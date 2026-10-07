Alta gama: las claves de un mercado que creció más del 100% en la Argentina

Dentro de la industria automotriz local, el mercado premium atraviesa un momento de gran transformación y crecimiento. De hecho, en 2025 este segmento experimentó un aumento de más del 100%. Así lo afirmó Ivana Dip, CEO de BMW Group Argentina, en el marco del capítulo 6 del summit de Movilidad, organizado por LA NACION. Durante una charla con José Del Rio, secretario general de Redacción del medio, la ejecutiva contó los motivos detrás de esta nueva etapa para el sector y los próximos lanzamientos en el país.

Dip destacó una serie de olas que favorecieron el crecimiento del mercado premium. Una de ellas fue la apertura de importaciones, que permitió “ampliar la gama de productos” en la Argentina. Por otro lado, se refirió a la reducción del impuesto interno durante el inicio del año pasado. “Nos afectaba mucho. Se redujo del 54% al 20%, y este año finalmente se eliminó. Era un impuesto que estaba pensado para cuando había un doble tipo de cambio”, explicó.

A su vez, agregó que fue una iniciativa clave para terminar de normalizar el mercado. “Nos permitió el crecimiento, que es un crecimiento que trae al mercado a una situación normal de competitividad, como son otros mercados del mundo”, profundizó.

Ivana Dip, CEO de BMW Group Argentina, dialogó con José Del Rio, secretario general de Redacción de LA NACION Fabián Malavolta

No obstante, la ejecutiva subrayó que el mercado aún necesita contar con “tasas de interés más parecidas al resto del mundo”. “Eso apalanca mucho en la financiación al cliente, entonces ayudaría a una nueva ola de crecimiento y, además, a terminar de normalizar el mercado”, señaló.

“El segmento premium nunca supera el 1% en la Argentina. Tener un 3% del segmento premium en el mercado total sería igual bajísimo, pero más parecido a otros mercados, incluso de la región”, ilustró.

En esa línea, sostuvo que el segmento premium en la Argentina atraviesa una suerte de “catch up”, es decir, “está recuperando etapas”. Y agregó: “Es el primer segmento afectado cuando no se puede importar o cuando hay una carga impositiva muy alta. Hay una parte de este crecimiento que implica volúmenes que tuvimos en otras épocas”.

Por otro lado, apuntó que el mercado generalista “está sufriendo”, una tendencia que tampoco es ajena al mercado global. “Hay un cambio de paradigma”, aseguró, y añadió: “Hay cosas que se fueron dando gradualmente en otros mercados, que en la Argentina están ocurriendo mucho más rápido. Está llegando todo junto”, analizó.

Bajo esa línea, Dip destacó que el modelo BMW M2 regresó al país después de ocho años y, por primera vez, el mercado argentino también cuenta con el M3 Touring. “Es un momento de tener más claro que nunca la propuesta de valor al cliente. La deportividad es una característica clave, y los clientes y los fans conocen muchísimo de las marcas. El mercado automotriz y el automovilismo son algo que atrae muchísimo a los argentinos”, indicó. De hecho, alrededor del 20% de las ventas de BMW están dentro de estas gamas deportivas.

El segmento premium en la Argentina atraviesa una suerte de “catch up”, explicó Dip Fabián Malavolta

“Hay mucho esfuerzo de las compañías de permanecer, ser sustentables en la Argentina y adaptarse”, subrayó.

En tanto, la ejecutiva se refirió al crecimiento de MINI, la marca de autos más pequeños de BMW: “Está funcionando muy bien, con una amplitud de clientes”, aseguró. Además, sostuvo que tanto BMW como MINI son “complementarias”. “Tratamos de mantener estrategias diferenciadas y en la Argentina tenemos esa identidad de marca, con el mismo crecimiento que en BMW”, detalló.

Respecto a nuevos lanzamientos, la ejecutiva también habló sobre Neue Klasse, un nuevo modelo que llegará a la Argentina en noviembre. “Es un nuevo concepto de tecnología y diseño”, adelantó.

Y concluyó: “Somos cada vez más parecidos a un mercado competitivo normal, al que hay que adaptarse. Con el volumen, vienen rentabilidades muchísimo más ajustadas; hay que mantener la eficiencia, tener en cuenta la red de concesionarios y la adaptación permanente”.