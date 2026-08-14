Los precios de los autos chinos en la Argentina en agosto 2026

Los autos chinos avanzan en la Argentina con fuerza. En julio, las marcas de ese origen patentaron al menos 3811 automóviles y comerciales livianos, equivalentes al 9,3% del mercado. El volumen casi cuadruplicó las 1019 unidades registradas un año antes, aunque mostró una desaceleración frente a junio, cuando habían alcanzado aproximadamente 4.712 operaciones.

La participación resulta todavía mayor si el análisis no se limita al origen de la marca, sino que considera el lugar donde se fabrican los vehículos. Al sumar las 1564 unidades de la Ford Territory y las 448 de la Chevrolet Captiva —dos modelos producidos en China y comercializados bajo marcas estadounidenses—, el total de vehículos chinos llegó a 5823 unidades en julio y representó 14,2% de los patentamientos. En otras palabras, alrededor de uno de cada siete livianos vendidos durante el mes salió de una planta china.

La tendencia también se sostiene en el acumulado. Entre enero y julio, las marcas chinas patentaron al menos 29.827 unidades y concentraron 9,3% del mercado. Con Territory y Captiva, el volumen ascendió a 44.291 vehículos y la participación llegó a 13,9%. BYD encabezó el avance entre las compañías de ese país, seguida por BAIC, Chery, Haval y MG, mientras el SUV de Ford terminó julio como el cuarto modelo más patentado de toda la Argentina.

El Ford Territory es el modelo fabricado en China más vendido de la Argentina

Uno de los impulsores de este crecimiento fue el cupo habilitado por el Gobierno para importar vehículos eléctricos e híbridos sin pagar el arancel extrazona del 35%. El régimen permite el ingreso de hasta 50.000 unidades anuales durante cinco años, siempre que su valor FOB no supere los US$16.000. La medida facilitó la llegada de nuevas marcas y modelos —muchos de origen chino— y amplió la oferta en segmentos donde antes tenían una presencia reducida.

Uno por uno, todos los autos chinos que se venden en el país

Haval:

Jolion 1.5 DCT Deluxe: US$30.000

US$30.000 Jolion 1.5 7DCT Supreme: US$33.000

US$33.000 Jolion PRO HEV Deluxe: US$28.990

US$28.990 Jolion PRO HEV Supreme: US$30.990

US$30.990 H6 2WD: US$36.500

US$36.500 H6 4WD: US$39.900

US$39.900 H6 GT 4WD: US$44.400

US$44.400 H6 HEV Deluxe: US$33.500

US$33.500 H6 HEV Supreme: US$35.500

US$35.500 H6 PRO HEV: US$35.500

El SUV Haval H6 arranca en los US$36.500

Ora:

Ora 03 Deluxe: US$31.000

El 100% eléctrico ORA 03 ya está en la Argentina

JMEV

Easy 3: US$18.900

El JMEV Easy 3 es el eléctrico más barato del país

Poer:

Poer Elite 2WD: US$28.730

US$28.730 Poer Elite 4WD: US$32.697

US$32.697 Poer 4WD Super Luxury 8AT: US$41.990

Poer Elite 4WD

Tank:

Tank 300: US$51.900

Tank 300 jess

Jetour:

X50: US$26.600

US$26.600 T2: US$54.900

US$54.900 T1: US$51.900

US$51.900 Dashing: US$38.500

US$38.500 X70 Plus: US$40.500

US$40.500 X70 1.5T AT: US$31.500

Nuevo Jetour T2

BYD:

Dolphin Mini GL: US$22.990

US$22.990 Dolphin Mini GS: US$23.990

US$23.990 Yuan Pro GL: US$29.990

US$29.990 Yuan Pro GS: US$30.990

US$30.990 Song Pro GL: US$34.990

US$34.990 Song Pro GS: US$36.990

US$36.990 Atto 2 DM-i: US$31.990

US$31.990 Shark DMO : US$59.990

: US$59.990 Seal U DM-i: US$47.990

BYD Seal U DM-i

Maxus:

T60 CS 4x4 6MT: US$31.500

US$31.500 T60 4x2 6MT: US$28.900

US$28.900 T60 4x4 6MT: US$31.500

US$31.500 T60 4x4 6MT Minera: US$35.000

US$35.000 T60 4x4 6AT Max Elite: US$38.000

US$38.000 T60 4x4 6AT Max Luxury: US$41.500

US$41.500 T90: US$43.000

US$43.000 T90 EV: US$72.000

US$72.000 D90 Flagship: US$57.000

US$57.000 eTerron 4x4 Flagship 102.2 kWh: US$80.600 (lanzamiento)

Maxus T90 100% eléctrica

Chery:

Tiggo 2 Pro Max MT Confort: US$23.000

US$23.000 Tiggo 2 Pro Max CVT Confort: US$25.500

US$25.500 Tiggo 4 Hybrid Premium: US$32.500

US$32.500 Tiggo 7 Pro MHEV Premium: US$32.900

US$32.900 Tiggo 7 Pro PHEV Premium: US$36.500

US$36.500 Tiggo 8 Pro Luxury: US$44.800

US$44.800 Arrizo 8 PHEV Comfort: US$34.600

Chery Tiggo 8 Pro

BAIC:

