Luego de meses de preparación, Tesla comenzó a vender sus autos en la Argentina. La automotriz habilitó las reservas en su sitio y publicó los precios de los dos eléctricos con los que inicia su operación local. El Model 3, un sedán que se ofrece en tres versiones, cuesta entre US$41.590 y US$54.590 (de $64.859.605 a $85.133.105). El Model Y, un SUV con dos variantes, va de US$44.590 a US$50.590 (de $69.538.105 a $78.895.105).

El Model 3 cuesta entre US$41.590 y US$54.590

Estos son los precios de compra finales para particulares e incluyen IVA, US$350 de destino y documentación y US$250 de reserva no reembolsable, que se se paga al hacer el pedido. Cabe aclarar que los importes en pesos son orientativos y la automotriz los calcula con el tipo de cambio vendedor divisa del Banco Nación al cierre del día hábil anterior.

Para las cinco versiones, el sitio indica entregas estimadas entre marzo y abril de 2027 y ofrece compra al contado o financiación en pesos a través del Banco Santander. Además, en la web oficial figuran tanto los precios finales de compra como el valor de lista, que es menor.

Cómo es el sedán de Tesla

El Model 3 Rear-Wheel Drive cuesta US$41.590 (o $64.859.605). Tiene tracción trasera, 534 km de autonomía WLTP declarada y admite hasta 175 kW de recarga rápida. Acelera de 0 a 100 km/h en 6,2 segundos y alcanza 201 km/h.

En lo que respecta a sus dimensiones, mide 4,72 metros de largo, 2,09 de ancho con los espejos desplegados y 1,44 de alto. Tiene cinco plazas y la marca declara 682 litros de espacio de carga total.

El sedán mide 4,72 metros de largo, 2,09 de ancho con los espejos desplegados y 1,44 de alto

De serie trae llantas de 18 pulgadas, techo panorámico de vidrio, faros LED con luces altas adaptativas y apertura eléctrica del baúl manos libres. En el interior, una pantalla táctil central de 16 pulgadas es la gran protagonista ya que concentra prácticamente todas las funciones del vehículo. Tiene tapizado con inserciones textiles, butacas delanteras y volante calefaccionados, audio de siete parlantes, dos cargadores inalámbricos para celulares y tres puertos USB-C.

La pantalla táctil central de 16 pulgadas es la gran protagonista

Por US$47.090 ($73.436.855), el Premium Long Range conserva la tracción trasera y eleva la autonomía a 750 km de autonomía declarada con las llantas de 18 pulgadas de serie. Con las opcionales de 19″, la cifra baja a 691 km. El 0 a 100 km/h baja a 5,2 segundos y la potencia máxima de recarga sube a 250 kW.

Los cambios en el habitáculo incluyen ventilación en las butacas delanteras, calefacción en la segunda fila y pantalla trasera de 8 pulgadas para manejar la climatización y el entretenimiento. También suma regulación eléctrica del volante, iluminación ambiental configurable y amortiguadores cuya respuesta varía según la frecuencia de las irregularidades del camino.

La marca declara 682 litros de espacio de carga total

Por su parte, el Performance cuesta US$54.590 ($85.133.105). Es el único de la gama inicial con dos motores y tracción integral. Entrega 460 HP, tiene 571 km de autonomía y admite hasta 250 kW de recarga rápida. Alcanza 262 km/h y acelera de 0 a 100 km/h en 3,1 segundos según la medición de Tesla. Incorpora amortiguadores adaptativos de control electrónico, frenos de mayor tamaño, llantas de 20 pulgadas y un alerón de fibra de carbono. En el interior suma butacas deportivas y un sistema de audio de 15 parlantes, incluidos dos subwoofers. El modo pista permite ajustar el control de estabilidad y la intensidad del frenado regenerativo.

El SUV que parte de US$44.590

El Model Y Premium Rear-Wheel Drive cuesta US$44.590 ($69.538.105). Tiene tracción trasera, 466 km de autonomía WLTP y admite hasta 175 kW de recarga rápida. Acelera de 0 a 100 km/h en 5,9 segundos y alcanza 201 km/h.

El modelo mide 4,79 metros de largo, 2,13 de ancho con los espejos desplegados y 1,62 de alto, con cinco plazas y 167 mm de despeje. La segunda fila se reclina y se pliega eléctricamente para ampliar el espacio de carga hasta 2138 litros.

El Model Y Premium Rear-Wheel Drive cuesta US$44.590

Viene con llantas de 19 pulgadas, techo panorámico de vidrio, portón eléctrico manos libres y barras de luces LED. El interior tiene una pantalla táctil de 16 pulgadas adelante y otra de 8 atrás. Las butacas delanteras son calefaccionadas y ventiladas. La segunda fila también tiene calefacción y el volante se regula eléctricamente. El equipamiento incluye audio de nueve parlantes, dos cargadores inalámbricos y cinco puertos USB-C.

La versión Premium Long Range cuesta US$50.590

El Premium Long Range cuesta US$50.590 ($78.895.105). Con la misma tracción trasera y el mismo equipamiento de confort, la autonomía sube a 661 km y la potencia máxima de recarga llega a 250 kW. El 0 a 100 km/h baja a 5,6 segundos. Las dos versiones ofrecen llantas de 20 pulgadas como opcional.

Qué ayudas a la conducción y funciones conectadas traen

Las cinco versiones vienen con ocho cámaras exteriores y control de crucero adaptativo, que ajusta la velocidad en función del tránsito. También incluyen frenado automático de emergencia, alerta de colisión frontal, aviso de punto ciego y asistencia para prevenir salidas involuntarias de carril. Las cámaras permiten registrar incidentes durante la marcha y, con el modo Centinela, vigilar el entorno cuando el auto está estacionado.

Las cinco versiones vienen con ocho cámaras exteriores y control de crucero adaptativo

La aplicación de Tesla permite usar el celular como llave, abrir o cerrar el auto y activar la climatización antes de subir. El sistema de navegación también puede planificar paradas de recarga en ruta. Ambos modelos incluyen un cargador móvil.

Por separado, el configurador ofrece la suscripción Full Self-Driving por US$119 al mes. Entre las funciones que describe figuran el estacionamiento asistido y las maniobras a baja velocidad desde el celular. La compañía aclara que la activación depende del software y de las aprobaciones regulatorias de cada mercado, y exige supervisión permanente del conductor cuando las funciones están habilitadas.

La financiación de Santander

El crédito prendario es en pesos y a tasa fija. El comprador puede ajustar el anticipo en el simulador y elegir 12, 24, 36, 48 o 60 meses. La tasa nominal anual es de 32,90% y el costo financiero total efectivo anual es de 47,94%, con el seguro por separado. El monto financiable va de $4 millones a $71 millones y la aprobación queda a cargo del banco.

El simulador arranca con un anticipo del 30% del precio de compra. A 60 meses, para el Model 3 de entrada muestra un anticipo de US$12.477 y una cuota estimada de $1.812.183. Para el Model Y de entrada, el anticipo es de US$13.377 y la cuota estimada, de $1.942.901.

El Banco Santander lanzó una financiación a 12, 24, 36, 48 o 60 meses con una tasa nominal anual del 32,90%

La garantía básica de los dos modelos es de cuatro años u 80.000 km, lo que ocurra primero. Para la batería y el tren motriz, la cobertura es de ocho años o 160.000 km en el Model 3 de entrada y de ocho años o 192.000 km en el Model 3 Premium Long Range, el Performance y el Model Y Premium Long Range. Tesla garantiza al menos un 70% de retención de capacidad de la batería durante ese período.