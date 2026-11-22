Un auto que casi no se usa también necesita un cambio de aceite. Aunque pase meses estacionado en un garaje o recorra muy pocos kilómetros, el lubricante se deteriora y pierde sus propiedades con el paso del tiempo. Por eso, no alcanza con guiarse únicamente por la cantidad de kilómetros recorridos para saber cuándo reemplazarlo.

En general, se recomienda cambiar el aceite cada seis a doce meses, aunque el intervalo exacto depende de las indicaciones del fabricante y del tipo de lubricante utilizado. Esto se debe a que el aceite tiene una vida útil limitada y puede degradarse incluso cuando el motor permanece apagado.

Con el tiempo, el lubricante puede oxidarse y acumular pequeñas cantidades de humedad y polvo que ingresan al sistema de lubricación. Estos factores afectan progresivamente su capacidad para proteger los componentes internos del motor.

Un auto estacionado también necesita mantenimiento Shutterstock

También hay que tener en cuenta dónde se guarda el vehículo. Si permanece a la intemperie, los cambios de temperatura pueden acelerar el deterioro del aceite en comparación con un auto estacionado bajo techo. Los trayectos cortos también pueden contribuir al problema, ya que el motor podría no alcanzar la temperatura necesaria para eliminar la humedad acumulada en el sistema.

Mantener un lubricante envejecido puede reducir su capacidad de lubricación y protección, favorecer la corrosión de los componentes internos y contribuir a la formación de residuos y lodo. Además, un aceite en mal estado puede afectar el funcionamiento del motor y su eficiencia.

Por su parte, los aceites sintéticos suelen ofrecer una mayor resistencia al deterioro que los convencionales y pueden tener intervalos de reemplazo más prolongados. Sin embargo, tampoco duran para siempre y deben cambiarse según las recomendaciones del fabricante.

Una primera aproximación para revisar su estado es utilizar la varilla medidora y observar su aspecto y nivel. Si presenta una coloración muy oscura, residuos o una consistencia anormal, puede ser una señal de que necesita atención. De todos modos, el color por sí solo no determina si llegó el momento de reemplazarlo.

Por eso, aunque un auto pase gran parte del año estacionado, no significa que pueda prescindir del mantenimiento. La falta de uso no detiene el paso del tiempo y el aceite también tiene una vida útil.