X35 Fashion: US$25.500

US$25.500 X35 Fashion Plus: US$27.200

US$27.200 X35 Luxury: US$28.200

US$28.200 X55 II Luxury: US$39.700

US$39.700 X55 II Plus: US$45.700

US$45.700 X55 II Hybrid: US$36.900

US$36.900 BJ30 Hybrid 4X2: US$35.800

US$35.800 BJ30 Hybrid 4X4: US$45.700

US$45.700 BJ40 3 Puertas: US$61.300

US$61.300 BJ40 Plus: US$63.900

US$63.900 BJ60 Mild Hybrid: US$78.600

US$78.600 U5 Plus: US$25.600

US$25.600 EU 5 - 100% Eléctrico: US$28.900

US$28.900 EU5 Plus: US$48.700

BAIC BJ30

ARCFOX:

T1: US$29.500

US$29.500 KAOLA S: US$27.200

US$27.200 T5: US$39.600

US$39.600 S5: US$39.800

El Arcfox S5 cotiza a US$39.800

MG:

MG3 HEV Confort: US$23.500

US$23.500 MG3 HEV Luxury: US$25.900

US$25.900 MG ZS HEV Confort: US$27.500

US$27.500 MG ZS HEV Luxury: US$29.900

US$29.900 MG Cyberster: US$130.000

El MG3, un compacto con mecánica híbrida

Skywell:

ET5: US$48.000

US$48.000 BE11: US$58.000

Skywell ET5 Zurueta, Inaki (Redacción)

DFSK:

E5 PHEV: US$34.500

US$34.500 E5 Plus: US$33.800 (precio promocional por lanzamiento por 60 dífas)

US$33.800 (precio promocional por lanzamiento por 60 dífas) Glory 500 Confort CVT: $36.140.000F

$36.140.000F Glory 580 Confort: $39.880.000

$39.880.000 Glory 600: US$31.000

DFSK Glory 580

Foton:

Tunland G7 Lite 4x2 MT: $43.137.500

$43.137.500 Tunland G7 Lite 4x4 MT: $46.182.500

$46.182.500 Tunland G7 Ultimate 4x2 AT: $48.212.500

$48.212.500 Tunland G7 Ultimate 4x4 AT: $52.932.250

$52.932.250 Tunland V7 Ultimate Mild Hybrid 4x4 AT: $77.390.000

$77.390.000 Tunland V9 Ultimate Mild Hybrid 4x4 AT: $73.739.750

$73.739.750 Tunland V9 Pro Sport 4x4 AT: $80.940.000

Foton Tunlad V9

JAC:

S2 MT Intelligent FL: US$20.900

US$20.900 JS2 Luxury LV: US$22.900

US$22.900 JS4 LV: US$27.500

US$27.500 JS4 Flagship: US$29.500

US$29.500 JS6 PHEV Euro VI: US$33.900

US$33.900 JS8 Pro: US$36.900

US$36.900 E30X Luxury: US$30.500

US$30.500 T8 4X4 MT: US$34.900

US$34.900 T9 Luxury: US$38.500

El 100% eléctrico JAC E30X

Kaiyi:

X3 1.5 Luxury: US$22.000

US$22.000 X3 PRO 1.5 Turbo Luxury: US$26.000

US$26.000 X7 1.5 Hybrid: US$34.500

US$34.500 X7 2.0T Luxury: US$38.000

Kaiyi X3

GEELY:

EX5: US$34.800

US$34.800 Icon: US$30.800

Geely EX5

CHANGAN:

CS55 Plus PHEV: US$32.000

Changan CS55 Plus PHEV

GAC:

GS3 Emzoom: entre US$31.900 y US$36.500 según la versión

entre US$31.900 y US$36.500 según la versión GS4 Emkoo HEV: US$33.800

US$33.800 Aion ES: US$33.800

US$33.800 Aion UT Elite: US$26.490

US$26.490 Aion UT Premium: US$27.490

US$27.490 GS8: US$60.000

US$60.000 Emkoo Hybrid GL: US$33.800

US$33.800 S7 PHEV: US$74.990

El GS3 Emzoom es un SUV compacto con motor 1.5 turbo de 177 CV

Forthing:

T5 MT: US$21.950

US$21.950 T5 HEV: US$36.190

US$36.190 T5 EVO: US$36.840

US$36.840 U-Tour: US$40.221

US$40.221 Friday REEV: US$32.300

US$32.300 U-Tour Hybrid: US$43.957

US$43.957 Friday EREV Luxury: US$37.855

El Forthing T5 EVO cotiza a US$36.840

Dongfeng:

Box: US$29.700

US$29.700 Mage: US$34.400

US$34.400 Huge: US$36.700

Dongfeng Mage HEV

Lynk & Co:

Lynk&Co 01: US$37.900

US$37.900 Lynk&Co 06: US$32.800

US$32.800 Lynk&Co 08: US$63.200

Lynk & Co 01

Rely:

R8 Comfort 4x4 CD MT: US$32.000

US$32.000 R8 Comfort 4x4 CD AT: US$34.000

US$34.000 R8 Luxury 4x4 CD MT: US$36.500

US$36.500 R8 Limited 4x4 CD AT: US$39.500

La nueva Rely R8

Leapmotor:

B10: US$31.990

US$31.990 C10: US$35.500