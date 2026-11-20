Este viernes 20 de noviembre, día del lanzamiento oficial de Tesla en la Argentina, el presidente de la Nación, Javier Milei, compartió en sus redes sociales un video generado con Inteligencia Artificial (IA) para darle la bienvenida al país a la automotriz estadounidense fundada por Elon Musk.

En el video, Milei conduce un Tesla Roadster, el “vehículo volador” de la automotriz estadounidense, con Elon Musk como acompañante. En una secuencia generada con Inteligencia Artificial, ambos escalan el Obelisco y luego aterrizan sobre la avenida 9 de Julio; la pieza visual finaliza con un mensaje del mandatario: “Bienvenido Tesla a la Argentina”.

¿Qué se sabe de la llegada de Tesla?

La publicación se produjo en una jornada clave para la compañía, que comenzará su operación comercial en el mercado local con dos modelos: el Model 3 y el Model Y. Ambos vehículos 100% eléctricos estarán disponibles para realizar pedidos a partir de este viernes, por lo que marcarán el punto de partida de la oferta de la automotriz en el país.

La elección de estos dos modelos le permitirá a Tesla ingresar con propuestas destinadas a diferentes segmentos del mercado. El Model 3 pertenece al de los sedanes, mientras que el Model Y es un SUV que se destaca por ofrecer un habitáculo más amplio y versátil. Más allá de sus diferencias de carrocería, ambos comparten buena parte de la tecnología característica de la marca.

Entre sus principales características se encuentran los sistemas de asistencia a la conducción y la posibilidad de incorporar nuevas funciones y mejoras mediante actualizaciones de software. Se trata de una de las particularidades de los vehículos de Tesla, que permite introducir cambios en distintos aspectos del funcionamiento del auto sin necesidad de realizar modificaciones físicas.

En cuanto a los valores, el Model 3, un sedán disponible en tres versiones, tiene precios que van desde US$40.990 hasta US$53.990.

Por su parte, el Model Y, un SUV que se comercializa en dos variantes, cuesta entre US$43.990 y US$49.990.

Además de la posibilidad de abonar al contado, Tesla ofrece financiación en pesos a través del Banco Santander. Así, la marca inicia su actividad comercial en el país con dos de sus modelos más representativos y una propuesta que combina distintas alternativas de carrocería, equipamiento y precios.