Hybrid Premium: US$32.500
  • Tiggo 7 Pro MHEV Premium: US$32.900
  • Tiggo 7 Pro PHEV Premium: US$36.500
  • Tiggo 8 Pro Luxury: US$44.800
  • Arrizo 8 PHEV Comfort: US$34.600
Chery Tiggo 8 Pro
Chery Tiggo 8 Pro

BAIC:

  • X35 Fashion: US$25.500
  • X35 Fashion Plus: US$27.200
  • X35 Luxury: US$28.200
  • X55 II Luxury: US$39.700
  • X55 II Plus: US$45.700
  • X55 II Hybrid: US$36.900
  • BJ30 Hybrid 4X2: US$35.800
  • BJ30 Hybrid 4X4: US$45.700
  • BJ40 3 Puertas: US$61.300
  • BJ40 Plus: US$63.900
  • BJ60 Mild Hybrid: US$78.600
  • U5 Plus: US$25.600
  • EU 5 - 100% Eléctrico: US$28.900
  • EU5 Plus: US$48.700
BAIC BJ30
BAIC BJ30

ARCFOX:

  • T1: US$29.500
  • KAOLA S: US$27.200
  • T5: US$39.600
  • S5: US$39.800
El Arcfox S5 cotiza a US$39.800
El Arcfox S5 cotiza a US$39.800

MG:

  • MG3 HEV Confort: US$23.500
  • MG3 HEV Luxury: US$25.900
  • MG ZS HEV Confort: US$27.500
  • MG ZS HEV Luxury: US$29.900
  • MG Cyberster: US$130.000
El MG3, un compacto con mecánica híbrida
El MG3, un compacto con mecánica híbrida

Skywell:

  • ET5: US$48.000
  • BE11: US$58.000
Skywell ET5
Skywell ET5Zurueta, Inaki (Redacción)

DFSK:

  • E5 PHEV: US$34.500
  • E5 Plus: US$33.800 (precio promocional por lanzamiento por 60 dífas)
  • Glory 500 Confort CVT: $36.140.000F
  • Glory 580 Confort: $39.880.000
  • Glory 600: US$31.000
DFSK Glory 580
DFSK Glory 580

Foton:

  • Tunland G7 Lite 4x2 MT: $43.137.500
  • Tunland G7 Lite 4x4 MT: $46.182.500
  • Tunland G7 Ultimate 4x2 AT: $48.212.500
  • Tunland G7 Ultimate 4x4 AT: $52.932.250
  • Tunland V7 Ultimate Mild Hybrid 4x4 AT: $77.390.000
  • Tunland V9 Ultimate Mild Hybrid 4x4 AT: $73.739.750
  • Tunland V9 Pro Sport 4x4 AT: $80.940.000
Foton Tunlad V9
Foton Tunlad V9

JAC:

  • S2 MT Intelligent FL: US$20.900
  • JS2 Luxury LV: US$22.900
  • JS4 LV: US$27.500
  • JS4 Flagship: US$29.500
  • JS6 PHEV Euro VI: US$33.900
  • JS8 Pro: US$36.900
  • E30X Luxury: US$30.500
  • T8 4X4 MT: US$34.900
  • T9 Luxury: US$38.500
El 100% eléctrico JAC E30X
El 100% eléctrico JAC E30X

Kaiyi:

  • X3 1.5 Luxury: US$22.000
  • X3 PRO 1.5 Turbo Luxury: US$26.000
  • X7 1.5 Hybrid: US$34.500
  • X7 2.0T Luxury: US$38.000
Kaiyi X3
Kaiyi X3

GEELY:

  • EX5: US$34.800
  • Icon: US$30.800
Geely EX5
Geely EX5

CHANGAN:

  • CS55 Plus PHEV: US$32.000
Changan CS55 Plus PHEV
Changan CS55 Plus PHEV

GAC:

  • GS3 Emzoom: entre US$31.900 y US$36.500 según la versión
  • GS4 Emkoo HEV: US$33.800
  • Aion ES: US$33.800
  • Aion UT Elite: US$26.490
  • Aion UT Premium: US$27.490
  • GS8: US$60.000
  • Emkoo Hybrid GL: US$33.800
  • S7 PHEV: US$74.990
El GS3 Emzoom es un SUV compacto con motor 1.5 turbo de 177 CV
El GS3 Emzoom es un SUV compacto con motor 1.5 turbo de 177 CV

Forthing:

  • T5 MT: US$21.950
  • T5 HEV: US$36.190
  • T5 EVO: US$36.840
  • U-Tour: US$40.221
  • Friday REEV: US$32.300
  • U-Tour Hybrid: US$43.957
  • Friday EREV Luxury: US$37.855
El Forthing T5 EVO cotiza a US$36.840
El Forthing T5 EVO cotiza a US$36.840

Dongfeng:

  • Box: US$29.700
  • Mage: US$34.400
  • Huge: US$36.700
Dongfeng Mage HEV
Dongfeng Mage HEV

Lynk &amp; Co:

  • Lynk&Co 01: US$37.900
  • Lynk&Co 06: US$32.800
  • Lynk&Co 08: US$63.200
Lynk & Co 01
Lynk & Co 01

Rely:

  • R8 Comfort 4x4 CD MT: US$32.000
  • R8 Comfort 4x4 CD AT: US$34.000
  • R8 Luxury 4x4 CD MT: US$36.500
  • R8 Limited 4x4 CD AT: US$39.500
La nueva Rely R8
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Leapmotor:

  • B10: US$31.990
  • C10: US$35.500
El SUV Leapmotor C10
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