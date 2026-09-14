Banco Provincia lanzó nuevos préstamos para comprar autos con la tasa más baja del mercado

Banco Provincia lanzó una propuesta llamada “Préstamo Acá Tu Auto”, una nueva línea de financiamiento destinada a la compra de vehículos 0km y usados que se gestiona directamente en concesionarias adheridas.

El crédito permite financiar hasta el 100% del valor de la operación y cuenta con dos alternativas: una modalidad UVA, con una tasa desde UVA más 6% anual, y otra tradicional, con tasa fija desde 55% anual.

Esta nueva herramienta busca simplificar el acceso al financiamiento para la compra de vehículos y forma parte de su estrategia de ampliar los créditos gestionados a distancia, con una operación que se realiza de manera digital y, una vez aprobada, no requiere presentar documentación en forma presencial.

El nuevo crédito permite financiar hasta el 100% del valor del vehículo worradirek - Shutterstock

La iniciativa permite solicitar montos de entre $100.000 y $50.000.000, de acuerdo con las condiciones vigentes y la evaluación crediticia de cada cliente. Además, puede cubrir hasta el 100% de la operación, según informó la entidad financiera.

La primera alternativa, como se mencionó previamente, consta de un crédito denominado en UVA, con una tasa que parte de UVA más 6% anual —que según el Banco Provincia es la más baja del mercado para este tipo de financiación— y plazos de entre 12 y 48 meses. La segunda opción es un préstamo tradicional a tasa fija, desde 55% anual, con plazos de devolución de entre 12 y 72 meses.

Cuál es el proceso para obtener el préstamo

El trámite comienza con la elección del auto en una de las concesionarias adheridas al programa, donde, una vez seleccionado el vehículo, se le ofrece al cliente una propuesta de financiamiento con condiciones personalizadas.

Si la propuesta es aceptada, la operación se confirma de manera completamente digital a través de Cuenta DNI o Home Banking BIP, sin necesidad de presentar papeles ni concurrir a una sucursal. El crédito se cancela posteriormente mediante cuotas mensuales con débito automático en una cuenta bancaria.

A su vez, la nueva línea ya está disponible en más de 70 concesionarias distribuidas en distintas ciudades de la provincia de Buenos Aires. En esos puntos de venta es posible consultar las condiciones de financiación al momento de elegir el vehículo.

Los plazos de devolución son de hasta 72 meses Shutterstock - Shutterstock

La entidad financiera anticipó que en los próximos días se incorporarán nuevas concesionarias al programa. Las concesionarias adheridas se podrán consultar a través del buscador de comercios disponible en el sitio oficial de la entidad. Además de vehículos, el sistema de préstamos a distancia del banco permite financiar motos, casas modulares, materiales de construcción, servicios de salud y estética, hotelería y alojamiento y transporte de pasajeros.