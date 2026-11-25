El mantenimiento de un auto permite prolongar su vida útil y evitar fallas mecánicas. Uno de los componentes que requiere especial atención son las bujías, piezas fundamentales para el funcionamiento del motor.

Además de garantizar el encendido, las bujías cumplen un papel importante en el proceso de combustión. Su correcto funcionamiento contribuye a mantener el rendimiento del vehículo, optimizar el consumo de combustible y reducir las emisiones contaminantes.

Las bujías son las responsables de generar la chispa que permite iniciar la combustión de la mezcla de aire y combustible dentro de los cilindros del motor, de acuerdo con los especialistas.

Durante este proceso, también absorben parte del calor generado en la combustión y contribuyen a mantener el equilibrio térmico del motor. Cuando se encuentran en buenas condiciones, favorecen el funcionamiento adecuado del vehículo, un consumo eficiente de combustible y una menor emisión de gases contaminantes.

Existen distintos tipos de bujías

Las bujías se clasifican principalmente según el material con el que están fabricados sus electrodos. Entre los tipos más habituales se encuentran:

Bujías de cobre: son las más comunes y económicas, aunque tienen una menor duración y resistencia al calor. Cuentan con un núcleo de cobre recubierto por una aleación de níquel y suelen utilizarse en motores antiguos o de baja compresión.

son las más comunes y económicas, aunque tienen una menor duración y resistencia al calor. Cuentan con un núcleo de cobre recubierto por una aleación de níquel y suelen utilizarse en motores antiguos o de baja compresión. Bujías de platino: tienen un electrodo central de platino, lo que les proporciona mayor durabilidad que las convencionales. Ofrecen buena conductividad eléctrica y resistencia a las altas temperaturas, por lo que se utilizan en distintos motores modernos.

tienen un electrodo central de platino, lo que les proporciona mayor durabilidad que las convencionales. Ofrecen buena conductividad eléctrica y resistencia a las altas temperaturas, por lo que se utilizan en distintos motores modernos. Bujías de iridio: son las más avanzadas y costosas. Incorporan un electrodo central de iridio, un metal muy duro y resistente al desgaste. Este material permite generar una chispa más precisa y favorece la eficiencia de la combustión. Se utilizan, entre otros, en motores de alto rendimiento o turboalimentados.

¿Cada cuánto hay que cambiar las bujías del auto?

Debido a las condiciones de temperatura y presión en las que trabajan, las bujías sufren un desgaste progresivo. Por ese motivo, es necesario reemplazarlas de acuerdo con los intervalos de mantenimiento establecidos por el fabricante del vehículo.

Como referencia general, el cambio puede recomendarse cada 60.000 kilómetros. Sin embargo, el intervalo varía según el material de fabricación de cada pieza:

Bujías convencionales o de cobre: entre 20.000 y 30.000 kilómetros.

entre 20.000 y 30.000 kilómetros. Bujías de platino: entre 40.000 y 80.000 kilómetros.

entre 40.000 y 80.000 kilómetros. Bujías de iridio: entre 90.000 y 120.000 kilómetros.

Estos valores son orientativos y pueden variar según el modelo, el tipo de motor y las especificaciones técnicas de cada fabricante. Por eso, siempre se recomienda consultar el manual de mantenimiento del vehículo.

El desgaste de las bujías puede manifestarse a través de diferentes síntomas que afectan el funcionamiento del motor. Entre las señales más frecuentes se encuentran:

Dificultades o fallas durante el encendido.

Ralentí inestable.

Aumento del consumo de combustible.

Encendido de la luz de check engine en el tablero.

Registro de códigos de avería relacionados con la combustión.

Ruidos o vibraciones fuera de lo habitual.

Pérdida de potencia del motor.

Funcionamiento irregular durante la marcha.

Aumento de las emisiones contaminantes.

Ante la aparición de uno o varios de estos síntomas, los especialistas recomiendan acudir a un mecánico para realizar un diagnóstico y determinar si es necesario reemplazar las bujías. Una revisión a tiempo permite prevenir problemas de funcionamiento y evitar fallas de mayor complejidad.