BMW presentó al iX3, el primer modelo con motorización alternativa en la Argentina

Villa La Angostura - La empresa alemana BMW presentó en esta ciudad a orillas del Nahuel Huapi su primer vehículo completamente eléctrico, el BMW iX3, con hasta 805 kilómetros de autonomía declarada. Este modelo es el primer exponente de la generación de vehículos Neue Klasse (Nueva Clase) en el país.

Inspirado en el espíritu de los icónicos modelos Neue Klasse de la década de 1960, este SUV combina un nuevo diseño, una arquitectura eléctrica de última generación y una experiencia digital completamente redefinida, con un sistema operativo de desarrollo propio.

El BMW iX3 en el camino de ripio hacia Villa Traful RONCORONI

El BMW iX3 llega importado desde la nueva planta de producción de Debrecen, Hungría, que por su alta demanda global trabaja en tres turnos de producción y durante 24 horas, los siete días de la semana.

El nuevo modelo logra acelerar de 0 a 100 km/h en 4,9 segundos y alcanza una velocidad máxima de 210 km/h. Cuenta, también, con tracción integral, gracias a los dos motores ubicados en los ejes del vehículo. Ya se ofrece en los concesionarios de la red oficial con un precio de US$129.900, que incluye un cargador trifásico de 22kW .

Caravana de BMW iX3 en la Patagonia RONCORONI

“La llegada del BMW iX3 representa mucho más que el lanzamiento de un nuevo vehículo eléctrico. Es el inicio de una plataforma tecnológica completamente nueva para BMW, concebida para establecer referencias en eficiencia, digitalización, experiencia de usuario y placer de conducir”, aseguró en diálogo con LA NACION Ivana Dip, CEO de BMW Group Argentina.

Dip destacó que gracias a la política de apertura económica la empresa pudo comenzar a traer desde 2024 todos los modelos de la marca, incluidos los más más exclusivos.

Ivana Dip, CEO de BMW Argentina

También remarcó el lanzamiento de 12 modelos en 2026 (incluyendo la marca Mini) y la apertura de una concesionaria en Neuquén, adjudicada su apertura al crecimiento económico de la provincia por el desarrollo de Vaca Muerta, y prometió más novedades para 2027.

LA NACION tuvo la oportunidad de probar el iX3 en un paisaje hermoso, en la ruta entre Villa La Angostura y Villa Traful, incluso en un trayecto de ripio.

El nuevo BMW completamente eléctrico ya se puede conseguir en las concesionarias RONCORONI

El vehículo cuenta con un nuevo modelo de volante con botones táctiles y con un sistema que proyecta información relevante a través de una pantalla colocada a lo largo de toda la base del parabrisas. Desde la compañía aseguran que este sistema pionero anticipa la tecnología que usarán los autos en el futuro.

El conductor puede personalizar la información mostrada mediante widgets y aplicaciones configurables, operándolos desde el volante multifunción o la pantalla central, un sistema que resulta bastante intuitivo.

El BMW iX3 en Villa Traful

El vehículo incorpora además un display capaz de proyectar indicaciones de navegación y asistencia a la conducción con efecto tridimensional directamente en la línea de visión del conductor.

En cuanto a confort interior, el BMW iX3 cuenta con techo panorámico con cristal de control climático y filtro UV y asientos con nuevo diseño, que tienen sistema de calefacción y la opción de hacerles varios tipos de masajes en la espalda al conductor y el acompañante. En el nuevo modelo pueden viajar cinco personas cómodamente.

El nuevo modelo tiene una autonomía de hasta 805 kilómetros

En materia de estacionamiento, el SUV trae múltiples opciones de cámaras, con posibilidad de seleccionar lugares y orientación. También cuenta con un asistente de manejo que permite grabar un recorrido de hasta 200 metros de extensión. Es decir, que el vehículo puede andar solo, sin necesidad de conductor, y estacionar por su cuenta. En el trayecto, frena inmediatamente si detecta que un auto o una persona está en su camino.

Por norma de seguridad de la Unión Europea, el iX3 incorpora un sonido externo cuando está en movimiento para alertar a los peatones; de lo contrario, sería absolutamente silencioso. Todas estas innovaciones generan una experiencia de manejo novedosa y placentera.

Ficha técnica BMW iX3