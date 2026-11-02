Morbidelli presentó una nueva moto en la Argentina con diseño deportivo que suma tecnología

El mercado argentino de motos atraviesa un año de fuerte crecimiento. Aunque los modelos de 110 cc continúan concentrando buena parte de las ventas, las marcas también amplían sus catálogos en cilindradas intermedias. En ese escenario, Morbidelli presentó la nueva NZ250, una moto de 249,4 cc que se incorpora a su oferta local con una configuración orientada principalmente al uso urbano.

La marca, representada en la Argentina por el Grupo La Emilia, suma así una alternativa dentro del segmento naked, caracterizado por las motocicletas que prescinden de los grandes carenados y dejan buena parte de su mecánica a la vista.

La marca suma una alternativa dentro del segmento naked

Una de las características de esta moto es su peso declarado de 138 kilos en orden de marcha, combinado con una distancia entre ejes de 1395 milímetros y una altura de asiento de 790 milímetros. Son medidas que permiten tener una primera referencia de sus dimensiones, aunque su comportamiento deberá evaluarse en una prueba de manejo.

En el apartado mecánico incorpora un motor monocilíndrico de cuatro tiempos y 249,4 cc, con cuatro válvulas, doble árbol de levas a la cabeza (DOHC) y refrigeración por aire asistida por un radiador de aceite. Según su ficha técnica oficial desarrolla 22,4 HP a 7500 rpm y un torque máximo de 22 Nm a 6000 rpm. Está asociado a una caja manual de seis velocidades, con embrague multidisco húmedo y transmisión final por cadena. El tanque de combustible tiene una capacidad de 14 litros.

En cuanto a su configuración estructural, la NZ250 utiliza un chasis tipo diamante, acompañado por una horquilla delantera invertida de 37 milímetros y un monoamortiguador trasero con regulación de precarga.

Incorpora un motor monocilíndrico de cuatro tiempos que desarrolla 22,4 HP a 7500 rpm y un torque máximo de 22 Nm a 6000 rpm

Las llantas son de aleación de 17 pulgadas, con neumáticos 110/70 adelante y 140/70 atrás. Para el sistema de frenado dispone de un disco delantero de 276 milímetros y otro trasero de 220 milímetros, ambos acompañados por ABS de doble canal, que permite controlar el bloqueo de las ruedas durante una frenada.

El equipamiento incluye iluminación Full LED, con luces de circulación diurna, un tablero digital LCD con indicador de marcha engranada y comandos retroiluminados. También incorpora dos puertos de carga USB, uno de tipo A y otro USB-C. En términos de diseño presenta un asiento dividido en dos secciones, una quilla inferior que cubre parte del motor y un conjunto óptico delantero de líneas angulosas.

El equipamiento incluye iluminación Full LED y un tablero digital LCD con indicador de marcha engranada

Cuánto cuesta la Morbidelli NZ250 en la Argentina

La nueva Morbidelli NZ250 tiene un precio sugerido de $5.990.000, según la lista oficial de la marca vigente durante este mes. Ese valor no contempla los gastos de flete, patentamiento, seguros ni otros adicionales. El modelo se comercializa a través de la red de concesionarios vinculada a Grupo La Emilia.

Con esta incorporación, Morbidelli amplía su oferta en una categoría donde también participan modelos como la Bajaj Rouser N250 y la Yamaha FZ25, dos alternativas de cilindrada similar.