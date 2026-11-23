En el asiento trasero todavía está el teléfono con su cable en espiral. Adelante, entre los asientos de cuero negro y beige, sale una palanca de cambios con seis marchas. El modelo protagonista del nuevo video que publicó BMW Classic es uno que nunca salió a producción. Se trata de un prototipo que la automotriz llamó internamente M7, para el cual tomó un 740i de 1997 de la generación E38.

En casi medio siglo de Serie 7 hubo versiones con motor V12 e incluso una eléctrica de altas prestaciones, pero BMW jamás puso a la venta un M7, lo que no quiere decir que no haya llegado a construirlo.

BMW jamás puso a la venta un M7

El 740i que se vendía en 1997 ya tenía un V8 de 4,4 litros y 286 CV. Para el prototipo, BMW lo reemplazó por el S62, el V8 atmosférico de 4,9 litros del M5 E39. Entregaba 400 CV a 6600 rpm y estaba acoplado a una caja manual de seis marchas, también del M5. El prototipo pesaba 1875 kilos y alcanzaba los 250 km/h.

El prototipo alemán estaba acoplado a una caja manual de seis marchas, también del M5

El interior del BMW M7, en detalle

De afuera, las pistas eran las llantas BBS oscuras y las cuatro salidas de escape, dos de cada lado. Adentro aparecía un volante M de tres radios. El resto conservaba el carácter de la gran berlina de BMW.

En 1997, esa misma generación del Serie 7 había llegado al cine con Pierce Brosnan en El mañana nunca muere. El auto de James Bond se presentaba como un 750iL, aunque BMW registra que para la película se usó un 740iL.

El lugar que habría ocupado en la gama

Los 400 CV del prototipo superaban por 74 CV a los del 750iL, el tope de gama de BMW, cuyo V12 de 5,4 litros estaba pensado para mover con soltura una berlina de lujo. También hubo un E38 más potente que el prototipo.

En 1999, Alpina presentó el B12 6.0, que llevaba ese V12 a seis litros y 430 CV. Se vendió en una serie de menos de 100 unidades con caja automática y rondaba los 290 km/h.

BMW le puso el motor S62, el V8 atmosférico de 4,9 litros del M5 E39

Lo singular del M7 era la combinación que BMW había elegido, con la carrocería de su berlina más grande, un V8 que entregaba la potencia máxima a 6600 rpm y una caja manual. Un M7 de serie habría convivido con un 750iL que ya ocupaba el lugar más alto de la gama y con un M5 que ofrecía el mismo motor y la misma caja en una carrocería más chica.

Cuenta con un teléfono para el pasajero de atrás

Hoy, la propuesta deportiva del Serie 7 sigue otra fórmula. El i7 M70 xDrive es un M Performance, lleva dos motores eléctricos y, en la actualización anunciada por BMW en 2026, entrega 680 CV. Del M7 de los noventa queda aquel prototipo en el que todavía conviven un teléfono para el pasajero de atrás y un pedal de embrague para quien se siente adelante.