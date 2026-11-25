El Grupo Stellantis dio un nuevo paso industrial en el complejo de Ferreyra, en la provincia de Córdoba. Allí, donde se producen los Fiat Cronos y Titano junto con la Ram Dakota, la empresa empieza a fabricar el motor Multijet 2.2.

Este nuevo propulsor servirá para equipar no sólo a los vehículos producidos en el país sino a varios modelos de la región. Se estima, según informa Stellantis, que se exportará el 70% de la producción de motores, especialmente a Brasil y Uruguay.

Se prevén 29 motores producidos por hora

“Hoy damos un paso muy importante con la puesta en marcha de la única planta dedicada exclusivamente a la fabricación de motores en la Argentina”, afirmó Herlander Zola, presidente de Stellantis Sudamérica. El ejecutivo agregó que la industria automotriz atraviesa “una profunda transformación a nivel global” y que, para ganar competitividad, son necesarias “condiciones que favorezcan la inversión, una mayor integración regional y un entorno competitivo equilibrado”.

“La producción del motor demuestra el lugar que ocupa la Argentina en la estrategia de Stellantis en Sudamérica. Nuestro objetivo es generar un crecimiento sostenido y rentable, con una gestión más precisa de nuestra cartera de marcas y eso es lo que hacemos aquí en la Argentina”, amplió. Entretanto, adelantó “varias novedades” para 2027 que abarcarán a todas las marcas del grupo.

El ejecutivo habló también de la estrategia global de Stellantis y explicó que invertirá en plataformas, sistemas de propulsión y tecnologías globales. “Eso es lo que estamos haciendo hoy en Córdoba. Este es un motor global y moderno. Tenemos una visión de largo plazo para la Argentina y Brasil, dos mercados importantes para Stellantis y con gran capacidad de producción. Esta planta nace con un perfil exportador importante”, remarcó.

Herlander Zola, presidente de Stellantis Sudamérica, se refirió a la necesidad de un plan regional para adaptarse a los cambios de la industria automotriz

Zola advirtió también que “cada fábrica y modelo necesita demostrar su competitividad”. “No se trata sólo de producir sino tener operaciones capaces de competir dentro y fuera de nuestros mercados, en generar las condiciones de que producir en nuestra región sea sostenible”, amplió.

Sus declaraciones se dan en un contexto distinto al de semanas atrás, cuando fue el propio Zola quien puso en duda la continuidad productiva del grupo en la Argentina. Hoy, ante un nuevo escenario regional, el país vuelve a ocupar un lugar central en la agenda fabril de la empresa.

Herlander Zola, presidente de Stellantis Sudamérica; Martín Llaryora, gobernador de Córdoba; Martín Zuppi, presidente de Stellantis Argentina y Daniel Passerini, intendente de la ciudad de Córdoba

A su vez, Martín Zuppi, presidente de Stellantis Argentina, remarcó la historia de Ferreyra en la industria local y anticipó estar “construyendo los próximos 30 años, consolidando a Córdoba como un centro industrial clave para Stellantis en Sudamérica”.

“La Argentina tiene una agenda impositiva y regulatoria todavía desafiante. Se avanzó en muchos aspectos, pero todavía falta. No pedimos privilegios, sabemos lo que es competir. Lo que pedimos son condiciones para invertir, producir y exportar desde la Argentina con una mirada a largo plazo”, amplió Zuppi.

En el lanzamiento industrial estuvieron, además, Martín Llaryora, gobernador de la provincia de Córdoba; Daniel Passerini, intendente de la Ciudad de Córdoba; Pablo Lavigne, secretario de Coordinación de Producción del Ministerio de Economía de la Nación y Rodrigo Pérez Graziano, presidente de la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa).

El 70% del volumen producido será exportado, con especial foco en Brasil y Uruguay

La novedad productiva se da en el marco de una inversión de US$385 millones que la empresa anunció en 2024. El objetivo era convertir a Ferreyra en un centro regional de producción de pickups y componentes, hito que estaría alcanzando en esta última etapa, cuando el motor inicie su producción en 2027.

Se trata, entonces, de un propulsor turbodiésel de 200 CV y 450 Nm de torque que abastecerá, como se explicó anteriormente, a las pickups nacionales y a otros nueve vehículos de la región.

La fábrica de motores se inscribe en la inversión anunciada por Stellantis años atrás

En cuanto al impacto en el trabajo, el proyecto contempla 400 colaboradores entre directos e indirectos y la incorporación de 10 proveedores argentinos a la cadena de producción.

Los 30 años de la planta de Ferreyra

La historia del complejo de Ferreyra comenzó el 20 de diciembre de 1996, cuando la fábrica fue inaugurada oficialmente tras una inversión inicial de US$600 millones. Los primeros vehículos que salieron de sus instalaciones fueron los Fiat Palio y Siena. Hacia finales de aquella década, la planta contaba con una capacidad de 120.000 unidades anuales, que posteriormente se amplió mediante nuevas inversiones.

En 2007 se destinaron US$80 millones para elevar esa capacidad a 200.000 vehículos al año, mientras que en 2012 se invirtieron otros US$110 millones para incorporar nuevas plataformas productivas.

Uno de los principales cambios llegó en 2017, con el anuncio de una inversión de US$500 millones para fabricar el Fiat Cronos. El sedán comenzó a producirse al año siguiente y terminó convirtiéndose durante varios años en el automóvil de pasajeros más vendido del mercado argentino. Desde su lanzamiento, superó las 500.000 unidades fabricadas.

La última novedad llegó de la mano de las pickups Fiat Titano y RAM Dakota, dos camionetas medianas que se producen allí. Eso, junto al motor lanzado, se inscribió en una inversión de US$385 millones anunciada en 2024 y ejecutada desde entonces.